Зря убрали Моуринью! «Тоттенхэм» опять остался без трофея

Прошло всего шесть дней с момента увольнения Жозе Моуринью, а на его сменщика Райана Мэйсона уже свалился нехилый груз событий. И если с неудачной серией в АПЛ удалось покончить сразу (нынешний «Саутгемптон» – совсем не тот, что в первой части сезона), то финал Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» стал испытанием совершенно другого масштаба. Такой вот поворот судьбы: вчера ты тренировал молодёжь, а сегодня выводишь основу на «Уэмбли» рубиться с одной из лучших команд мира.

Моуринью уволен из «Тоттенхэма». Он продержался всего полтора года А ведь ещё пять месяцев назад шёл на первом месте в АПЛ!

Пеп Гвардиола выставил на финал практически оптимальный состав. Главные отличия коснулись вратарской позиции (Стеффен – кубковый вратарь, поэтому Эдерсон отдыхал) и левого фланга обороны (Канселу вышел вместо Зинченко). Дисквалифицированного Стоунса в центре защиты заменил Лапорт. В остальном – привычные 4-3-3 с Фоденом/Стерлингом в роли ложной девятки.

Мэйсон ещё в игре с «Саутгемптоном» (2:1) определил новый стартовый состав «Тоттенхэма»: в центр обороны вернулась связка Алдервейрелда с Дайером, а на правом фланге снова появился Орье. Что касается отличий от последнего матча – к финалу восстановился после травмы Кейн (Бэйл сел в запас), а место Н’Домбеле в центре занял Уинкс.

Первый тайм прошёл при колоссальном территориальном преимуществе «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» предсказуемо сел в глубокую оборону. Рисунок игры понятен по карте средних позиций – Дайер и Алдервейрелд составили мощный оборонительный треугольник с Льорисом:

Фото: телеграмм-канала «Футбол в цифрах»

По суммарной остроте моментов «Сити» выбил 1,15 xG в первой половине игры (статистику «Тоттенхэма» нет смысла приводить, это можно будет посмотреть ниже по графику). Несколько опасных ударов приняли на себя Дайер и Алдервейрелд, симпатичными дальними выстрелами пару раз отметился Марез.

В целом не создавалось впечатления расстрела. «Тоттенхэм» создавал максимально неудобные ситуации для соперника, так что за сохранение концентрации в обороне Мэйсону за первый тайм можно поставить высокую оценку. К тому же «Тоттенхэм» грамотно сбивал атаки «Сити» на фланги. Из-за этого у де Брёйне редко возникали ситуации для обострения. Даже суммарно по матчу бельгиец набил почти весь свой показатель xThreat передачами со стандартов (с игры гораздо чаще обостряли Марез, Гюндоган и Стерлинг):

Фото: телеграмм-канала «Футбол в цифрах»

В атаке у «Тоттенхэма» всё было грустно – в первый раз команда перешла на чужую половину на 15-й минуте. Это событие (и заработанный угловой) фанаты встретили с таким ликованием будто «Тоттенхэм» забил гол. Кстати, по поводу фанатов: на «Уэмбли» пустили ровно 8 тыс. зрителей. Англия постепенно возвращает болельщиков на трибуны.

После перерыва сыграла ставка «Тоттенхэма» на контратаки (кто откажется от багажа Жозе?) – Стеффен потащил опасный обводящий удар Ло Чельсо, также хорошо выбежал к чужим воротам Хёйбьерг (мог бить сам на 62-й минуте, но зачем-то выкатил в пустоту, где ему померещился Регилон). На этом атакующая активность «Тоттенхэма» закончилась. К слову, вот цифры по ударам за игру: 22 (4 в створ) у «Сити», 4 (1 в створ) у «Тоттенхэма». Стоит оценить размах и продуктивность выпадов команды Мэйсона – суммарные 0,05 xG по матчу это «сильно».

«Манчестер Сити» ответил серией опасных моментов, однако до попадания в створ дело дошло всего один раз – Льорис в красивом прыжке вытащил удар Мареза. Но если с позиционными атаками «Тоттенхэм» ещё хоть как-то справлялся, то на первом же опасном стандарте словил гол от Лапорта. Де Брёйне подал со штрафного – Лапорт замкнул. Интересно, что защитника «Сити» упустил Сиссоко, вышедший на замену вместо Ло Чельсо.

«Сити» идёт на четыре титула. Кажется, это самая сильная команда в мире на сегодня Эта команда Гвардиолы войдёт в историю.

Для Лапорта этот гол особенно важный. По ходу сезона француз потерял место в основе из-за феноменальной формы Диаша и Стоунса и стал всего лишь третьим выбором на место центрального защитника (хотя до тяжёлой травмы колена был безоговорочно первым). Но сейчас в относительно трудной с точки зрения взлома насыщенной обороны игре Лапорт выполнил ключевое результативное действие.



«Тоттенхэм» и лично Мэйсона немного жаль. У команды был работающий оборонительный план (ничем, кстати, визуально не отличавшийся от наработок Моуринью), и даже возникали немногочисленные шансы в атаке. Кейн, Сон и вышедший на замену Бэйл отбегали вхолостую, но это объясняется крайне малой интенсивностью «Тоттенхэма» на чужой половине поля:

Фото: телеграмм-канала «Футбол в цифрах»

«Сити» решил игру благодаря контролю территории и разнообразному атакующему арсеналу (это одна из отличительных черт нового «Сити» – на этот раз помог стандарт). Гвардиола одержал уже четвёртую подряд победу в Кубке английской лиги. Осталось взять два трофея для требла: с АПЛ, в принципе, всё понятно, а в Лиге чемпионов «Сити» ждёт противостояние с «ПСЖ». Из Кубка Англии, напомним, Гвардиола вылетел, уступив путёвку в финал «Челси».

«Тоттенхэм» вновь завершает сезон без трофеев. В АПЛ осталась надежда только за попадание в еврокубки (теоретически можно бороться даже за зону ЛЧ при условии, что все конкуренты начнут резко проигрывать). В Лиге Европы всё закончилось в противостоянии с «Динамо» из Загреба, из Кубка Англии «Тоттенхэм» вылетел ещё в 1/8 финала, проиграв «Эвертону» (4:5).

Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

В последний раз «Тоттенхэм» побеждал в официальном турнире в 2008-м. Тогда в финале Кубка английской лиги со счётом 2:1 был обыгран «Челси» благодаря голам Бербатова и Вудгейта. Ещё была победа в турнире Audi Cup в 2019-м.

Мэйсон мог сотворить сенсацию, но «Манчестер Сити» буднично продавил упорно оборонявшуюся команду. «Уэмбли» сказку не увидел.