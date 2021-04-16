«Сити» идёт на четыре титула. Кажется, это самая сильная команда в мире на сегодня

«Манчестер Сити» пробился в полуфинал Лиги чемпионов и теперь близок к квадруплу. Так называют победу сразу в четырёх турнирах за сезон. Ещё ни в одном из турниров «Сити» не потерял шансы на трофей.

АПЛ: первое место с отрывом в 11 очков по набранным (8 — по потерянным)

Лига чемпионов: полуфинал с «ПСЖ»

Кубок Англии: полуфинал с «Челси»

Кубок лиги: финал с «Тоттенхэмом»

По котировкам букмекеров «Сити» является фаворитом каждого из этих турниров.

Что случилось с «Сити» в этом сезоне?

Пандемия негативно сказалась на большинстве топ-клубов Европы – в том числе на «Сити». На старте сезона команда болталась в середине таблицы и теряла очки в каждом втором матче. Поражение дома от «Лестера» со счетом 2:5 спровоцировало разговоры об игровом кризисе.

Однако ближе к концу года команда стабилизировалась и уверенно попёрла, почти не теряя очков. Во многом из-за того, что Гвардиола наиграл оптимальную связку для центра защиты – Диаш плюс Стоунс. Главная проблема «Сити» последних лет оказалась решена. При такой обороне Эдерсон близок к тому, чтобы снова выиграть «Золотую перчатку» – приз вратарю с наибольшим количеством сухих матчей в чемпионате Англии. У Эдерсона сейчас 17 игр на ноль, а у преследователей - Мартинеса и Менди – по 14.

По ходу сезона в игре «Сити» случилось важное изменение. О нём рассказал сам Гвардиола в интервью Рио Фердинанду. По словам тренера, команда слишком суетилась при владении мячом: футболисты много бегали, но не оказывались в правильных позициях. После ничьей с «Вест Бромом» (1:1) команда вернулась к более спокойной игре в пас, которая раньше приносила успех Гвардиоле. Теперь «Сити» ещё больше контролирует темп игры.

У Гвардиолы ещё один крутой футболист. Почему тренер считает его талантливее Месси? Мальчик, подававший мячи, превратился в ключевого игрока «Манчестер Сити».

За счёт чего «Сити» так хорош?

Одно из главных достоинств «Сити» перед конкурентами – ротация. Никто в мире не может позволить себе менять столько футболистов без потери качества. Даже без своего лучшего футболиста Де Брёйне «Сити» выдал шикарный отрезок. После того как полузащитник получил травму, его команда выиграла за месяц все восемь матчей.

Говоря о ротации, достаточно сказать, что даже запасной опорник Фернандиньо (чаще играет Родри) выступает увереннее, чем любой другой опорник из 19 оставшихся команд АПЛ. Отдельный привет Джаке и Жоржиньо, которые отдают голевые передачи соперникам.

Победить «Сити» тяжело, потому что у соперников редко появляется мяч, и, как правило, требуется отменная реализация, чтобы создать проблемы Гвардиоле. В свою очередь и обороняться весь матч против «Сити» крайне тяжело, потому что команда играет без ярко выраженных нападающих. Забить в «Сити» может вообще кто-угодно. В последнем туре у них пробили по воротам все десять полевых футболистов, которые вышли в основе. Любой может забить, любой может и отдать. Ассистом в этом сезоне отметился даже вратарь.

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Что важнее для «Сити»?

Очевидно, что сейчас главный турнир для игроков, для тренера и для владельцев – Лига чемпионов. Ради неё брали Гвардиолу, но лишь с пятой попытки он добрался до полуфинала. Многие шутили, что тренер опять перемудрит в четвертьфинале, но этого не произошло. Эксперименты с составом Гвардиола оставил для АПЛ – особенно удивил в последнем туре, выпустив Зинченко на непривычной позиции, а ещё поставив одновременно Родри и Фернандиньо.

Поражение от «Лидса» несильно изменило ситуацию в таблице. У «Сити» всё ещё большой отрыв. В оставшихся шести турах у Гвардиолы лишь одна встреча с топ-клубом (с «Челси» – в 35-м туре). Так что для «Сити» главным трофеем остаётся ЛЧ, но если при таком отрыве команда упустит чемпионат Англии, то это будет трагедия.