Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре

В воскресенье ЦСКА без особых шансов проиграл в дерби, не нанеся ни одного удара в створ ворот. Да, на игру повлияло удаление Ильзата Ахметова, но и до красной карточки в атаке армейцы смотрелись беззубо. После этого поражения ЦСКА упал на шестое место в таблице. Перед командой маячат вполне чёткие перспективы впервые в XXI веке не попасть в еврокубки. По нашей информации, это повлечёт за собой серьёзные перестановки в менеджменте клуба. Как сообщают наши источники, у председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина есть право автоматически и без компенсации разорвать контракт с гендиректором Романом Бабаевым, если армейцы не окажутся в Европе. К тому же изменения могут затронуть и селекционную службу.

«Мнение Гинера больше не решающее. От этого в ЦСКА свистопляски». Колонка Червиченко Бывший президент «Спартака», а теперь колумнист «Чемпионата» раскритиковал качество дерби, но поддержал арбитров.

Все последние события — повод поговорить о том, что ЦСКА больше не монолитный клуб, который являлся примером для подражания. Раньше армейцами было принято восхищаться. Например, Шамиль Газизов любил говорить: «Смотришь на ЦСКА и делаешь так же, как они». И на то были веские причины. Из клуба не утекали конфликты, команда исправно попадала в еврокубки и тройку призёров, а также выходила в 1/4 финала Лиги Европы. Помимо этого, селекционная служба находила классных игроков, а Гинер и Бабаев держали всё происходящее под личным контролем.

«Пусть «Зенит» будет чемпионом, «Спартак» не заслужил». Федун и Бабаев подвели итоги дерби Боссы и тренеры «Спартака» и ЦСКА высказались о судействе. Повод для недовольства арбитрами нашёл даже Тедеско!

Но последние два сезона ЦСКА, если не летит в пропасть, то уверенно превращается в середняка. И это отражается во всём. Есть полное ощущение, что в руководстве ЦСКА сейчас нет никакого единения, и уж точно полностью отсутствует чёткое понимание, как должен развиваться клуб. Говоря о моменте, когда всё пошло не так, очевидно, что это будет тот отрезок времени, когда ЦСКА стал слишком зависимым от ВЭБ. Сначала красно-синие не продали Чалова за баснословные деньги в «Кристал Пэлас» (англичане давали летом 2019 года около 30 млн евро за форварда). По нашей информации, от предложения из АПЛ отказались в последний момент, так как большая часть денег пошла бы на погашение долга, который образовался у ЦСКА перед госкомпанией. После этого ВЭБ окончательно стал главной силой в клубе, приобретя 77,64% акции.

С этого момента в ЦСКА начался раздрай, который продолжается и по сей день. Если Евгений Гинер и раньше постепенно отходил от дел клуба, то теперь, кажется, отошёл насовсем. Последний раз Евгений Леннорович принимал личное и волевое решение, когда решил от имени ЦСКА выстрелить по Черчесову после спича тренера о Чалове и «золотом активе». В остальном клубом сейчас управляют Максим Орешкин и Роман Бабаев, у которых нет единого мнения по многим вопросам. В результате некоторые моменты вызывают всё больше и больше претензий. Давайте считать вместе.

1. Решение уговорить и оставить Гончаренко после отъезда в Минск. Тренер ещё тогда чётко понимал, что его время с этой командой подошло к концу. Но белорусского специалиста убедили остаться и пообещали крутое усиление.

2. Провальные трансферы Гайча и Фукса, спорный трансфер Эджуке. По нашей информации, переходы Гайча и Эджуке вызвали много споров в офисах ЦСКА, не все в тренерском штабе и селекции одобрили данные кандидатуры, но Роман Бабаев сказал, что он получил хорошие рекомендации по этим игрокам, поэтому трансферы состоятся.

3. Руководство решило не увольнять Гончаренко перед зимней паузой, хотя и тренер, и клуб хотели прекратить сотрудничество. Но одна победа над «Ростовом» всё изменила. Максим Орешкин передумал, тренера снова уговорили остаться. После этого ему выразили вотум доверия, убрав из клуба Сергея Овчинникова и Виктора Онопко, дали провести сборы и совершили трансферы Эмиля Бохинена и Саломона Рондона. Казалось, что клуб сделал ставку на Гончаренко.

«Селекция ЦСКА сработала безобразно!» У коренного армейца Гришина накипело Почему ЦСКА перестал получать подпитку из школы и в чём причина застоя Чалова.

4. Но все эти события не помешали клубу уволить Гончаренко спустя всего четыре тура после возобновления чемпионата, хотя тренер провёл предсезонку и все трансферы делались под него.

5. Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера. К этому решению можно относиться по-разному, но очевидно, что оно максимально спорное. Тренер без опыта принимает клуб в экстренной ситуации. Такое решение должно объясняться максимально подробно. Этого не случилось.

6. Назначение Олича привело к тому, что клуб покинул Василий Березуцкий. Это большой имиджевый удар для ЦСКА, который всегда пропагандировал себя как настоящую семью. Но всё начало трещать ещё зимой, когда на грани ухода был брат Алексей, однако его уговорили остаться. А вот Василия, которого задело назначение Олича, уговорить не удалось.

7. Наконец, огромное количество мышечных травм в команде. На скамейке у ЦСКА в дерби было пять игроков: вратарь Илья Помазун, Бруно Фукс, который был не готов играть, Наир Тикнизян, Фёдор Чалов и Илья Шкурин. Остальные футболисты травмированы. По нашей информации, внутри клуба есть большие вопросы к работе Райланда Морганса – тренера по физподготовке, который перегрузил команду на зимних сборах. К тому же существует мнение, что и Олич рано вывел некоторых футболистов на нагрузку, что повлекло за собой рецидивы. Так или иначе – такое большое количество травм должно объясняться руководством, но этого не происходит. Зачастую фанаты ЦСКА узнают о диагнозах игроков от их агентов либо через СМИ посредством инсайдов.

8. Сейчас Олич, который сильно нуждается в поддержке, просит дать Элвиру Рахимичу место в тренерском штабе. Хорват видит в боснийце замену Василию Березуцкому и проводника между штабом и командой. Но, по нашей информации, руководство клуба пока не особо хочет идти навстречу тренеру. Согласитесь, это весьма странно.

В общем, претензий к тому, что сейчас происходит в ЦСКА, – много. Мы наверняка не вспомнили ещё что-то. Но факт остаётся фактом. Сейчас ЦСКА – это команда, которую уже не боятся соперники, как боялись раньше. И это не клуб, которому выписывали респекты и восхищались работой внутри и снаружи. Кажется, что армейцам необходима кардинальная чистка. Если Максим Орешкин решил полностью брать власть в клубе под контроль, то надо идти до конца и строить всё заново: с новой командой и новым менеджментом. Это будет хоть какой-то выход из ситуации, иначе ЦСКА продолжит погрязать в трясине, из которой может и не выбраться.