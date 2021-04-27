«Спартак» и ЦСКА сцепились в соцсетях. Кто выиграл «SMM-дерби»?

Дерби «Спартак» — ЦСКА закончилось, но матч обсуждают до сих пор. Главный вопрос: заслужил ли удаление Ахметов? Это и не только стало причиной пикировки красно-белых и армейцев в «Твиттере». Каждый твит стал своего рода шедевром.
Началось всё ещё перед матчем. Вот такое превью в стиле Mortal Kombat появилось у «Спартака»:
Не обошли красно-белые стороной и перформанс на трибунах. Там главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был изображён в виде охотника с ружьём, который подстрелил лошадь.
Спартаковцы одержали победу благодаря голу Джордана Ларссона и «добили» ЦСКА:
Красно-белые решили не останавливаться даже после финального свистка. Здесь можно найти отсылку к Игорю Акинфееву и его серии в Лиге чемпионов:
А тут Джордан Ларссон передаёт «привет» Георгию Щенникову:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на странице «Спартака» в «Твиттере».
Армейцы долгое время не отвечали на провокации «Спартака». Пранк окончательно вышел из-под контроля после твита с цитатой из фанатской кричалки красно-белых.
ЦСКА припомнил спартаковцам поражение в прошлом туре от «Уфы», а также указал на неподобающее поведение главного тренера красно-белых:
Далеко не все поняли юмор спартаковского «Твиттера». Даже фанаты красно-белых отметили, что это перебор.
Когда «Спартак» и ЦСКА встречались последний раз, также не обошлось без колкостей.
Теперь дерби — не только на поле, но и в социальных сетях. Можно по-разному к этому относиться, но сложно спорить с одним: подобные перепалки только подогревают интерес к матчу.
- 27 апреля 2021
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