Что ни твит, то шедевр!

«Спартак» и ЦСКА сцепились в соцсетях. Кто выиграл «SMM-дерби»?

Дерби «Спартак» — ЦСКА закончилось, но матч обсуждают до сих пор. Главный вопрос: заслужил ли удаление Ахметов? Это и не только стало причиной пикировки красно-белых и армейцев в «Твиттере». Каждый твит стал своего рода шедевром.

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Началось всё ещё перед матчем. Вот такое превью в стиле Mortal Kombat появилось у «Спартака»:

Не обошли красно-белые стороной и перформанс на трибунах. Там главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был изображён в виде охотника с ружьём, который подстрелил лошадь.

Спартаковцы одержали победу благодаря голу Джордана Ларссона и «добили» ЦСКА:

Красно-белые решили не останавливаться даже после финального свистка. Здесь можно найти отсылку к Игорю Акинфееву и его серии в Лиге чемпионов:

А тут Джордан Ларссон передаёт «привет» Георгию Щенникову:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на странице «Спартака» в «Твиттере».

Армейцы долгое время не отвечали на провокации «Спартака». Пранк окончательно вышел из-под контроля после твита с цитатой из фанатской кричалки красно-белых.

ЦСКА припомнил спартаковцам поражение в прошлом туре от «Уфы», а также указал на неподобающее поведение главного тренера красно-белых:

Далеко не все поняли юмор спартаковского «Твиттера». Даже фанаты красно-белых отметили, что это перебор.

Когда «Спартак» и ЦСКА встречались последний раз, также не обошлось без колкостей.

Теперь дерби — не только на поле, но и в социальных сетях. Можно по-разному к этому относиться, но сложно спорить с одним: подобные перепалки только подогревают интерес к матчу.