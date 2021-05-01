Забивал дальними ударами, а потом чуть не закончил с футболом. История спартаковца Маслова

Отец защитника «Спартака» Павла Маслова — Евгений — отыграл за «Тюмень» более 400 матчей, а затем пополнил тренерский штаб команды. Маслов-старший и сейчас работает в клубной системе. Неудивительно, что Павел начал карьеру в хорошо знакомой папе футбольной школе.

В три года Маслов-младший просто приходил на тренировки вместо детского сада — пинал мяч в стороне, пока отец тренировал команду 1996 года. В пять будущий защитник «Спартака» уже начал демонстрировать серьёзный интерес к футболу и способности, без проблем играя с ребятами на год-два взрослее. Постепенно Маслов-старший понял: у его сына есть задатки профессионального игрока.

Ещё в юношестве главным козырем Павла стал удар. Игрока ставили в нападение, в ворота, в защиту — он всегда здорово бил по мячу из разных позиций. В том числе и это привело Маслова в академию ЦСКА.

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На одном из турниров тюменский центральный защитник забил девять голов в четырёх матчах — дальними ударами или со штрафных. Скауты ЦСКА заинтересовались и пригласили 11-летнего парня на просмотр. Позже выяснилось, что мама игрока не с восторгом восприняла новость.

«В Тюмени учился в хорошей школе, не платной, но со строгим отбором. Мама не хотела, чтобы я бросал эту школу, до последнего настаивала, что мне не нужно уезжать. Она не всегда отпускала меня даже на детские турниры, не позволяла пропускать школу больше чем на четыре дня. Но от просмотра в ЦСКА я всё равно не мог отказаться… Поехал», — вспоминал Маслов в интервью «Матч ТВ».

В Москве Павла поселили в армейский интернат, где жили представители и других видов спорта. Тюменец рассказывал, что чувствовал себя некомфортно. И даже пошёл к отцу с просьбой вернуться домой. Маслов-старший хоть никогда и не стремился сделать из ребёнка большого футболиста, всё же попросил потерпеть.

На просмотре Маслов приглянулся самому Андресу Лиллини — аргентинцу, с 2011-го по 2014-й занимавшему должность координатора клубной академии. ЦСКА предложил футболисту переехать в Москву на постоянной основе, однако в дело снова вмешалась мама. В итоге они нашли компромисс: Павел вернулся в Тюмень и доучился в той самой школе до конца года, затем уехал в ЦСКА.

Фото: Spartak.com

Маслова тогда поселили в футбольный интернат, а тренировавший его в академии Роман Христич помог устроиться в хорошую гимназию, чтобы удовлетворить родителей.

«По детскому футболу у него был очень приличный уровень, потенциал был виден. У меня он играл и правого защитника, и центрального, и опорного полузащитника. Центральным защитником прямо здорово выглядел. Справа тоже неплохо, но там у нас Костя Марадишвили выступал. Когда я Пашу привозил, нам с директором, тренерами, селекционерами условно пяти минут хватило понять, что он стоящий», — рассказывал Христич Metaratings.

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Из будущих футболистов основного ЦСКА Маслов пересекался не только с Марадишвили. В интернате он жил напротив комнаты Александра Головина. Близкими друзьями они не были — всё же разница в четыре года в том возрасте ощутима. Но общались и играли в теннис. Маслов в итоге провёл в ЦСКА 3,5 года и ушёл зимой 2016-го. Головин уже полтора года играл за главную команду и год как дебютировал за взрослую сборную России.

«Пресытился расписанием. Одно и то же изо дня в день. Проснулся, душ, завтрак, школа, по факту уроки сделал, потренировался, поужинал, уснул — всё. В субботу сыграл, в воскресенье выходной, но что делать подростку одному в Москве? В пинг-понг поиграл — вот и всё веселье», – объяснял Маслов в интервью Sports.ru свой уход из ЦСКА.

Повлияло и то, что из академии красно-синих уже год как ушёл Христич. Тренер отправился в «Мастер-Сатурн». Покинули армейскую систему и несколько футболистов, привязавшихся именно к Роману Михайловичу и его методам работы. Затем пошёл спад результатов — ранее практически непобедимая команда начала уступать другим московским школам. В такой обстановке Павел и решил ехать домой.

Вернувшись в Тюмень, Маслов мог и вовсе закончить с футболом. Впереди его ждал девятый класс, а мама просила сосредоточиться на учёбе. На помощь будущему защитнику молодёжной сборной России пришли финансовые проблемы «Тюмени»: включить в заявку клуб ФНЛ был готов даже 15-летнего футболиста. Как рассказывал Маслов-старший: «Взяли для комплекта, ну и остался».

Зимой Павел покинул ЦСКА, а уже весной установил рекорд ФНЛ, дебютировав в лиге в 15 лет, 11 месяцев и 2 дня. Рекорд Маслова держался более четырёх лет — Сергей Пиняев в августе 2020-го перебил достижение на два месяца.

Дальше — полсотни матчей за «Тюмень» и приглашение в систему «Спартака». Однако ни сам Маслов, ни до сих пор преданный армейцам Дмитрий Христич не считают это предательством.

«Он мой воспитанник, играет в топовом клубе РПЛ. Я армеец, но за него рад и горд», — признавался Христич.

Сам Маслов называл себя профессионалом, который и эмблему красно-синих не целовал, и в верности клубу не клялся. Впрочем, и спартаковский ромбик Павел пока поцелуем обделяет.