7 фактов о чемпионском «Зените», подчёркивающих его доминирование в РПЛ

По итогам минувшего тура «Зенит» официально стал чемпионом страны в третий раз подряд. Кто-то считает это чемпионство «слабым», хотя на самом деле оно, наоборот, очень мощное, монолитное и заслуженное. «Зенит» возвышался над всеми на протяжении всей дистанции – не было ни одного клуба, который мог бы сравниться в качестве и эффективности футбола.
Приводим статистические показатели от Wyscout, в которых чётко прослеживается лидерство команды Семака.
1. У «Зенита» невероятное доминирование в модели xG
Турнирные таблицы иногда вводят в заблуждение – на более высоких местах могут находиться команды со спорной эффективностью футбола, если им сопутствует удача. И это, кстати, бывает очень часто. Но в случае «Зенита» второй сезон подряд всё очевидно и бесспорно: команда действительно намного мощнее остальных на дистанции.
Причём таблица, основанная на модели ожидаемых голов, впечатляет даже сильнее, чем турнирная. Разница своих и допущенных xG у «Зенита» составляет +48 – это на 30,5 больше, чем у ближайшего преследователя по этому показателю («Динамо») и на 33,6 больше, чем у второго места в таблице («Спартака»).
По ожидаемым очкам xPoints превосходство также более солидное, чем реальная разница: 62,3 у «Зенита» против 48,5 у «Динамо» и 47,7 у «Спартака».
2. У «Зенита» одни из самых эффективных стандартов в лиге: 1-е место по пропущенным, в пятёрке лучших – по забитым
Так выглядит типология забитых голов клубами РПЛ. У «Зенита» — средние показатели по дальним ударам, очень много голов в позиционных атаках (они не попали в сравнительную диаграмму) и отличные показатели по стандартам. Девять голов (сюда не входят пенальти и прямые штрафные) – третий показатель в лиге, чуть лучше только у «Спартака» и «Сочи». А если добавить ещё аут в матче с ЦСКА, который не попал в подборку, то «Зенит» заберётся и на первое место.
А так выглядит типология пропущенных голов. «Зенит» редко пропускает с контратак и абсолютный гегемон по стандартам – всего один пропущенный гол (от «Динамо» ещё в прошлом августе после подачи со штрафного).
3. «Зенит» чаще всех забивает в концовках таймов. Особенно – в концовках матчей
Чем жирнее круг, тем чаще команда забивает в указанный отрезок на фоне лиги. Как видим, отрезок с 76-й по 90+ минуты для «Зенита» — самое продуктивное время.
Если переводить в цифры, то у «Зенита» — 15,73 xG и 11 голов в концовках первых таймов, 18,42 xG и 23 гола в концовках вторых. Ни у кого в РПЛ нет таких показателей. «Зенит» лучше всех дожимает и добивает – это факт.
4. У «Зенита» лучшая оборона: меньше всех допущенных ударов, самое дальнее расстояние ударов
В текущем сезоне «Зенит» модифицировал линию обороны: внедрил в неё новых защитников (Ловрена и Чистякова), плюс стал куда выше обороняться. Это чуть снизило качество оборонительных действий по сравнению с прошлым сезоном, но по меркам лиги команда всё равно в абсолютном топе.
«Зенит» допускает по своим воротам меньше всех ударов (9,27 за 90 минут), причём выполняются эти удары с самого дальнего расстояния (20,12 метров) и имеют наименьший вес xG (0,10, столько же только у «Сочи»). Сам «Зенит» бьёт не только чаще остальных, но и с наиболее близких дистанций.
5. «Зенит» реже всех теряет мяч. Особенно – на своей и средней третях поля
Одно из важнейших командных качеств в современном футболе – умение контролировать переходные фазы. Ещё лучше, если ты минимизируешь число переходов после собственных потерь. У «Зенита» с этим полный порядок: команда реже всех теряет мяч. Хотя подчеркнём, что по владению и количеству передач сине-бело-голубые идут в тройке лучших («Тамбов», наоборот, в хвосте – поэтому его второе место отчасти объяснимо).
На своей трети поля «Зенит» теряет мяч совсем редко (всего 15% от общего количества), в средней зоне цифры также лучше, чем у конкурентов.
Графически это выглядит так. «Зенит» теряет мяч, как правило, только в финальной трети – и расстояние, которое сопернику надо преодолеть для контратаки, громадно.
6. У «Зенита» больше всех отборов и подборов на чужой трети поля
По показателям прессинга «Зенит» находится не в топе – индекс PPDA составляет примерно 9,67, это середина таблицы. Скорее всего, это объясняется тем, что давление «Зенита» вверху не постоянное, команда чередует прессинг со средним блоком (пример – золотой матч с «Локомотивом»).
Зато по числу подборов и отборов на чужой трети «Зенит» — лидер лиги. Команда лидирует как в абсолютной шкале (16,09 успешного действия за 90 минут), так и относительной (20% от собственных оборонительных действий происходят в чужой трети).
7. Примитивизм и вертикализация в атаке уже не настолько вопиющие, как год назад
Мы по привычке считаем «Зенит» примитивной командой, которая умеет играть только в силовой футбол с большим количеством забросов и навесов. Если рассматривать конкретно РПЛ и забыть про Лигу чемпионов, то это всё же слегка устаревшие суждения. Да, «Зенит» по-прежнему лидирует по числу фланговых подач, но габариты Дзюбы – уже не единственное оружие. Например, у Артёма по сезону в среднем 31,44 единоборства всего и 9,19 вверху, а у спартаковца Соболева – 38,55 и 14,94. Почувствуйте разницу.
Есть и другие цифры. Согласно InStat, средняя длительность голевых атак «Зенита» — 41,7 секунды, а среднее количество передач в этих атаках – 13. По обоим показателям команда лидирует в РПЛ.
Использованы данные Wyscout и InStat.
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