«Я обижен на «Спартак». Куда пропал двукратный чемпион СССР Виктор Пасулько

Виктор Пасулько был одной из самых колоритных фигур в «Спартаке» конца 1980-х. Закарпатский футболист не терялся на фоне звёзд калибра Черенкова и Родионова: провёл почти сотню матчей за клуб, довольно много забивал для игрока центра поля, внёс вклад в завоевание двух чемпионских титулов — в 1987 и 1989 годах. Выделялся Пасулько и внешне: его кучерявую шевелюру трудно было не заметить на поле даже с «галёрки» стадиона.

Покинув Союз незадолго до развала, Пасулько пропал из виду. Больше 30 лет он живёт в Германии. Вздыхает: бывший клуб совсем его позабыл — даже с 60-летним юбилеем 1 января не поздравил! Мы пообщались с Виктором Васильевичем и узнали:

как про Пасулько забыли в «Спартаке»;

почему Романцев не стал ничего менять после Бескова;

о чём Олег Иванович слукавил в своей автобиографии;

с кем из чемпионов мира Пасулько играет на ветеранских турнирах.

Живёт на сбережения, играет за ветеранов вместе с чемпионом мира

— Где вы сейчас, Виктор Васильевич?

— Живу в Германии, в Кёльне. Большой, красивый город, «миллионник». До этого был в Брауншвейге и Карлсруэ, когда играл за местные команды. Но в основном здесь, уже 22 года.

— Чем занимаетесь?

— До 2018 года тренировал в Казахстане клуб «Окжетпес». После этого вернулся в Германию, отвечал за детско-юношеский футбол в клубе «Фортуна» из Кёльна, где сам поиграл в 1990-х. Попросили помочь: сказали, если есть желание, то можно «убить время». Работал и ждал предложений. А потом всё закрылось из-за пандемии. С апреля прошлого года нигде не работаю.

— На что живёте? Сбережения с игровых времён остались?

— В принципе, на них и живу. Мне ещё немного здесь помогают — есть служба, которая выплачивает определённую сумму. Если ты платил налоги, но потерял работу, тебе правительство выплачивает два года 80% от прежней зарплаты. Пока, слава богу, на жизнь хватает.

— По футболу скучаете?

— Пока нет — внучкой занимаюсь. Ей в апреле исполнилось два года. Времени много, поэтому очень доволен, что могу уделять ей внимание. Больше, чем своим детям, когда я играл.

Фото: rusteam.permian.ru

— Когда последний раз выходили на поле?

— До пандемии двигались, у нас есть команда ветеранов. Там бывшие футболисты Бундеслиги и сборной Германии. Меня иногда зовут как бывшего игрока сборной СССР. Да и сами для себя собирались, играли.

— Кто-то из звёзд с вами бегает?

— Томас Хесслер (чемпион мира и Европы в составе сборной Германии. — Прим. «Чемпионата»). Вообще много известных игроков. С кем-то вместе за «Фортуну» играли — например, вратарь Андреас Вессельс.

Переезд в Германию, квартирный вопрос и сожалеет ли о переходе в «Спартак»

— Переехав из СССР в Германию, с какими проблемами столкнулись?

— Ничего такого не было. Мне здесь создали очень хорошие условия: дали квартиру в центре Кёльна, переводчика, на языковые курсы отправили. У меня была своя машина. В отличие от Лютого и Бородюка, которые тоже играли в Германии, у меня была своя зарплата — мне переводили её не через посольство, а на мой счёт. В этом плане мне немного повезло.

— Кстати, по поводу квартиры. Валерий Шмаров рассказывал, как вас с квартирой в «Спартаке» обманули и вы долгое время ютились на базе. Это правда?

— Сначала да. Обещали дать квартиру, когда я только приехал — зимой 1986-го. Немного опоздали: дали после чемпионства, осенью 1987 года. Квартира была на Семёновской — очень хорошая, двухкомнатная. Нам с семьёй вполне хватало. Николай Петрович Старостин выполнил своё обещание, за что я ему очень благодарен.

Фото: РИА Новости

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— Продали двушку, уезжая в Германию?

— Я долго не приезжал. Боялся, что квартиру вообще отнимут — она же была не приватизирована. Мне потом ребята помогли её продать. По тем временам очень дёшево — практически подарил. Если бы я сейчас имел в Москве квартиру, она стоила бы очень больших денег.

— До перехода в «Спартак» вами интересовалось киевское «Динамо». Не жалеете, что выбрали красно-белых?

— Ну что сейчас об этом говорить… Может, сыграл бы больше матчей за сборную СССР, это 100%. А так я за три года в «Спартаке» два раза стал чемпионом, попал в сборную. Сборную Лобановского! Для этого нужно было так играть, чтобы ему было не важно, какой клуб представляешь — «Спартак», киевское «Динамо» или кого-то ещё.

Спасибо Лобановскому, что взял меня на чемпионат Европы 1988 года. Это память на всю жизнь. К сожалению, не попал на чемпионат мира 1986 года: был уже в списках у Малофеева, но пришёл Лобановский и взял 13 своих киевлян. А так ни о чём не жалею.

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Обида на «Спартак». Клуб не поздравил Пасулько с юбилеем

— Жаль, что на юбилей — 60 лет! — от «Спартака» даже заметочки не было. Дело не том, что мне от них что-то нужно. Могли бы просто поздравить!

Обидно ещё, что в истории клуба, музее «Спартака» очень мало про Пасулько. Они же до этого долго не становились чемпионами — второе, третье, четвёртое места занимали. А когда мы со Шмаровым пришли, то в первый же год стали чемпионами СССР. Наша с ним заслуга в этом очень большая, на самом деле. Но об этом мало кто говорит и говорил.

— Есть предположение, почему «Спартак» о вас забыл?

— В «Спартаке» сейчас совершенно другие люди, которые забывают о некоторых ветеранах. Про Сочнова забыли, Гесса. Хотя они здорово играли за «Спартак». Да, того же Гаврилова поддерживают, но не на должном уровне, я считаю. И я ведь тоже не просто играл — каждый сезон по 30 матчей!

Если ты здесь, в Бундеслиге, три-четыре года поиграл за какой-нибудь клуб, автоматом вписываешь своё имя в его историю: тебя постоянно приглашают на стадион, на все праздники. К сожалению, в «Спартаке» сейчас такого нет. Обижен я на них. Могли бы просто написать, что бывший игрок «Спартака» отмечает 60-летний юбилей — мне было бы уже приятно.

Фото: РИА Новости

— За «Спартаком», значит, не следите?

— «Спартак» меня сейчас мало волнует, потому что они не хотят никакого отношения ко мне иметь. Меня в Германии больше знают, чем в России, на Украине. Мне не нужно от «Спартака» какой-то финансовой помощи — пригласили бы просто на стадион, я был бы рад.

— С кем-то из товарищей по «Спартаку» общаетесь?

— С Родионовым пару раз созванивались, Поздняковым. Раньше Шавло приходил — просился ко мне, когда я работал в сборной Молдавии. Говорил: «Можно я буду у тебя переводчиком?». У него тогда были сложные времена в Австрии, он только-только закончил карьеру.

Был звездой и гендиректором «Спартака», а потом пропал из виду. Где сейчас Сергей Шавло Одна из самых противоречивых фигур в истории красно-белых.

Из неспартаковских если, то с Белановым ещё общаюсь. Недавно он тоже 60 лет отметил, я его поздравил. Володя Лютый здесь, в Германии — мы одно время с ним по соседству жили. Юра Савичев в Гамбурге, иногда общаемся с ним, работали раньше в одной футбольной школе. С Леонидом Буряком созваниваемся — у него в Штутгарте дочка живёт, он приезжал к ней, на футбол ходили вместе.

О тренерской карьере и желании поработать на родине

— Предложений поработать из России и Украины не поступало?

— Никакого интереса пока оттуда ко мне не проявляли. Но я живу футболом и жду, что меня куда-то ещё пригласят. Я ведь до 2018 года всегда был при деле: работал в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане. Тренировал в Люксембурге, Италии, четыре года сборную Молдавии возглавлял. Работы было много, но хотелось бы, конечно, поработать на родине.

— Где больше всего понравилось жить и работать?

— В Европе, однозначно. Нельзя сравнивать Казахстан, Узбекистан, Азербайджан с Люксембургом или Германией. Здесь совершенно другие условия, иной менталитет, порядки. Тут никто никого не «кидает». Мне же приходилось работать по два-три месяца без зарплаты.

Но это тоже опыт. В Казахстане мы со скромным «Ордабасы» взяли Кубок и Суперкубок страны. С тех пор, кстати, прошло 10 лет, а они так ничего и не выиграли больше.

Фото: rusteam.permian.ru

Уход из «Спартака» и неправда в автобиографии Романцева

— Вы приходили в «Спартак» при Бескове, а уходили при Романцеве. Кто сильнее как тренер?

— Тут и сравнивать нельзя. Я Романцева мало застал — один год всего. Он практически ничего в первый сезон не сделал. Можно сказать, что мы сами чемпионами стали тогда. Это всё были наработки Бескова. И всё, чему научился Романцев, это заслуга Константина Ивановича.

Он пришёл молодым тренером, мы относились к нему очень спокойно. Ему удалось сохранить тот коллективный дух, что был при Бескове. Романцев просто не вмешивался в процесс: мы продолжали так же играть «квадраты», спокойно тренировались и ответили ему чемпионством в 1989 году.

— В своей автобиографии Олег Иванович рассказал, что однажды вы взяли его конспекты и не вернули. Это правда?

— Я тоже это читал (смеётся). Это смешно. Я никогда не приезжал в «Спартак» на стажировку! И уж тем более никаких конспектов я у него не брал и не оставлял себе. Ну, ладно, пусть будет так, как он пишет. Хотя такого не было никогда.

Из автобиографии Олега Романцева «Вся правда обо мне и «Спартаке»: «Свои тренировки я конспектировал. Заносил в тетради всё до мельчайших деталей. Помню, в 2002 году ко мне приехал Витя Пасулько — он тогда возглавил сборную Молдавии. Спросил: «Олег Иванович, можно посмотреть ваши конспекты?». Я ему отдал огромнейшую тетрадь. Только попросил: «Витя, верни». Но он так и не вернул».

— Повлиял ли Олег Иванович на ваш уход из «Спартака»?

— Конечно. И мне очень обидно, ведь поначалу у нас с ним были хорошие отношения. Когда я был травмирован, он приходил ко мне в больницу, интересовался моим состоянием. Потом я вылечился, начал играть, но почему-то в конце сезона он перестал на меня рассчитывать. Николай Петрович Старостин сказал, что на следующий год я Романцеву вообще не нужен.

— Как уходили из «Спартака»?

— Мы поехали по Европе, играли в мини-футбол — обыгрывали всех подряд! И у меня появилась возможность остаться в Германии. Я уже знал, что Романцев на меня не рассчитывает, и с удовольствием остался здесь, хотя клуб выбрал не очень известный. Были предложения и получше. Старостин говорил мне: «Ну куда ты идёшь?»

— Откуда были предложения?

— Из «Эвертона», «Эспаньола». Но я сказал: «Нет, хочу в Германию». Подписал контракт с клубом второй Бундеслиги, хотя до этого тренировался две недели с «Карлсруэ». Практически обо всём договорились, но главный тренер сказал, что ему нужен нападающий, а я играл в центре поля. Тот бразилец, которого вместо меня взяли, поиграл полгода и ушёл из команды. Ну, бывает такое.

— В первую Бундеслигу не приглашали?

— Был интерес от «Фортуны» из Дюссельдорфа. Но я из Карлсруэ приехал в Кёльн, и меня уговорили здесь остаться. Может, если бы попал в первую Бундеслигу, поиграл бы ещё в сборной. Конечно, немного жалею об этом.

— Где больше платили — в «Спартаке» или клубе второй Бундеслиги?

— Ну эти деньги сравнивать нельзя. У нас тогда были рубли, но мы хорошо зарабатывали за счёт премиальных. И машины давали нам за победу в чемпионате. А в Германии я тогда получал 6-8 тысяч немецких марок — по тем временам сумасшедшие для меня деньги. Уже потом я узнал, что это была самая мизерная зарплата, какую только можно было получать в Германии. Но мне было всё равно — лишь бы остаться здесь.

— Сколько же остальные получали?

— 3-4 тысячи немецких марок. Я получал больше всех в «Фортуне», но в первой Бундеслиге платили намного больше.

Фото: rusteam.permian.ru

Про Россию, Украину и планы на будущее

— С какой страной вы себя всё-таки больше ассоциируете — Россией, Украиной или же Германией?

— Сложно сказать. Я родился на Украине, в западной её части. И я же не украинец как таковой, а именно западенский, из Закарпатья. Оттуда Йожеф Сабо, Василий Рац, Иван Яремчук. А что касается России… Я вообще чувствую себя хорошо всюду. Везде свой.

Я родился на Украине, мои корни там, и я никогда не буду немцем. Но мне здесь хорошо — потому что моя семья здесь. Мне комфортно там, где мои дети, внуки. Я себя вообще везде хорошо чувствовал: и в Одессе, и в Москве, и в Германии. Ко мне везде было доброе отношение, в том числе и со стороны болельщиков.

— Поддерживаете связь с родиной?

— Моя мама, слава богу, ещё жива — я к ней ездил в 2019 году. Созваниваемся каждый день. В Одессе брат живёт. Много друзей в Москве, но там я не был с 1998 года.

— Взрослые болельщики запомнили вас по пышной причёске. Это модная в 1980-х «химия» или природа наградила?

— Нет, не «химия» (смеётся). От мамы наследство. Но мода такая была, да: многие хотели себе кудрявые волосы.

Фото: vk.com/fc_okzhetpes

— Как отпраздновали юбилей?

— Очень скромно. У нас до сих пор нельзя, чтобы больше пяти человек собиралось вместе. Я планировал, конечно, большое мероприятие: хотел пригласить ребят, с которыми играл вместе, всю семью собрать. А так в кругу самых близких спокойно посидели. Но было хорошо всё равно — сыновья, невестки, их родители, внуки.

— Коронавирусом сами не болели?

— Слава богу, пронесло. Я прячусь на даче. Она неподалёку, 70 км от Кёльна, в горах: небольшая, рядом с озером. Тут можно покататься на лодке, на велосипеде. Скоро станет потеплее — опять туда поеду. Я чувствую себя полным сил. 60 лет — только начало!