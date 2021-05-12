Последняя команда мечты Лобановского. Как сложились судьбы героев киевского «Динамо»–1999

Киевское «Динамо» под руководством Валерия Лобановского стало, пожалуй, главной сенсацией ЛЧ-1998/1999. Команда без единого игрока не с постсоветского пространства показывала суперсовременный футбол, вышла в плей-офф из группы с чемпионами Англии и Франции, а в четвертьфинале выбила действующего обладателя трофея — мадридский «Реал». Только в полуфинале «Бавария» с огромным трудом и не без доли везения остановила украинский клуб.

Рассказываем, как сложились судьбы футболистов и тренеров той незабываемой команды — последней «дрим-тим» Лобановского.

Вратарь: Александр Шовковский, 46 лет

Фото: Getty Images / instagram.com/oleksandrshovkovskyi

В своей биографии «Всё в твоих руках» СаШо пишет, что в 1999-м всерьёз раздумывал закончить карьеру. Слишком уж тяжёл был психологический груз от двух проваленных матчей: домашнего полуфинала ЛЧ с «Баварией», когда Шовковский пропустил два необязательных гола, и матча за право играть на ЧМ против Словении.

Справиться с грузом ответственности всё же удалось — и Шовковский твёрдой поступью пошёл к статусу абсолютной легенды украинского футбола. Он единственный доиграл до следующего плей-офф ЛЧ для «Динамо», который состоялся только в 2016 году. Несмотря на множество травм, Александр вошёл в историю рекордсменом по количеству матчей что в чемпионате Украины, что в истории «Динамо». И если эти его рекорды ещё можно побить, то ноль пропущенных в серии пенальти ЧМ, когда СаШо вывел сборную Украины в четвертьфинал — только повторить.

Завершив карьеру в 41 год, Шовковский вскоре вошёл в тренерский штаб сборной Украины. Недавно, во время вспышки эпидемии коронавируса, Александр был заявлен на товарищеский матч со сборной Франции (1:7), но на поле всё же не вышел.

Защитник: Олег Лужный, 52 года

Фото: Matthew Ashton/Getty Images / fcdynamo.kiev.ua

Тем, кто вешает ярлык «уже поздно уезжать» на 25-летних игроков, полезно ознакомиться с биографией Лужного. Непроходимый правый защитник перешёл в лондонский «Арсенал» за считаные недели до 31-го дня рождения — и тем не менее стал важным игроком на следующие четыре сезона. Ни разу за время пребывания Лужного на «Хайбери» команда Венгера не финишировала ниже второго места, а в 2002-м оформила золотой дубль. В команде мечты защитнику пригодился фирменный универсализм от Лобановского: чаще появляясь на правом фланге, он периодически подменял основных игроков и слева, и в центре защиты.

После «Арсенала» Олег немного поиграл за «Вулверхэмптон» и попробовал себя в роли играющего тренера в латвийской «Венте». Затем вернулся в «Динамо», где долго помогал клубу в роли спортдира, помощника и исполняющего обязанности главного тренера. Попытка Лужного стать главным тренером в «Таврии» успехом не увенчалась. После отставки из «Динамо» тренерского штаба Хацкевич в 2019 году Олег Романович находится без работы.

Защитник: Каха Каладзе, 43 года

Фото: Getty Images / instagram.com/kakhakaladze

Вряд ли селекционеры киевского «Динамо», отслеживая в 1997-м совсем юного защитника, могли предположить, что следят за будущей звездой Серии А и политиком первой величины. В «Динамо» Каха отыграл всего три года, но это были лучшие три года: с выходами в топ-4 и в топ-16 сильнейших клубов Европы.

В январе 2001-го «Милан», который не мог нарадоваться подписанию Шевченко, выложил за Каладзе огромные как для защитника того времени 16 млн евро. На «Сан-Сиро» Каха стал полностью своим, застал одно из лучших десятилетий в истории клуба и выиграл две Лиги чемпионов. А после пары сезонов доигрывания в «Дженоа» раскрылся как большой политик: в Грузии он был сначала избран в парламент и назначен министром энергетики, а в 2017-м победил и на выборах мэра Тбилиси.

Защитник: Александр Головко, 49 лет

Фото: Mark Sandten/Getty Images / fckremen.com

Защитник, в паре с Ващуком «съедавший» Рауля и Бергкампа, один из немногих остался в «Динамо», пока был нужен. Девять лет в Киеве принесли Головко семь чемпионских титулов — только после смерти Лобановского бесконечную серию киевлян размочил «Шахтёр». Под занавес карьеры Александр немного поиграл в Китае (ещё до того, как это стало мейнстримом) и родной «Таврии».

Повесив бутсы на гвоздь, Александр чуть ли не на следующий день вошёл в систему украинских сборных. Ассистент в U-17, главный в U-18, главный в U-19, главный в U-16, снова главный в U-17 — вплоть до работы в молодёжной сборной Головко 12 лет работал с юношами.

В 2018 году Головко получил первый тренерский опыт в украинском клубном футболе. Правда, без особых успехов: Александр недолго и не очень удачно наставлял перволиговый «Кремень».

Защитник: Владислав Ващук, 46 лет

Фото: из личного архива Владислава Ващука / instagram.com/vlad__vashchuk

Один из плеяды талантливейших воспитанников «Динамо» испытал на себе всю ненависть динамовских фанатов после перехода в «Спартак». Даже в «Черноморце», за который Ващук играл сначала после возвращения из Москвы, его постоянно оскорбляли киевские ультрас. Ещё острее вопрос их взаимоотношений встал в 2005-м, когда он подписал контракт с «Динамо». Как говорил Ващук, на встрече с фанатами от него потребовали встать на колени и попросить прощения — этого он не сделал и, по большому счёту, до сих пор остаётся в списке динамовских легенд отверженным.

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Впрочем, карьера у Владислава всё равно вышла на зависть многим: он один из немногих участников похода 1999-го принял участие и в ЧМ-2006. Правда, со временем он превратился для посредственных команд украинской Премьер-лиги в своеобразную чёрную метку. «Черноморец» и «Львов», подписав Ващука в качестве футболиста, вылетали, киевский «Арсенал», наняв его как спортдира, обанкротился, даже футбольная академия Ващука закрылась в 2019-м.

Защитник: Юрий Дмитрулин, 46 лет

Фото: Getty Images / fcdynamo.kiev.ua

Символ надёжности и универсализма, Юрий провёл в «Динамо» все лучшие годы. За десять лет в Киеве он стал чемпионом девять раз, а вот в «Таврии» и «Шиннике» показать былой уровень уже не смог. После завершения карьеры игрока вернулся в «Динамо» и больше десяти лет трудится в системе клуба. На данный момент Юрий Михайлович — старший тренер академической группы U-16.

Полузащитник: Александр Хацкевич, 46 лет

Фото: Getty Images / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выдающийся белорусский полузащитник тоже начал тренировать практически на следующий день после завершения карьеры. Пока получается не очень: ничья с французами во главе сборной Беларуси так и остаётся пиком карьеры Александра Николаевича. С киевским «Динамо» Хацкевич не брал ни чемпионат, ни Кубок Украины, из трёх попыток пробиться в групповой этап ЛЧ не реализовал ни одной. В России у белорусского коуча тоже не сложилось — даже одного полного сезона у руля «Ротора» не продержался.

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Полузащитник: Андрей Гусин (1972–2014)

Фото: Getty Images / dynamo.kiev.ua

Когда Валерию Лобановскому в конце девяностых потребовался опорный полузащитник современной формации, он не стал просить у боссов деньги на трансфер. Он рассмотрел задатки опорника в долговязом и внешне нескладном, но очень старательном нападающем «Динамо-2». Именно в качестве полузащитника Андрей стал игроком первой команды, внёс неоценимый вклад в победы над «Реалом», «Арсеналом», «Лансом». После этого провёл ещё пять сезонов в Киеве, а затем стал одним из людей Гаджи Гаджиева: помогал ему в «Крыльях Советов» и «Сатурне» сначала как игрок, потом как помощник тренера, в «Анжи» уже только как ассистент.

Жена шутила, что в футбол он играет только для того, чтобы зарабатывать деньги на своё второе, крайне дорогостоящее увлечение: гонки. Увы, оно его и сгубило: в 2014-м Гусин разбился на мотоцикле на киевском автодроме.

Полузащитник: Валентин Белькевич (1973–2014)

Фото: Getty Images / fcdynamo.kiev.ua

Нет в живых и изумительного динамовского плеймейкера, которого до сих пор признают лучшим легионером в истории чемпионатов Украины при всех бразильских звёздах «Шахтёра». Если не считать футбольного долгожителя Шовковского, Валентин задержался в Киеве дольше всех: ушёл только в 2007-м, завоевав восьмое украинское чемпионство. Вскоре после этого получил украинское гражданство: хотел стать тренером, работал ассистентом в молодёжной команде «Динамо». Увы, оторвавшийся тромб помешал ему реализовать себя в новой жизни…

Полузащитник: Виталий Косовский, 47 лет

Фото: dynamovec.ru / vorskla.com.ua

Косовский выжигал фланг не хуже Бэйла, но карьеру ему испортили травмы. Когда Косовский повесил бутсы на гвоздь, ему не было и тридцати лет, но заканчивать действительно было уже пора: за последние три сезона он сыграл несчастные 11 матчей в высшей лиге. Некоторое время вместе с Белькевичем работал в динамовской молодёжке, но уже третий год приносит пользу полтавской «Ворскле». Сейчас Виталий Владиславович — тренер полтавского дубля, но также он помогал и первой команде в качестве и.о. главного тренера.

Нападающий: Сергей Ребров, 46 лет

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Человек, который и в 34 года забивал чемпионские голы за «Рубин», после славного европохода конца 1990-х котировался не меньше Шевченко. Просто дважды не повезло: сначала в «Милане» решили выбрать напарника по атаке (Галлиани признавался в интервью, что сомневался до последнего), а потом проворнее оказался «Тоттенхэм». Там на пути Реброва встал Гленн Ходдл — тренер, более всего запомнившийся увольнением из сборной за слова, что все инвалиды страдают за грехи в прошлой жизни.

В «Тоттенхэме» украинский форвард столкнулся с недоверием тренера, не смог заиграть и ушёл сначала в аренду в «Фенербахче», а потом и в Чемпионшип. Возвращение в комфортную среду сделало Реброва звездой снова: он и принял участие в ЧМ-2006 и выиграл чемпионаты с «Динамо» и «Рубином». По завершении карьеры стал успешным тренером: уже успел выиграть чемпионства и сыграть в групповом раунде ЛЧ с «Динамо» и «Ференцварошем».

Как сложился легендарный дуэт Шевченко — Ребров. Бывший СССР болел за них, как за своих Последняя великая команда Лобановского: громили «Барсу», выносили «Реал».

Нападающий: Андрей Шевченко, 44 года

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

«Дьявол с Востока» всю карьеру футболиста был слишком на виду, чтобы всерьёз рассказывать о нём сейчас. Отмечу только главные вехи:

— трижды лучший бомбардир сезона в ЛЧ: два раза в «Динамо», один в «Милане»;

— лучший бомбардир Серии А в первый же сезон после перехода в «Милан»;

— «Золотой мяч» — 2004;

— победа в Лиге чемпионов после его решающего удара в финале;

— лучший бомбардир в истории миланских дерби — при намного меньшем количестве матчей, чем у многих итальянских форвардов;

— трансферный рекорд «Челси», на который пошёл Абрамович, чтобы нанять бомбардира мирового класса;

— решающие два гола в ворота шведов на домашнем Евро в 35-летнем возрасте.

Невероятно жаль, что трансфер в «Челси» и травмы спины отобрали у Шевы немало времени на топ-уровне. Но при этом сложно даже представить, каких высот он достиг бы без этого. Ведь он и сейчас входит в десятку лучших бомбардиров в истории ЛЧ — несмотря на пропуски целых сезонов в еврокубке №1. Самые разные звёзды признавали Шеву лучшим в мире и говорили, что равняются на него.

После завершения карьеры Шевченко стал главным тренером сборной Украины. Весь скепсис относительно неопытности нового наставника давно развеян результатом: команда уверенно прошла на Евро-2020, обыграв Португалию с Сербией, и до последнего времени играла в элитном дивизионе Лиги наций.

Тренер: Валерий Лобановский (1939-2002)

Фото: из личного архива Владислава Ващука

К памятнику ВВЛ у стадиона «Динамо» Шевченко первым делом привозил трофей Лиги чемпионов и свой «Золотой мяч». Команда 1999 года стала лебединой песней совсем по нынешним меркам не старого специалиста. Выводя в полуфинал главного еврокубка то же «Динамо» в 1977-м и 1987-м, Валерий Васильевич большую часть 1990-х провёл на Ближнем Востоке и после возвращения превратил коллектив, вылетавший от швейцарского «Ксамакса», в команду мечты. Великого тренера не стало в мае 2002-го.