10 красивых голов, которые помогли «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии

«Сити» – чемпион. Теперь официально. И этот трофей Пеп Гвардиола заработал не без участия соседей. «МЮ» в сегодняшней встрече бился с «Лестером», проиграл 1:2 и позволил «Манчестер Сити» завоевать золото.
Сейчас быстро, никакой аналитики – просто самые классные голы этого чемпионского сезона «Сити». Важно: мы не делаем рейтинг, а просто перечисляем красоту.
1. Серхио Агуэро – в ворота «Кристал Пэлас»
Это всего лишь второй мяч Агуэро в нынешнем сезоне АПЛ. Самый слабый показатель аргентинца с момента перехода в «Сити».
2. Фил Фоден – в ворота «Астон Виллы»
После этого мяча Гвардиола сказал следующее: «Фоден растет, его влияние на игру колоссально. Он превращается в очень серьезного футболиста. Прямо сейчас он становится все важнее и важнее для нашей команды, особенно у ворот соперника».
3. Рияд Марез – в ворота «Саутгемптона»
На данный момент это последний гол Мареза в нынешнем сезоне АПЛ. Он не забивает в чемпионате уже два месяца.
4. Илкай Гюндоган – в ворота «Тоттенхэма»
И да, Гюндоган забил с передачи Эдерсона.
5. Илкай Гюндоган – в ворота «Кристал Пэлас»
Этот гол был четвёртым для немца в шести матчах. Столько же он забил в 55 играх за «Сити» до этого.
6. Рахим Стерлинг – в ворота «Кристал Пэлас»
Стерлинг и раньше хорошо бил штрафные. Но этот отмечал особенно: «Я несколько раз пересматривал этот удар. Один из моих любимых голов».
7. Рияд Марез – в ворота «Бёрнли»
Здесь Марез просто классно раскидал защиту «Бёрнли».
8. Кайл Уокер – в ворота «Шеффилда».
Первый и единственный гол Кайла Уокера в этом сезоне АПЛ.
9. Рахим Стерлинг – в ворота «Лидса».
Сезон для «Сити» начался серо: с победы, ничьи и поражения. Этот гол Стерлинга принёс клубу одно очко.
10. Рияд Марез – в ворота «Лестера».
Пушка Мареза не дала «Сити» ничего – за 73 минуты после этого «Лестер» забил четыре, а под конец матча добил соперника пенальти Тилеманса.
А какой гол «Манчестер Сити» понравился вам больше всего?
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