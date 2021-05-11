10 красивых голов, которые помогли «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии

«Сити» – чемпион. Теперь официально. И этот трофей Пеп Гвардиола заработал не без участия соседей. «МЮ» в сегодняшней встрече бился с «Лестером», проиграл 1:2 и позволил «Манчестер Сити» завоевать золото.

Сейчас быстро, никакой аналитики – просто самые классные голы этого чемпионского сезона «Сити». Важно: мы не делаем рейтинг, а просто перечисляем красоту.

1. Серхио Агуэро – в ворота «Кристал Пэлас»

Это всего лишь второй мяч Агуэро в нынешнем сезоне АПЛ. Самый слабый показатель аргентинца с момента перехода в «Сити».

2. Фил Фоден – в ворота «Астон Виллы»

После этого мяча Гвардиола сказал следующее: «Фоден растет, его влияние на игру колоссально. Он превращается в очень серьезного футболиста. Прямо сейчас он становится все важнее и важнее для нашей команды, особенно у ворот соперника».

3. Рияд Марез – в ворота «Саутгемптона»

На данный момент это последний гол Мареза в нынешнем сезоне АПЛ. Он не забивает в чемпионате уже два месяца.

«Сити» — первый в мире по затратам. Миллиарды на трансферы и собственная империя Как разбогатели «Ман Сити» и «ПСЖ».

4. Илкай Гюндоган – в ворота «Тоттенхэма»

И да, Гюндоган забил с передачи Эдерсона.

5. Илкай Гюндоган – в ворота «Кристал Пэлас»

Этот гол был четвёртым для немца в шести матчах. Столько же он забил в 55 играх за «Сити» до этого.

6. Рахим Стерлинг – в ворота «Кристал Пэлас»

Стерлинг и раньше хорошо бил штрафные. Но этот отмечал особенно: «Я несколько раз пересматривал этот удар. Один из моих любимых голов».

7. Рияд Марез – в ворота «Бёрнли»

Здесь Марез просто классно раскидал защиту «Бёрнли».

8. Кайл Уокер – в ворота «Шеффилда».

Первый и единственный гол Кайла Уокера в этом сезоне АПЛ.

«Манчестер Сити» — первый финалист ЛЧ! Спустя 10 лет Гвардиола снова в финале А «ПСЖ» не смог повторить своё прошлогоднее достижение и вновь остаётся без заветного трофея.

9. Рахим Стерлинг – в ворота «Лидса».

Сезон для «Сити» начался серо: с победы, ничьи и поражения. Этот гол Стерлинга принёс клубу одно очко.

10. Рияд Марез – в ворота «Лестера».

Пушка Мареза не дала «Сити» ничего – за 73 минуты после этого «Лестер» забил четыре, а под конец матча добил соперника пенальти Тилеманса.

А какой гол «Манчестер Сити» понравился вам больше всего?