Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, 4 мая 2021, ответный полуфинал ЛЧ-2020/2021

«Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Дмитрий Росип
«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Онлайн. Париж обречён?
Ждём первого финалиста Лиги чемпионов!
Футбол / Лига чемпионов 0

Привет, друзья! В России продолжаются аномально длинные, сродни новогодним, выходные, но настоящий болельщик найдёт чем себя занять в два предстоящих майских вечера. Лига чемпионов в режиме нон-стоп несётся к финишу — всего три матча до конца, ни одного нельзя пропустить! Сегодня в по-прежнему главном турнире Старого Света (прости, Суперлига) определится первый финалист. После выездной победы в Париже (2:1) «Манчестер Сити» чрезвычайно близок к историческомуисторическому, первому в клубной истории финалу ЛЧ. Но «ПСЖ» с такой атакой может разорвать какую угодно оборону и где угодно. Так что рубка на «Этихаде» намечается ожесточённая. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ», а «Чемпионат» расскажет о ней в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
04 мая 2021, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Alex Grimm/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК ПСЖ •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021