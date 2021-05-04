«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Онлайн. Париж обречён?
Ждём первого финалиста Лиги чемпионов!
Привет, друзья! В России продолжаются аномально длинные, сродни новогодним, выходные, но настоящий болельщик найдёт чем себя занять в два предстоящих майских вечера. Лига чемпионов в режиме нон-стоп несётся к финишу — всего три матча до конца, ни одного нельзя пропустить! Сегодня в по-прежнему главном турнире Старого Света (прости, Суперлига) определится первый финалист. После выездной победы в Париже (2:1) «Манчестер Сити» чрезвычайно близок к историческомуисторическому, первому в клубной истории финалу ЛЧ. Но «ПСЖ» с такой атакой может разорвать какую угодно оборону и где угодно. Так что рубка на «Этихаде» намечается ожесточённая. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ», а «Чемпионат» расскажет о ней в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
12:28
-
12:26
-
12:11
-
12:00
-
11:59
-
11:52
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
11:10
-
10:59
-
10:45
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
09:58
-
09:51
-
09:47
-
09:30
-
09:16
-
08:28
-
07:46
-
05:25
-
04:12
-
03:38
-
03:25
-
02:55
-
02:11
-
01:50
-
00:53
-
00:51
-
00:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам