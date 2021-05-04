«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Онлайн. Париж обречён?

Привет, друзья! В России продолжаются аномально длинные, сродни новогодним, выходные, но настоящий болельщик найдёт чем себя занять в два предстоящих майских вечера. Лига чемпионов в режиме нон-стоп несётся к финишу — всего три матча до конца, ни одного нельзя пропустить! Сегодня в по-прежнему главном турнире Старого Света (прости, Суперлига) определится первый финалист. После выездной победы в Париже (2:1) «Манчестер Сити» чрезвычайно близок к историческомуисторическому, первому в клубной истории финалу ЛЧ. Но «ПСЖ» с такой атакой может разорвать какую угодно оборону и где угодно. Так что рубка на «Этихаде» намечается ожесточённая. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ», а «Чемпионат» расскажет о ней в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!