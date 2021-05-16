ЦСКА купит Лантратова на замену Акинфееву. Эпоха подходит к концу?

ЦСКА продолжает взрывать трансферную повестку. Только вчера стало известно, что армейцы договорились о переходе опорника «Локо» и сборной России Максима Мухина, а уже сегодня мы узнали об ещё одной «бомбе». По нашей информации, ЦСКА близок к трансферу голкпипера «Химок» Ильи Лантратова. Ранее об интересе к вратарю со стороны армейцев сообщило издание Eurostavka.
Согласно нашим источникам, стороны уже ведут активные переговоры по заключению сделки. Сейчас обговариваются параметры возможного перехода. Основной вариант такой: ЦСКА выкупит вратаря у «Химок», но оставит его в подмосковном клубе в аренде на следующий сезон. Такой формат трансфера обсуждается сторонами.
В прошлом году Илья давал большое интервью «Чемпионату», где вот так описывал свой путь: «Мне миллион раз снилось, как я дебютирую в РПЛ при больших трибунах. Постоянно переживал во сне этот момент с самого детства: и в интернате, и в «Локо», и в Ярославле, когда не играл. Получилось, что несколько лет играл только во снах (смеётся). А потом просыпался и понимал — ничего не было. Но в итоге сон сбылся. После дебюта такое уже не снится».
Зачем Лантратов ЦСКА? Всё дело в Акинфееве
Вы спросите, а зачем вообще Лантратов ЦСКА, если у клуба есть легенда Акинфеев? Всё дело именно в этом. По нашей информации, капитан может завершить карьеру после следующего сезона. Контракт Акинфеева с ЦСКА действует до лета 2022 года. После этого, по словам наших источников, вратарь рассматривает возможность закончить выступления. Не исключено, что после этого Игорь войдёт в тренерский штаб ЦСКА либо займёт другую должность в клубе. Поэтому армейцы и активизировали поиск вратаря. Красно-синие хотят купить Лантратова сейчас, но оставить его на сезон в «Химках». А уже после этого Илья спокойно примет эстафету у первого номера ЦСКА Акинфеева. Сам Игорь в конце 2020 года вот так говорил о завершении карьеры: «Никем. Я пока игроком. Дайте мне поиграть. Вы меня все уже на пенсию хотите… Помазун ушёл в «Урал» – всё, замена Игорю. Меня уже лет 15 меняют все. Дайте поиграть до конца. Я сам скажу, что я закончил».
Кажется, конец великой эпохи довольно близок. И это грустно.
- 16 мая 2021
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