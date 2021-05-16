ЦСКА купит Лантратова на замену Акинфееву. Эпоха подходит к концу?

ЦСКА продолжает взрывать трансферную повестку. Только вчера стало известно, что армейцы договорились о переходе опорника «Локо» и сборной России Максима Мухина, а уже сегодня мы узнали об ещё одной «бомбе». По нашей информации, ЦСКА близок к трансферу голкпипера «Химок» Ильи Лантратова. Ранее об интересе к вратарю со стороны армейцев сообщило издание Eurostavka.

ЦСКА забрал Мухина за 15 млн рублей. В «Локомотиве» могут винить только себя Полузащитник не хотел уходить из ставшего уже родным клуба, но ему дали понять, что он не нужен.

Согласно нашим источникам, стороны уже ведут активные переговоры по заключению сделки. Сейчас обговариваются параметры возможного перехода. Основной вариант такой: ЦСКА выкупит вратаря у «Химок», но оставит его в подмосковном клубе в аренде на следующий сезон. Такой формат трансфера обсуждается сторонами.



В прошлом году Илья давал большое интервью «Чемпионату», где вот так описывал свой путь: «Мне миллион раз снилось, как я дебютирую в РПЛ при больших трибунах. Постоянно переживал во сне этот момент с самого детства: и в интернате, и в «Локо», и в Ярославле, когда не играл. Получилось, что несколько лет играл только во снах (смеётся). А потом просыпался и понимал — ничего не было. Но в итоге сон сбылся. После дебюта такое уже не снится».

Вратарь из маленького посёлка покоряет РПЛ! Удивительная карьера Лантратова Ему приходилось греть воду кипятильником, чтобы искупаться после матчей. Сейчас он тащит «Химки».

Зачем Лантратов ЦСКА? Всё дело в Акинфееве

Вы спросите, а зачем вообще Лантратов ЦСКА, если у клуба есть легенда Акинфеев? Всё дело именно в этом. По нашей информации, капитан может завершить карьеру после следующего сезона. Контракт Акинфеева с ЦСКА действует до лета 2022 года. После этого, по словам наших источников, вратарь рассматривает возможность закончить выступления. Не исключено, что после этого Игорь войдёт в тренерский штаб ЦСКА либо займёт другую должность в клубе. Поэтому армейцы и активизировали поиск вратаря. Красно-синие хотят купить Лантратова сейчас, но оставить его на сезон в «Химках». А уже после этого Илья спокойно примет эстафету у первого номера ЦСКА Акинфеева. Сам Игорь в конце 2020 года вот так говорил о завершении карьеры: «Никем. Я пока игроком. Дайте мне поиграть. Вы меня все уже на пенсию хотите… Помазун ушёл в «Урал» – всё, замена Игорю. Меня уже лет 15 меняют все. Дайте поиграть до конца. Я сам скажу, что я закончил».



Кажется, конец великой эпохи довольно близок. И это грустно.