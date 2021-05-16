«Сговор? А как вы сами думаете?» В нашем футболе новый скандал из-за переноса матча «Уфы»

Последний тур РПЛ не мог не закончиться скандалом. И если раньше мы привыкли к спорам вокруг судейства, то сегодня все обсуждают перенос матча «Уфы» и «Арсенала». По регламенту соревнования встречи последнего тура должны начинаться в одно время (в данном случае в 14:00 по Москве). «Уфа» дома играла с тульским «Арсеналом», а «Ротор» – в гостях в «Рубином». Вот такие расклады были до начала матча:

«Арсенал» — 23 очка

«Уфа» – 22 очка

«Ротор» – 21 очко

Вылететь из РПЛ могла любая команда из трёх, а решаться судьба клубов должны была в режиме live. Но матч в Уфе перенесли на два часа из-за жары – градусник на стадионе зафиксировал температуру выше 35 градусов. Таким образом, соперники уже знали, как завершился матч «Рубина» и «Ротора» в Казани (1:1). В итоге «Уфа» у «Арсенала» выиграла (2:1), и оба клуба сохранили прописку в РПЛ.

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«Градусник можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер»

В Волгограде переносом матча были возмущены.

– Конечно, это неправильно, – заявил «Чемпионату» гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский, – все матчи последнего тура должны играться в одно время, чтобы не было различных вариантов. «Уфа» и «Арсенал» наши прямые конкуренты. Если в Уфе сложилась такая ситуация, то надо было и наш матч переносить, пока там не наладится погода. Я как никто понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет.

– Вы готовы как-то судиться и отстаивать свои права?

– Будем консультироваться с юристами, просто так это оставлять нельзя.

– А с кем-то из РФС и РПЛ вы уже общались?

– Я перед матчем общался с Чебаном – исполнительным директором лиги, но он сослался на регламент, сказал, что при такой температуре играть нельзя. Ну, градусник можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер. А дальше выводы делайте сами. Эмоций сейчас никаких быть не может, прописку мы потеряли и очень расстроены.

– Допускаете, что возможна переигровка?

– Не знаю, но в это не верю – «Рубин» уйдет в отпуск, кто может такое решение принять. Мы об этом переносе узнали за час, всё держалось в тайне до последнего. Приехали на стадион и узнали, что там в Уфе жара стоит.

– Есть ли здесь сговор?

– Вы сами как думаете? Вслух такие вещи не могу утверждать, у меня нет доказательств. Моё мнение понятно.

В «Уфе», «Арсенале» и РПЛ ответили «Ротору»

Первыми на скандал обратили внимание в РПЛ. Там высказались максимально сухо:



– Решение о переносе матча «Уфа» — «Арсенал» было принято непосредственно перед игрой – ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента Тинькофф РПЛ.



А вот гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал ярче:

— Не хотелось бы, чтобы коллеги из других клубов голословно говорили про сговоры и все остальное. Это неуважительно по отношению к другим командам. Я своих коллег уважаю. Погоду мы не контролируем. К тому же сидеть два часа и ждать игры — очень сложно. Команда была настроена, потом сидишь, потом обратно на поле. Это непросто. Большое спасибо болельщикам, что не разошлись. Эту победа, которую заслужили наши болельщики. Была тяжёлая и эмоциональная игра, это очень сложно»

Наш футбол — Россия в миниатюре. Что не так с регламентом чемпионата Правила меняются по ходу игры. Но не для тех, кто не держит обещания построить стадион.

В «Арсенале» коллегу из Уфы тоже поддержали:



– Это не была наша просьба, решение клубов или что-то подобное, – заявил глава туляков Гурам Аджоев, – есть соответствующий пункт регламента соревнования, это юридическая норма, которая чётко прописана. Играть при той температуре, которая была на момент начала матча в Уфе, нельзя. Это вопрос здоровья футболистов, других участников матча. Поэтому начало встречи было перенесено. Решение абсолютно обоснованное и понятное. Поступить как-то иначе в той ситуации было невозможно, о чем уже есть соответствующее заявление РПЛ.

Можно ли было перенести не только матч «Уфы», но и игру «Ротора»? В РПЛ заявили, что «оснований для экстренного переноса других матчей не возникло». Да и в таком случае свои игры могли бы попросить перенести ещё и «Сочи» с ЦСКА – прямые конкуренты «Рубина». Чтобы избежать подобных скандалов в будущем, РПЛ нужно придумать, как изменить регламент, чтобы он устраивал всех. Возможно, стоит начинать матчи вечером, а не в 14:00.