«Локо» хочет снести стадион и переехать в «Лужники». Это больше не ваше Черкизово!

Болельщики «Локомотива», сейчас будет больно: «РЖД Арену», скорее всего, собираются сносить, а ваша любимая команда планирует выступать в «Лужниках». Почему «Локо» остаётся без собственного дома, да и собирается ли клуб строить новую арену? Давайте разбираться.

Что случилось

Сегодня телеграм-канал Baza громыхнул инсайдом — стадион столичного «Локомотива» собираются сносить. В распоряжении источника оказался проект письма руководства РЖД на имя Сергея Собянина, в котором боссы «Локо» попросили мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду. В слитом документе говорится, что нынешнему стадиону железнодорожников требуется серьёзный ремонт, требующий «капитальных вложений». Иными словами — арену проще снести. Именно это и случится, если клубу всё же передадут «Лужники». На месте «РДЖ Арены» организуют новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком».

По нашей информации, после сноса стадиона там не планируют строить новую арену. «Таких планов у клуба и города пока нет», – заявил собеседник «Чемпионата».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что такое развитие событий может быть связано с планами постройки нового вокзала в районе Черкизово.

Фото: РИА Новости

Реконструкция и крыша на стадионе

Болельщики «Локомотива» в гневе: ещё недавно им была обещана крыша, а сегодня арену собираются сносить. Реконструкция стадиона в Черкизове обсуждалась давно, а автор идеи возведения крыши — бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус. Экс-руководитель был уверен, что на «РЖД Арене» было реально достроить крышу: архитекторы дали добро, а проект был готов. С Геркусом был не согласен следующий гендир клуба Василий Кикнадзе: сначала он раскритиковал своего предшественника, затем заявил, что постройка крыши на стадионе оценивается в миллиарды рублей.

Геркус, привыкший выражать мнение на актуальные события в своём телеграмм-канале, признался: в своё время администрация «Локомотива» прорабатывала переезд в «Лужники» навсегда, но поэтапно. А в Черкизове предлагалось оставить академию и женскую команду. Но, по словам Геркуса, это был очень амбициозный путь, который потребовал гигантской работы и огромного профессионализма всех клубных структур.

Руководство клуба хочет переехать на новое место уже в следующем сезоне. При этом, по словам нашего источника, «Локо» планирует арендовать «Лужники» на целых 49 лет – переговоры находятся в завершающей стадии, обговариваются последние детали.