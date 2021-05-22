Звёзды непобедимого «Арсенала»: где сейчас и как выглядят Анри, Бергкамп и другие?

«Арсенал» Микеля Артеты вышвырнули из топ-5 английских грандов. Команда болтается в середине таблицы, давно забыла о Лиге чемпионов и откровенно не тянет. Сейчас смешно и грустно вспоминать события недалёкого прошлого, когда «канониры» постоянно были в плей-офф ЛЧ, бились с «Барсой» и другими командами за высокие стадии. При этом болельщики вовсю требовали отставки главного тренера, а баннеры «Wenger Out» появлялись на реслинге в США и даже на студенческих протестах в Белграде.

В главного тренера перестали верить из-за отсутствия побед в АПЛ и долгих лет без трофеев, но всё, что происходит сейчас – ещё больший мрак. В это трудно поверить, но в сезоне-2003/04 «Арсенал» разрывал все команды Англии и провёл сезон без поражений. Что стало со всеми действующими лицами той славной плеяды?

Йенс Леманн

Перед сезоном-2003/2004 «Арсенал» искал замену Дэвиду Симэну, который объявил о завершении карьеры. Руководство выкупило Йенса Леманна у дортмундской «Боруссии» всего за 3,5 млн евро. В чемпионском сезоне Леманн пропустил 26 мячей в 38 матчах. Для сравнения, в прошлом году «Арсенал» пропустил 48 мячей в таком же количестве встреч.

В 2008 году вратарь перешёл в «Штутгарт», а в 2010-м завершил карьеру. Правда, через год пришёл на помощь «Арсеналу», у которого вылетели все вратари, и сыграл несколько матчей в 41 год. Потом поработал в тренерском штабе «Арсенала» и «Аугсбурга». С мая 2020-го входил в наблюдательный совет «Герты», но недавно был уволен из-за расистского скандала.

Фото: Laurence Griffiths / TF-Images/Getty Images

Сол Кэмпбелл

Лидер обороны чемпионского сезона в 2006-м оказался не нужен клубу и поехал в «Портсмут». Правда, в январе 2010-го вернулся в «Арсенал» по сценарию Леманна. 36-летний ветеран отыграл 11 матчей, а потом попылил сезон в «Ньюкасле».

После Кэмпбелл начал тренерскою карьеру. Сол работал в тренерском штабе сборной Тринидада и Тобаго, а в 2019 году возглавил клуб третьего английского дивизиона «Саутенд Юнайтед». Сейчас он безработный, но вполне может начать политическую карьеру: ведь ещё в 2016-м планировал баллотироваться в мэры Лондона.

Фото: John Walton / Emilio Andreoli/Getty Images

Патрик Виейра

Фаны «Арсенала» с ностальгией вспоминают игру Патрика. Он стал одним из символов той команды. А его противостояние с Роем Кином вошло в историю, которой даже посвятили фильм «Лучшие враги».

В 2005-м Виейра ушёл из «Арсенала», потом выступал за «Ювентус», «Интер» и «Манчестер Сити». В составе «нерадзурри» трижды выигрывал чемпионат Италии. В июле 2011 года объявил о завершении карьеры и сразу пошёл в тренерство. Поработал с юношами «Ман Сити», получил небольшой опыт в США, а в 2018-м возглавил «Ниццу», но из-за неудовлетворительных результатов в декабре 2020 года был уволен.

Фото: Gary M Prior / Ricardo Nogueira/Getty Images

Эшли Коул

В 2004 году Эшли выжигал фланг круче всех остальных и закономерно попал в символическую сборную сезона. Правда, в следующем году он всем видом показывал, что ему надоело в клубе, к тому же «Челси» уже подготовил хороший контракт.

В 2012-м Коул выиграл с командой ЛЧ, а через два сезона уехал в Италию. Но и там надолго не задержался и погнал в США, чтобы сыграть несколько сезонов со Златаном и Карлосом Велой. Казалось, там он завершит карьеру, но Фрэнк Лэмпард в 2019-м призвал 39-летнего дэфа помочь «Дерби Каунти». Он согласился на 9 матчей и финализировал карьеру.

Сейчас Коул работает тренером «Челси» U15.

Фото: Laurence Griffiths / Michael Regan/Getty Images

Жилберто Силва

Сезон-2003/04 стал лучшим для опорного полузащитника: после него он в основном либо лечился, либо ругался с Венгером. В 2008 году Силва перешел в греческий «Панатинаикос». Спустя три года отправился доигрывать на родину и в 2014-м завершил карьеру.

В одном из интервью Силва сказал, что после футбола хотел бы жить на маленькой ферме и ездить на лошади. Неизвестно, осуществилась ли эта мечта, однако дел у бразильца сейчас достаточно. В роли международного посла ФИФА он часто бывал в России в 2017-м и 2018 годах.

Фото: John Walton / Brendon Thorne/Getty Images

Фредрик Юнгберг

Брутальный хавбек не так много играл за «Арсенал» с 2004-го по 2007 год, но был важной частью команды. К сожалению, травмы не позволили шведу раскрыться полностью, зато после «Арсенала» он поиграл в Японии, Шотландии и США.

Летом 2019 года, после нескольких лет работы с молодёжью, он стал ассистентом главного тренера «канониров» Унаи Эмери. После увольнения баска был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до окончания сезона. В прошлом году Юнгберг ушёл из «Арсенала» за новым вызовом, а сейчас вовсю хейтит команду Артеты.

Фото: Gary M Prior / Dan Istitene/Getty Images

Робер Пирес

Один из лучших крайних полузащитников Европы полностью раскрыл себя в «Арсенале». Позже фаны поставили француза на шестое место среди величайших игроков за всю историю клуба.

В 2006 году Пирес покинул «Арсенал», перебравшись в испанский «Вильярреал». Сменив ещё несколько клубов, он в 2014-м закончил на Гоа.

В 2021 году Робер заявил, что ему скучно без работы и он хочет тренировать. И вовсю готовится к лицензированию.

Фото: Shaun Botterill / Jeff Spicer/Getty Images

Деннис Бергкамп

Один из лидеров непобедимых. Именно дуэт Бергкампа и Анри заставлял нейтральных болельщиков влюбиться в эту команду. «Нелетучий голландец» в 2006 году завершил карьеру. Позже его внесли в зал славы английского футбола и АПЛ, а спустя пять лет в честь нападающего построили статую у стадиона.

После завершения карьеры Деннис вернулся в родной «Аякс» и работал на разных должностях – от тренера академии до ассистента в штабе Франка де Бура. В 2017-м легенду уволили. С того момента он без работы.

Фото: Ben Radford / Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Тьерри Анри

Гениальный француз отдал «Арсеналу» восемь лет, а потом пошёл на повышение в «Барсу»: медиа писали, что из Англии он уехал из-за развода с женой, однако болельщикам становилось очевидно, что в клубе он деградирует. Несколько лет в Каталонии принесли кучу титулов, в том числе победу в Лиге чемпионов.

В декабре 2014 года Анри завершил карьеру игрока и стал экспертом на ТВ. А позже вошёл в тренерский штаб сборной Бельгии.

В 2018-м его назначили главным тренером «Монако», но быстро уволили из-за конфликта с игроками и ужасных результатов. Последним местом работы Анри стал канадский клуб «Монреаль Импакт», который он покинул в 2021 году.

Также Анри является активным борцом с расизмом в футболе и занимается благотворительностью.