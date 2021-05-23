Самые грубые игроки прошедшего сезона РПЛ. В топе – защитник сборной России

Сезон в РПЛ закончен – подводим итоги и изучаем статистику. На этот раз рассказываем грубых игроках, которые чаще всего видели перед собой жёлтые и красные карточки. Судя по цифрам, самые суровые ребята – в «Ахмате».

Роман Евгеньев («Динамо»)

Штрафные баллы: 11



Защитник бело-голубых и сборной России нарушал правила 27 раз, получив от судей семь «горчичников». В игре 11-го тура против ЦСКА (3:1) Евгеньев сфолил на Влашиче и Зайнутдинове, за что получил от главного арбитра Вячеслава Безбородова две жёлтые карточки, которые автоматически превратились в красную. Помимо того, Романа удалили в матче 19-го тура с «Сочи» (0:2).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Айртон («Спартак»)

Штрафные баллы: 11



Бразилец в прошедшем сезоне совершил 46 нарушений, уступив по этому показателю только Даниилу Фомину из «Динамо» (47). Айртону в 27 играх было показано восемь жёлтых карточек, а также одна красная. Бразилец заработал удаление в проигранном матче 25-го тура против «Локомотива» (0:2) – за фол последней надежды на Рифате Жемалетдинове.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Штрафные баллы: 11



Польский полузащитник железнодорожников провёл очередной топовый сезон, забив в РПЛ девять голов и отдав три голевые передачи. Однако Крыховяк ещё и часто фолил (29), за что получил девять жёлтых карточек. В домашней игре 12-го тура с «Ротором» (1:2) Гжегож схлопотал две жёлтые, отправившись отдыхать раньше остальных. Любопытно, что в матче второго круга поляк открыл счёт в Волгограде, а после игры заявил, что победа со счётом 2:0 – это реванш за случившееся на «РЖД Арене».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кайо («Краснодар»)

Штрафные баллы: 12



25-летний бразилец провёл неудачный сезон, не раз становился объектом насмешек и мемов в соцсетях. Кайо сыграл 24 матча за «Краснодар» и получил восемь предупреждений, совершив 31 фол. При этом защитника «быков» дважды удаляли с поля после двух жёлтых карточек в играх против «Урала» (0:1) и «Динамо» (2:3).

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

Штрафные баллы: 13



Защитник бело-голубых провёл 22 матча в прошедшем сезоне, но успел отметиться девятью предупреждениями. Паршивлюк нарушал правила 28 раз, а в матчах с «Рубином» (0:1) и «Локомотивом» (5:1) был удалён с поля после двух жёлтых карточек, показанных соответственно Сергеем Лапочкиным и Игорем Паниным.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Максим Ненахов («Ахмат»)

Штрафные баллы: 14



Защитник грозненцев совершил 26 фолов, но при этом получил от судей 12 жёлтых карточек (больше всех в сезоне). Уже во втором туре в игре против «Спартака» (0:2) Ненахов умудрился заработать два «горчичника» за 10 минут, после чего арбитр Евгений Турбин попросил его удалиться с поля. Ещё два матча РПЛ Максим был вынужден пропустить из-за перебора жёлтых.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Трошечкин («Химки»)

Штрафные баллы: 14



Трошечкин в прошедшем сезоне нарушил правила 39 раз (7-е место среди всех игроков РПЛ), наиграл на девять жёлтых карточек. Александр в матче 22-го тура против «Ростова» (1:0) заработал две жёлтые за 12 минут и ушёл досматривать футбол в подтрибунное помещение. А в домашней игре с «Уралом» (1:0) получил красную карточку от арбитра Владимира Москалева уже на 15-й минуте.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Антон Швец («Ахмат»)

Штрафные баллы: 16



Самым грубым игроком прошедшего сезона РПЛ стал полузащитник грозненцев Швец. Совершив 36 фолов в 21 матче, Антон получил от судей 11 предупреждений. Каждый второй матч полузащитник «Ахмата» завершал с жёлтой карточкой. В игре против «Ростова» (0:3) Швец заработал два «горчичника», которые превратились для него в красную карточку. До этого в матче с «Локомотивом» (3:2) Антону показали прямую красную карточку за удар соперника по лицу, однако позже КДК РФС принял решение отменить удаление Швеца.