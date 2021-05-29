25 фактов об уникальном финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси»

Предстоящий финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» уже побил несколько рекордов и подарил немало новых удивительных сведений. «Чемпионат» при помощи британской компании «Opta», специализирующейся на спортивной аналитике, рассказывает о 25 самых интересных фактах этого матча.

Исторические факты о Лиге чемпионов

1. Третий год подряд одна из команд впервые играет в финале Кубка / Лиги чемпионов («Тоттенхэм» в 2019 году, «ПСЖ» — в 2020-м, «Манчестер Сити» — в 2021-м). В последний раз такое случалось в период с 1986 по 1988 годы («Стяуа», «Порту», «ПСВ»).



2. Финал Лиги чемпионов станет восьмым по счёту, в котором сыграют два клуба из одной страны. В третий раз это будет матч с участием английских клубов (после финалов ЛЧ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» в 2008 году и «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в 2019 году).



3. Финал этого сезона пройдёт на стадионе «Драгау» в Португалии. Это первый случай, когда решающий матч Кубка / Лиги чемпионов проводится в одной стране в течение нескольких лет (стадион «Да Луж» принимал финал в 2020-м). Впервые финал Кубка / Лиги чемпионов в Португалии будет сыгран за пределами столицы — предыдущие три матча проводились в Лиссабоне.

Факты о клубах

1. «Челси» под руководством Тухеля выиграл оба матча с «Манчестер Сити» — в полуфинале Кубка Англии (1:0) и в чемпионате (2:1).



2. «Челси» сыграет свой второй финал за две недели и 22-й финал за 18 лет при Романе Абрамовиче.



3. «Челси» в седьмой раз вышел в финал еврокубка. Единственное поражение синие потерпели в 2008 году от «Манчестер Юнайтед» по пенальти.



4. Это третий финал «Челси» в Лиге чемпионов с сезона-2007/2008. Только «Реал» (4) и «Бавария» (4) играли в большем количестве финалов ЛЧ за этот период.



5. «Челси» впервые в истории выходит в финал крупного турнира пять сезонов подряд (в 2017 и 2018 годах Кубок Англии, в 2019-м Кубок лиги и Лига Европы, в 2020-м Кубок Англии, в 2021-м Кубок Англии и Лига чемпионов).



6. «Манчестер Сити» — девятая английская команда, вышедшая в финал Кубка / Лиги чемпионов. Это на три больше, чем у ближайших преследователей — Германии и Италии (по шесть). Но только одна из последних 10 команд, участвовавших в своём первом финале, выиграла его. Это была «Боруссия» из Дортмунда, одолевшая «Ювентус» (3:1) в 1997 году. Последней английской командой, выигравшей свой первый финал, была «Астон Вилла»: в 1982 году она взяла верх над «Баварией».

7. «Челси» и «Манчестер Сити» встречались в Премьер-лиге в начале мая (победа синих 2:1). Впервые с 2013-го две команды сразятся в еврокубковом финале в том же месяце, в котором они играли в матче чемпионата. В последний раз это были «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Тогда они сыграли вничью 1:1 в Бундеслиге, а затем мюнхенцы победили 2:1 на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов.

8. «Челси» выиграл два последних матча у «Манчестер Сити» во всех турнирах. В последний раз синие побеждали «горожан» в трёх и более матчах подряд в период с 2005 по 2009 годы. Тогда лондонцы переиграли «Манчестер Сити» восемь раз подряд.



9. В еврокубках «Челси» и «Манчестер Сити» встречались раньше только однажды — в полуфинале Кубка кубков сезона-1970/1971. «Челси» выиграл оба матча со счётом 1:0 и вышел в финал, где после переигровки обыграл «Реал».



10. И «Челси», и «Манчестер Сити» пропустили всего четыре гола в Лиге чемпионов в этом сезоне. Впервые с сезона-2005/2006 у обеих команд, участвующих в финале, четыре или меньше пропущенных голов за весь турнир. Тогда «Арсенал» пропустил до финала два мяча, а «Барселона» — четыре.

11. «Манчестер Сити» выиграл 11 матчей Лиги чемпионов в этом сезоне. В случае победы над «Челси» «горожане» сравняются с рекордом «Реала» — 12 матчей в сезоне-2001/2002.



12. Прошёл 51 год с тех пор, как «Манчестер Сити» в последний раз играл в еврокубковом финале. В финале Кубка кубков 1970 года «горожане» победили «Гурник» из Забже со счётом 2:1. «Манчестер Сити» побил рекорд по самому длинному промежутку между финалами для одной команды. До этого рекордом владел «Спортинг»: у португальцев была пауза в 41 год между финалом Кубка кубков (1964) и финалом Кубка УЕФА (2005).

Факты о тренерах

1. Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может выиграть свой третий трофей Лиги чемпионов. Ранее он побеждал в 2009 и 2011 годах с «Барселоной». Пеп станет лишь третьим тренером, выигравшим Лигу чемпионов три раза, после Карло Анчелотти (2003, 2007, 2014) и Зинедина Зидана (2016, 2017, 2018).

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

2. За свою тренерскую карьеру Гвардиола потерпел больше всего поражений во всех турнирах именно от «Челси» (7).



3. Тухель стал первым тренером, вышедшим в финал Кубка / Лиги чемпионов в двух сезонах подряд с разными клубами. Год назад немецкий специалист возглавлял «ПСЖ» и уступил «Баварии».



Тухель может стать третьим тренером, проигравшим в финале в двух сезонах подряд, после Марчелло Липпи (1997 и 1998, «Ювентус») и Эктора Купера (2000 и 2001, «Валенсия»).

Факты об игроках

1. Филу Фодену из «Манчестер Сити» на момент финала будет 21 год и один день. Он может стать третьим самым молодым англичанином, вышедшим в финале Лиги чемпионов, после Оуэна Харгривза из «Баварии» (20 лет, 123 дня) в 2001 году и Трента Александра-Арнольда из «Ливерпуля», который играл в 2018 и 2019 годах.



2. Вратарь «Челси» Эдуард Менди сыграл на ноль восемь из 11 матчей Лиги чемпионов этого сезона. Только два голкипера смогли не пропустить в девяти встречах одного сезона — Сантьяго Канисарес («Валенсия», в сезоне-2000/2001) и Кейлор Навас («Реал», в сезоне-2015/2016).

3. Кевин Де Брёйне и Рияд Марез из «Манчестер Сити» забили в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов этого сезона. В последний раз два игрока забивали за одну команду в четвертьфинале, полуфинале и финале одного розыгрыша Кубка / Лиги чемпионов в сезоне-1959/1960 — это были Альфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш из «Реала».



4. В сентябре 2018 года Бернарду Силва с «Манчестер Сити» уступил «Лиону» — 1:2. После этого португалец не проиграл со своей командой в 26 матчах Лиги чемпионов (23 победы, три ничьи). Это самая длинная беспроигрышная серия в истории турнира. Фоден занимает второе место по продолжительности серии: он не проиграл в 21 матче подряд (18 побед, три ничьи) с момента поражения от «Базеля» в марте 2018 года.



5. Защитник «Челси» Тьяго Силва участвовал в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне в составе «ПСЖ». Бразилец может стать пятым игроком, сыгравшим в финале два раза подряд с разными командами после Марселя Десайи (1993 «Марсель», 1994 «Милан»), Паулу Соузы (1996 «Ювентус», 1997 «Боруссия» Дортмунд), Самуэля Это'О (2009 «Барселона», 2010 «Интер») и Альваро Мораты (2014 «Реал», 2015 «Ювентус»).



6. Если Серхио Агуэро сыграет в финале, это будет его последний матч за «Манчестер Сити». Аргентинец забил 13 голов в ворота «Челси» за «горожан». Но он не забивал ни в одном из своих последних четырёх матчей против синих после хет-трика в феврале 2019 года.



7. Илкай Гюндоган — единственный из нынешних игроков «Манчестер Сити», кто уже участвовал в финале Лиги чемпионов (его дортмундская «Боруссия» уступила в 2013 году «Баварии»).