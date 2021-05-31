Что произошло в его жизни за восемь лет разлуки с родным клубом.

«Я вернулся, я дома, я счастлив!» Второй заход Заболотного в ЦСКА

Антон Заболотный повторно стал игроком ЦСКА, воспитанником которого он является. Возвращению форварда в родной клуб предшествовал долгий путь длиною в восемь лет.

Заболотный находился в системе ЦСКА с 2004 года, но за первую команду клуба не сыграл ни одного официального матча. Трижды Антон уходил в аренду — в «Волгарь-Газпром», «Урал» и брянское «Динамо», пока 26 февраля 2013 года окончательно не покинул ЦСКА и не перебрался в «Уфу» на правах свободного агента.

В «Уфе» Заболотный не прижился и через год пошёл на понижение — в воронежский «Факел», выступавший тогда в ПФЛ. По итогам сезона-2014/2015 он вместе с командой вышел в ФНЛ.

Январь 2016 года — аренда в «Тосно». Позже клуб из Ленинградской области выкупит у «Факела» права на Заболотного.

В мае 2017-го Антон вместе с «Тосно» вышел в РПЛ. Это стало возможно во многом благодаря его голевым подвигам: в 32 матчах ФНЛ Зе забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.

15 июля 2017 года — дебют в РПЛ в 26 лет.

9 августа 2017 года Антон забил свой первый мяч в РПЛ — и кому? Разумеется, ЦСКА! Через неделю он впервые получил вызов в сборную России.

Дебютировал Антон в составе национальной команды в октябре 2017 года, выйдя на замену в товарищеской игре против сборной Южной Кореи (4:2). Заболотный тогда, кстати, поучаствовал в забитом мяче — после его удара по воротам расторопнее всех на добивании сработал Алексей Миранчук.

12 декабря 2017 года — переход в «Зенит». В составе питерцев он стал чемпионом России. За полтора года, проведённых там, Заболотный забил четыре мяча в 44 матчах.

15 февраля 2018 года — дебют Заболотного в еврокубках. В ноябре того же года он забил свой первый мяч на международной арене (в ворота «Бордо», 1:1).

10 сентября 2019 года — первый (и пока единственный) гол Антона за сборную России. Случилось это в товарищеском матче против Чехии (5:1). Заболотный также заработал пенальти, который реализовал Алексей Ионов.

9 августа 2019 года — переход из «Зенита» в «Сочи» на правах свободного агента. В составе сочинцев Заболотный провёл 52 матча, забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач.

В прошедшем сезоне Заболотный забил девять мячей, установив тем самым личный рекорд результативности в РПЛ. Также он достиг пика своей рыночной стоимости (на данный момент) — 2,5 млн евро.

В мае 2021 года появились первые слухи о возвращении Заболотного в ЦСКА, однако официальное подтверждение они получили лишь сейчас. Игрок достался армейцам бесплатно, поскольку у него истёк контракт с «Сочи». «Я вернулся, я дома, я счастлив!» — написал Заболотный на своей странице в «Инстаграме».

Дорога к дому у Заболотного получилось долгой и извилистой. За восемь лет он прошёл все ступени профессионального футбола в России (от ПФЛ — до РПЛ), попал в сборную и стал одним из лучших нападающих страны. Но усилит ли он ЦСКА?