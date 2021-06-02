Кого из участников ЧМ-2018 не будет в сборной России на Евро-2020

Три года назад все игроки сборной России были настоящими героями для нас. Ну, почти все. Одного всё же крепко критиковали из-за решающего промаха в четвертьфинале с Хорватией. Болельщики благодарили «наших парней» за яркое выступление на домашнем ЧМ-2018. Журналисты сыпали красивые прилагательные в тексты про сборную, как соль в казавшийся ранее безвкусным суп.

Теперь сборная России попробует вернуть ту эйфорию успешным выступлением на Евро-2020. В составе по-прежнему большая группа игроков с ЧМ-2018, но много и свежих лиц. За три года наша национальная команда поменялась наполовину! Кто-то закончил карьеру, а от некоторых футболистов Станислав Черчесов отказался сам. Рассказываем, кто из участников чемпионата мира не доехал до Евро.

Игорь Акинфеев

Вратарь ЦСКА красиво завершил карьеру в сборной России. На ЧМ-2018 Акинфеев сыграл во всех пяти матчах, в которых пропустил семь мячей, стал героем серии пенальти с Испанией. Нога Игоря была воспета в стихах и чуть ли не отлита в бронзе. Армеец остановился на 111 матчах за национальную команду. Черчесов пытался вернуть Акинфеева перед Евро-2020, но опытный голкипер знает — уходить нужно вовремя. Да и здоровье дороже славы.

Владимир Габулов

Ещё один вратарь, которого Черчесов очень высоко ценил. Пусть даже на чемпионате мира легионер из «Брюгге» не сыграл. Тренеру предъявляли претензии за вызовы Габулова, но голкипер и на атмосферу в коллективе здорово влиял, и в своём ремесле был далеко не худшим. Владимир, как и Акинфеев, повесил перчатки на гвоздь после ЧМ-2018. В его карьере 10 матчей за сборную России, включая победный с Англией (2:1) в отборочном цикле Евро-2008.

Сергей Игнашевич

Фото: РИА Новости

За несколько месяцев до ЧМ-2018 Игнашевич, очевидно, собирался смотреть турнир, находясь на отдыхе на каких-нибудь сложновыговариваемых островах в статусе бывшего футболиста. Однако, когда проблемы с центральными защитниками в сборной достигли критической отметки, Сергей откликнулся на просьбу Черчесова и согласился помочь. И точно не пожалел. 38-летний армеец отыграл все матчи от свистка до свистка, цементировал оборону команды. После этого стал тренером, остановившись на 127 играх за Россию.

Илья Кутепов

Кандидатура Кутепова как основного центрального защитника сборной вызывала вопросы перед чемпионатом мира. Впрочем, тогда любому игроку этого амплуа, кроме Игнашевича, не доверяли. Кстати, сейчас история повторяется: только Георгий Джикия кажется достаточно надёжной фигурой. Но Кутепов, проведя все пять матчей ЧМ-2018 в паре с опытным армейцем, не провалился. Потом Илья лишь однажды сыграл за сборную. Из-за травм и долгого восстановления он потерял место в основе даже в «Спартаке».

Владимир Гранат

Гранат тоже претендовал на место в стартовом составе сборной России. Выходил с первых минут в мартовских спаррингах 2018-го. Возвращение Игнашевича превратило игрока «Рубина» в запасного, на чемпионате мира он сыграл только с Испанией. По окончании турнира большая карьера Владимира фактически закончилась. Он потерял полтора года из-за травм, а в этом сезоне выступал за «Олимп-Долгопрудный» в ФНЛ. У Граната 13 матчей и один гол за национальную команду.

Игорь Смольников

Фото: РИА Новости

Если бы в 2017 году Марио Фернандеса не натурализовали для сборной России, Смольников на чемпионате мира был бы основным правым защитником национальной команды. В итоге зенитовец сыграл лишь 36 минут с Уругваем, заработав удаление за две жёлтые карточки. C тех пор Игорь принял участие всего в двух матчах сборной. Перед Евро-2020 Черчесов включил его только в список запасных. Сезон в «Краснодаре» у 32-летнего защитника получился неоднозначным.

Юрий Газинский

Газинский — автор первого гола России на ЧМ-2018. У Юрия всего один забитый мяч за сборную, но зато какой! Его точный удар уже на 12-й минуте матча с Саудовской Аравией сбросил напряжение с плеч игроков, и команда расцвела. Правда, после группового этапа Газинский потерял место в основе: с Испанией остался в запасе, с Хорватией вышел на замену. В последние два года меньше играл за сборную, теперь же остался вне заявки. На его позиции высокая конкуренция, а сезон в «Краснодаре» — разочарование.

Алан Дзагоев

Полузащитник ЦСКА должен был стать одной из ключевых фигур сборной России на ЧМ-2018, но помешала травма. Уже в первом тайме встречи с Саудовской Аравии Дзагоев ушёл с поля. Казалось, он выбыл до конца турнира, однако к четвертьфиналу с Хорватией Алан поправился и сыграл ещё 20 минут. Это последнее выступление армейца за национальную команду. Видимо, его статистика (59 матчей, 9 голов и 9 голевых передач) уже не изменится. Из-за повреждений Дзагоев не может стабильно проводить целый сезон.

Антон Миранчук

Братья Миранчуки тоже попали в состав сборной России на ЧМ-2018, но были на подхвате. Алексей принял участие лишь в игре с Уругваем, а Антон вообще не вышел на поле. Не сказать, чтобы их статус в команде Черчесова за три года сильно поменялся. Хотя Антон в какой-то момент закрепился даже в стартовом составе. Однако во второй половине этого сезона Миранчук потерял место в основе «Локомотива» после травмы и перехода Марко Николича на ромб в полузащите, поэтому и сборной не нужен на Евро-2020.

Александр Самедов

Фото: РИА Новости

Фланговый полузащитник также завершил выступления за сборную России после чемпионата мира. На том турнире Самедов выходил с первых минут во всех пяти матчах.

С заданиями Черчесова справлялся, пусть и не отметился результативными действиями. Всего же у Александра за карьеру семь голов и 16 голевых передач в 53 матчах за национальную команду. В 2019 году Самедов, по сути, ушёл из футбола. Правда, летом 2020-го вернулся на полгода, чтобы сыграть три матча за «Знамя» из Ногинска в ПФЛ.

Александр Ерохин

Черчесов брал Ерохина и на Кубок конфедераций, и на ЧМ-2018, а вот в составе на Евро-2020 полузащитника «Зенита» не оказалось. Хотя и три года назад на домашнем турнире Александр сыграл не так много. Весь групповой этап просидел в запасе, а с Испанией и Хорватией выходил на замену. Результативных действий не совершил. В этом сезоне Ерохин не был стабильным игроком основы «Зенита», тем не менее забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Черчесова, видимо, смутил недостаток практики.

Фёдор Смолов

Фото: РИА Новости

Тот самый удар «паненкой» сломал карьеру Смолова в сборной. Впрочем, у Фёдора за весь ЧМ-2018 не было ни голов, ни голевых передач. После этого нападающий дважды сыграл за Россию, оформил дубль в ворота Сан-Марино. Весной казалось, что Смолов заслужит возвращение в сборную, ведь он забил во второй части сезона восемь голов за «Локомотив». Но Черчесов решил сделать ставку на мощных форвардов. Может, сказалось то, что Фёдор, как и Гильерме, провалил ключевой матч концовки чемпионата с «Зенитом».