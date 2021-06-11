«Не бороться, а играть в футбол!» Черчесов и Дзюба перед Бельгией максимально серьёзны

Евро для сборной России уже начался. 10 июня команда прибыла в Питер, где в субботу в 22:00 мск выйдет на поле против Бельгии. Сегодня команда провела предматчевую тренировку. К большому сожалению, перед занятием появились плохие новости. Коронавирус, который, очевидно, станет синонимом предстоящего турнира, добрался и до нашей команды. Андрей Мостовой дважды сдал положительный тест на инфекцию. Согласно протоколу УЕФА, игрок был изолирован и убран из заявки сборной. Так как это случилось до первого матча команды, у тренерского штаба была возможность сделать замену. В итоге место Мостового занял Евгеньев, который присоединится к команде сегодня вечером.

Предыгровое занятие команда провела на стадионе «Петровский». Стадион «Санкт-Петербург» примет аж семь матчей Евро, поэтому поле арены не нагружают. За время открытых для прессы 15 минут команда провела разминку, а также сыграла в хоровод, в центре которого по трое игроков пытались отобрать мяч у остальной команды. Во время этого веселого занятия было обидно за Кудряшова, который наматывал круги вокруг арены. Защитник продолжает заниматься по индивидуальной программе.



После тренировки состоялась пресс-конференция Черчесова и Дзюбы. Приводим основные тезисы.

Черчесов рассказал про Бельгию, тесты на коронавирус и состояние Черышева и Марио

— Что запланировали, то сделали. Провели два контрольных матча, которые дали нам пищу для размышлений по форме игроков, по тактике. Не обошлось без потерь: и травмы есть, и болезнь у Мостового. Сегодня Андрея ещё раз проверили, он выбыл из-за ковида. Это неприятный момент, а в остальном мы всё выполнили. Теперь задача войти в турнир.



Самошников до сих пор травмирован, поэтому Евгеньева заявили. Мы вчера и сегодня утром делали тесты на коронавирус. Все чистые. По сравнению с чемпионатом мира у Бельгии осталось 18 игроков, у них отличный тренер. Три матча с ними играли, были интересные для болельщика встречи. Мы их изучаем. Наша задача — выйти на максимуме возможностей. Бельгия — хорошая команда, все это знают.



Какие-то тактические ситуации мы моделировали на тренировке. Но нужно обращать внимание не только на соперников, но и на себя. Марио практически набрал все кондиции. Денису не хватает пары процентов. Но от тренировки к тренировке Черышев превращается в самого себя и становится боевой единицей. Чему мы рады, потому что это игрок высокого уровня.

Дзюба уверен, что голы придут, если всё будет делать грамотно. Хочет играть с Бельгией в футбол, а не заниматься борьбой

— Наша задача только выполнять, что скажет тренер. Непонятно по Де Брёйне. Везде пишут, что он играть не будет. Для Бельгии это будет большая потеря. У команды есть свой стиль, недаром они находятся на первом месте в рейтинге. Бельгийцы как были фаворитами группы, так и остались, но всем неприятно терять лидеров.

Я в ожидании матчей, большого турнира. Хотелось бы забить, как и любому игроку, но на первом месте — команда. Главное, набирать очки, а остальное придёт, если буду хорошо и грамотно играть. Волнение есть, но давления я не испытываю.



Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всё-таки другой вид спорта. Мы играем не только через забросы, у нас есть несколько вариантов игры. Действуем по ситуации, можем верхом, можем низом. Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали.

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Остаётся надеяться, что Артём прав и опыт нашей команде действительно поможет. Евро начинается.