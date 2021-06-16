«Финские лесорубы не справились с российскими брёвнами». Украинцы — о победе России

Сборная России одержала первую победу на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова собралась после разгромного поражения от Бельгии и в тяжёлом противостоянии с Финляндией одолела соперника.

Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом с левой направил мяч в дальнюю девятку. Победа сборной России тронула не только российских болельщиков – украинских тоже.

Football.ua: «Финляндия не смогла обыграть Россию»

«Финляндия не смогла обыграть Россию» – с таким заголовком вышла статья на украинском сайте о матче Финляндия – Россия. Но куда веселее её содержания – комментарии читателей.

@style_alive: «Финские лесорубы не справились с российскими брёвнами».

@Владимир: «Обе команды – деревянные по колено, а выше – чугунные».

А вот читатель под ником @Собачий отметил факт, что российские комментаторы поддерживают сборную Украину на Евро-2020: «А российские комментаторы, кстати, искренне притапливают за Украину...»

Пользователь под ником «@MZ-Спартак М 2:1. Я это видел:» напомнил, что после победы команды Черчесова увеличиваются шансы на противостояние Украина – Россия в четвертьфинале: «Сначала огорчился, узнав счёт, а теперь радуюсь, что есть шансы пересечься на этом Евро Украине и России. Этот матч – моя мечта, и ради этого готов терпеть даже победы России».

Новость по теме Сборная России одолела Финляндию и одержала первую победу на Евро

UA-Football: «Финляндия — Россия 0:1. Не сегодня»

На ресурсе UA-Football не обнаружено столь негативных комментариев. «К сборной России можно относиться как угодно, но необходимо помнить, что мы с ними практически одинаковые в европейском футболе. Для обеих за счастье просто выйти из группы. И если они уже шаг сделали, то нам ещё только предстоит не споткнуться», – написал читатель с ником Loader.

«Смотрел игру, сборная России — это ужас, пусть извинят меня оккупанты, но это уровень украинской первой лиги, моментов нет, комбинации — это вообще, они, наверное, даже не знают, что это такое. Моменты появлялись просто из-за тупых ошибок финнов. По игре сборная России сейчас, наверное, самая слабая на Евро-2020», – отметил читатель с ником Mass1985.

«Пиво во Львове в фан-зоне не скиснет?» – поинтересовался Dnepr1978.

Sport.ua: «Филины не смогли взять очки. Россия с минимальным счётом обыграла Финляндию»

Обзорная статья о матче вышла и на сайте Sport.ua, чьи читатели высказали мнение о победе России. Комментатор под ником «Ёкарный Бабай» дал прогноз на следующую игру команды Черчесова: «Последний матч будет ещё унылее этого. Россия закроется ради очка – к гадалке не ходи».

«Жаль, конечно, ну ничего, датчане должны наказывать сборную ногомяча в последнем туре», –написал FunnyCat__.

«Придётся болеть за Бельгию в матче с Данией, иначе России четвёртой не стать, финны вряд ли у бельгийцев очки отберут», – отметил комментатор Вадим Гринчук.

На самом деле не все спортивные ресурсы Украины освещают выступления сборной России на Евро-2020. Издание Footboom.com даже новости о результатах нашей команды не даёт. Видимо, такая политика издания.