Сборная России идёт по графику бронзы 2008 года. Есть доказательства!

Итак, сборная России в нервном матче справилась с Финляндией и оставила себя в борьбе за выход из группы. Ситуация в нашем квартете запутанная, но всё сейчас только в руках команды Станислава Черчесова. Обыгрывай Данию – и будешь в плей-офф.

Легко сказать, да сложно сделать. Однако есть повод для оптимизма! Вы, наверное, не задумывались, но пока сборная России почти точь-в-точь повторяет график «бронзовой» команды Гуса Хиддинка. Давайте подробнее пройдёмся по фактам.

Один из лидеров сборной пропустил два первых матча

Тогда



Андрей Аршавин не играл в двух первых матчах Евро в 2008 году. Он отбывал дисквалификацию за удаление в последней игре отбора против Андорры.



Сейчас



Один из лидеров обороны сборной Фёдор Кудряшов пропустил два первых матча из-за травмы, которую получил перед товарищеской игрой против Болгарии. Но есть шанс, что он восстановится к Дании.

Первый матч

Тогда



Первый матч на турнире – игра с топовой сборной группы. Испания. Мы пропустили от соперника четыре, а центрального защитника Романа Широкова уничтожили после игры. «Широков – это не уровень сборной», — сказал тогда комментатор Виктор Гусев. Хет-трик в наши ворота сделал главный форвард испанцев – Давид Вилья. Испанцы играли в красной форме, Россия – в белой. А Хиддинк в этом матче произвёл обратную замену Владимира Быстрова.



Сейчас



Первый матч на турнире – снова игра с топ-сборной. Бельгия. Мы пропустили трижды, дубль оформил главный форвард команды соперника – Ромелу Лукаку. Защитника Андрея Семёнова уничтожили после игры. Бельгийцы играли в красном, наши в белом (форма, кстати, максимально похожа на белый вариант 2008 года), а Черчесов произвёл обратную замену Дениса Черышева.

Второй матч

Тогда



Сборная подходила к матчу с греками в ситуации «всё или ничего». Нашим была необходима победа, чтобы продолжать бороться за выход из группы. Соперники играли против нас в бело-синей форме, наши – в красной. Мы победили 1:0, благодаря голу Константина Зырянова в первом тайме. Голевую передачу отдал капитан той сборной Сергей Семак.



Сейчас



Матч с Финляндией тоже решал для нашей сборной всё. Мы снова играем в красной форме, соперник – в бело-синей. Побеждаем 1:0, благодаря голу в первом тайме. Кстати, голевую передачу на Алексея Миранчука записал на свой счёт капитан команды – Артём Дзюба.

Третий матч

Тогда



Решающий матч. Играем против скандинавов – шведов. Если побеждаем, выходим из группы. Задача ясна. В старт возвращается Аршавин, мы выигрываем 2:0 и выходим в плей-офф, где попадаем на Нидерланды. А что было дальше, вы помните.



Сейчас



Решающий матч. Играем против скандинавов – датчан. В случае победы точно выходим из группы. С большой долей вероятности со второго места. В старт может вернуться Кудряшов. Надеемся, что на этом аналогии не закончатся, и результат в понедельник нас порадует, как и в 2008-м. Если выходим со второго места, то сыграем в Амстердаме. Даже здесь Нидерланды нас не отпускают.