В каком же порядке Украина! Неидеальная команда, за которую хочется болеть

На старте Евро я писал, что особенно жду матчи Украины. Во-первых, исторически приятно болеть за эту сборную на больших турнирах. Во-вторых, у нас много личных пересечений. А теперь к ним добавился третий пункт. В-третьих, Украина — очень зрелищная команда. Быстрая и творческая. И при этом не механизированная, а настоящая, подвижная и романтично неидеальная. Украинцы, например, были так уверены, что Малиновский с левой забьёт пенальти, что даже не думали о добивании.

После двух матчей на Евро у команды Шевченко три очка, четыре самой разной красоты гола, реальные шансы на плей-офф и одно украденное сердечко где-то между Москвой и Петербургом.

Так что же есть в этой сборной Украины? Которая победила на Евро впервые с 2012 года, со времён дубля Шевченко в ворота Швеции.

1. Первый гол в ворота Северной Македонии близок к искусству

В нём было всё: угловой — пятка в касание — наигранное продление через ближнюю штангу и замыкание от Ярмоленко. Когда трудовой гол дополнен таким изяществом, его хочется пересматривать минимум пять раз.

Гол Ярмоленко в ворота Северной Македонии Фото: Mihai Barbu/Getty Images

2. Ярмоленко!

Капитан собрал гол плюс пас против македонцев; ушёл с поля под масштабные аплодисменты; а ещё стал самым результативным игроком в истории сборной Украины, обойдя Шевченко. У Ярмоленко — 63 очка по системе гол + пас. У Шевченко — 61.

Добавляем пушечный гол с левой ноги в ворота Нидерландов, влияние на атаки Украины и его уважительные слова в адрес Шевченко — например, что если бы Андрей играл сегодня, то стоил бы 100-150 миллионов евро.

Неочевидный факт про капитана сборной Украины? Родился в Ленинграде, где тогда работали его родители, а через три года семья вернулась на историческую родину в Чернигов. Пришёл в основу киевского «Динамо» при тренере Валерии Газзаеве, который пробовал Ярмоленко даже на позиции левого защитника.

3. Как и все нормальные команды, сборная Украины неидеальна в обороне.

И своей игрой подсвечивает действия вратаря — Георгия Бущана из киевского «Динамо». Он стоял во время крупнейшего поражения сборной Украины от Франции (1:7 осенью 2020-го), а сегодня уверенно летал по углам, сгладил защитную катастрофу во втором тайме и потащил пенальти от Трайковски — ну и что, что пропустил с добивания.



Здесь не будет параллелей с Шовковским. Просто Бущан когда-нибудь тоже станет игроком, на которого будут равняться: «Стоял, как Бущан на Евро-2020».

Георгий Бущан Фото: Robert Ghement/Getty Images

4. Бодрая и дерзкая атака — не только из-за Ярмоленко.

Малиновский вырезает левой ногой передачи разной сложности и направленности. Или может развернуться и из неудобного положения пробить с правой. А Яремчук (как и у Ярмоленко, у него два гола и место среди лучших бомбардиров Евро) замораживает эмоции, чтобы реализовать выход один на один или забить в падении головой.

Творчество + рациональный подход = забивающая атака сборной Украины.

5. Познакомиться с украинцами получше и начать болеть не только за команду, но и за судьбы отдельных игроков мне помог Игорь Гамула: после 2:3 от Нидерландов он подробно и ласково рассказывал об украинских футболистах. И через его слова я уже иначе воспринимал действия игроков против Северной Македонии.

«Даже несмотря на отсутствие Коноплянки, команда талантливая. И молодая».

«Помимо Ярмоленко и Зинченко, которых давно знают в Европе, есть молодой мальчик Забарный. Луческу взял его из ниоткуда, подтянул к основе «Динамо», потренировал — и теперь это игрок основы».

«Цыганков, Шапаренко, Миколенко, Матвиенко – на них уже засматривается Европа».

«Костяк этой сборной играет в киевском «Динамо» уже три-четыре года. Когда они были совсем юными, их ставил и наигрывал Саша Хацкевич. Теперь же выросли в больших футболистов, и вместе с ними Луческу вернул в Киев чемпионство, Кубок и Суперкубок».

Эмоции футболистов сборной Украины Фото: Robert Ghement/Getty Images

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Пять пунктов, чтобы ждать матч Украина – Австрия ещё сильнее.

И маленькое пожелание к татуированному полузащитнику Шапаренко: больше не симулировать ни в чужой, ни в своей штрафной; к пунктам очарования добавится один негативный и именной.