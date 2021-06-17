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Украина — Северная Македония — 2:1, матч Евро-2020, 17 июня 2021 года: реакция соцсетей на победу сборной Украины

«Старая» Россия быстрее «молодой» Украины». Мнения по поводу победы соседей разошлись
Николай Егорычев
Украина — Северная Македония — 2:1
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Вот бы они сыграли в четвертьфинале!

Сборная Украины выдала отличный матч с Северной Македонией на Евро-2020 (победа 2:1). Конечно, этот факт широко обсуждался в соцсетях.

Один из пользователей «Твиттера» отметил, что сборная России играет не так ярко, как её соседи.

Многие считают, что украинцы на этом Евро показывают отличный футбол.

Сразу же вспомнили и про возможную встречу России и Украины в плей-офф чемпионата Европы.

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Отметили и яркую игру Андрея Ярмоленко.

Во втором тайме вернулась интрига в матче — македонцы забили с пенальти. После этого украинцы немного прижались к своим воротам и стали меньше атаковать.

Вернуть преимущество в два мяча мог Руслан Малиновский, но его удар с пенальти отразил македонский голкипер Столе Димитриевски.

Этот факт сильно отразился на последних минутах матча.

Многие отметили два совершенно разных тайма в исполнении сборной Украины.

Несмотря на это, украинцы всё-таки дотерпели и одержали победу со счётом 2:1.

Не обошлось без сравнений со сборной России.

Пока россияне и украинцы идут по схожему графику на Евро. Встретимся в плей-офф?

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