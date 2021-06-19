«Дзюба — топ, но будет 2:0». Экс-игрок «Зенита» и сборной Дании не верит в победу России

Матч в Копенгагене — решающий для России на групповом этапе Евро-2020. Что думают о нашей и о своей команде в Дании? Корреспондент «Чемпионата» побеседовал с Микаэлем Лумбом — бывшим защитником «Зенита» и датской сборной.



Лумб принадлежал «Зениту» с января 2010-го по январь 2013-го. Но сыграл всего семь матчей, в том числе с «Малагой» и «Миланом» на групповом этапе Лиги чемпионов (выходил на замену в концовках). Санкт-петербургский клуб отдавал Микаэля в аренду «Фейеноорду», «Ольборгу» и «Фрайбургу». Тем не менее в «Зените» датчанин успел стать обладателем Кубка России.

Сейчас 33-летний защитник выступает на родине за «Брондбю». Месяц назад Лумб стал со своей командой чемпионом Дании. Это его второй трофей и, очевидно, самый яркий момент карьеры.

«Дзюба — самый известный российский игрок в Дании. Это действительно топ-форвард»

— Каково ваше мнение об игре сборной Дании в первых двух турах группового этапа Евро-2020?

— Первый матч получился сложным психологически для наших игроков из-за случившегося на поле с Кристианом Эриксеном. Дания проиграла Финляндии, но если вспомнить саму игру, качество футбола было хорошим. Впрочем, датская команда должна была побеждать финнов в таком важном матче, даже несмотря на всю эту ситуацию.



С Бельгией вообще сыграли здорово. Сейчас все очень глубоко разочарованы тем, что Дания не заработала хотя бы одно очко. Столько моментов создали!

— В России тоже были впечатлены игрой Дании с Бельгией. Давайте вернёмся к случившемуся с Эриксеном. О чём вы думали, когда врачи оказывали помощь Кристиану?

— Я ничего подобного на футбольном поле раньше не видел. Конечно, всякое случалось в игре, но это был особенно тяжёлый момент. Сначала даже не понял, что произошло, но потом увидел реакцию игроков. Когда Эриксен лежал на земле, было ясно, что там что-то страшное. Однако весь медицинский персонал сработал блестяще. То, что они сделали, выше всяких похвал. Настоящие герои.

— Что в Дании говорят о шансах Эриксена вернуться в футбол?

— На данный момент врачи занимаются его сердцем. Возвращение Эриксена в футбол зависит от того, что скажут доктора. Пока не совсем понятно, вернётся ли Кристиан на поле или возьмёт паузу в карьере. Для него самого это будет непростым решением. Нужно думать и о семье. Он хороший парень, который многого добился в футболе.

— Матчи сборной России с Бельгией и Финляндией видели?

— Игру России с Финляндией не смог посмотреть, а вот матч с бельгийцами видел. Понятно, что сборная Бельгии — топ-команда, в составе которой собраны топовые игроки. Они переиграли российскую сборную. Не сказал бы, что Россия плохо выступила, но с Ромелу Лукаку справиться не удалось. Правда, в матче с нашей командой сборной Бельгии не хватало качеств Кевина Де Брёйне, Акселя Витселя и Эдена Азара. Когда они появились на поле, сразу же сделали разницу.

— На ваш взгляд, по подбору игроков и качеству игры какая команда сильнее — Дания или Россия?

— Если взять уровень футболистов, то они приблизительно равного уровня. Но если посмотреть на игру команды на этом турнире и вообще за последние полгода-год, то, откровенно говоря, сборная Дании имеет неплохие шансы на победу. На данный момент у нашей команды чуть больше качества. Все в Дании ждут три очка в предстоящей встрече. Тем более мы играем дома. Сборная получит очень мощную поддержку фанатов в Копенгагене.

Фото: «Чемпионат»

— Что вообще в Дании знают о сборной России и наших футболистах?

— На самом деле в Дании с большим уважением относятся к сборной России и русским игрокам. РПЛ считают достаточно сильной лигой, знают ваши сильнейшие команды. Поэтому мы понимаем, что необходимо сыграть на таком уровне, как с Бельгией, чтобы победить Россию. Ведь если играть как с Финляндией, то у датской команды будут проблемы.



Ваш самый известный игрок в Дании — Артём Дзюба. Это действительно топ-форвард. Он забивал большое количество голов за «Зенит» и национальную команду. В чемпионате России хорош, в Лиге чемпионов был заметен. Большое уважение к нему.

— Рискнёте предсказать, с каким счётом закончится матч Дания — Россия?

— Думаю, Дания выиграет 2:0. Но многое зависит от того, как сборная России начнёт игру. Наша команда с первых минут будет атаковать большими силами и прессинговать, потому что ей нужна победа. Так было и с Бельгией. Дания постарается напугать сборную России, заставить её думать только об обороне.

«У Денисова и Кержакова было особенное положение в «Зените». Спаллетти и Халк уставали от этого»

— Вы переезжали в РПЛ в качестве игрока сборной Дании. Сыграли за неё два матча. Но после трансфера в «Зенит» не приглашались в национальную команду. Не считаете, что решение отправиться в Санкт-Петербург было ошибкой?

— Если смотреть на мою историю со сборной Дании со стороны, то переход в «Зенит» может показаться ошибкой. Но я так не считаю. Когда выпадает шанс попасть в сильную команду, нужно использовать его. Если не попробуешь, не узнаешь, что могло бы случиться. Совершенно не жалею о трансфере в «Зенит». Этот период точно не потерянное время для меня. Я полюбил Санкт-Петербург, замечательный город.

Тогда «Зенит» собрал очень сильный состав. Халк, Аксель Витсель, на моей позиции Доменико Кришито. Топовые игроки! Было очень непросто завоевать место в основе. Я разговаривал с тренером сборной Дании о своих перспективах в команде. Он сказал, что не вызывает меня, поскольку я не попадаю в основу «Зенита». Но вот что интересно: в тот период сборная России сыграла с Данией в Копенгагене и победила 2:0. При этом в стартовом составе вашей команды вышли игроки, которые сидели на скамейке в «Зените». После этого оставалось только удивляться, почему обо мне не вспоминают тренеры сборной Дании. Конечно, было обидно.

Фото: «Чемпионат»

— Что вас больше всего удивило в России?

— Непросто было адаптироваться в том смысле, что я уехал из Дании и от своей семьи в новую страну. Чужой язык. Не мог понять, например, надписи на уличных вывесках. Я должен был привыкнуть к тому, что попал в большой клуб, который продолжал покупать топовых игроков. В таком клубе, как «Зенит», если ты не используешь свой шанс сразу же, то на твоё место приходит новый футболист. Но, повторюсь, я с теплотой вспоминаю о периоде в Санкт-Петербурге. Делал всё, что мог, чтобы заиграть.



Помню, как меня удивила поездка на гостевой матч с «Анжи». Мы прибыли туда только в день игры, так как нам объяснили, что прилетать накануне небезопасно. В самой Махачкале кругом были охранники в масках, с оружием. Это был сюрприз, поскольку в Дании такого не встретишь (смеётся).

— Некоторые игроки «Зенита» говорили, что атмосферу в команде сломали трансферы Халка и Акселя Витселя. Каково ваше мнение?

— Это правда. После появления Халка и Витселя внутри команды возникли проблемы с Денисовым и Кержаковым. Помню, что Денисова сослали даже во вторую команду на какое-то время. Потом он покинул клуб. Но я считаю, что «Зенит» всё равно продолжал достаточно хорошо играть.

— Халк признавался, что у него были проблемы с российскими футболистами. А у вас?

— Мои отношения с российскими игроками были достаточно неплохими. Например, с Малафеевым мы отлично общались. Небольшие проблемы возникали с Денисовым и Кержаковым, но ничего серьёзного. У них было особенное положение в «Зените». Если они не получили мяч, когда просили передачу, то могли спровоцировать конфликт. Халку это не нравилось, Лучано Спаллетти от этого тоже уставал.

— Как вы отнеслись к тому, что Денисов не пожал руку Халку, когда бразилец знакомился с командой?

— Я этого не видел. Но, конечно, когда приходит новый игрок, нравится тебе он или нет, нужно принимать решение клуба и хорошо встречать новичка. Он ведь приходит, чтобы помочь команде. Я никогда не приветствовал такое поведение.

— Вы были в чемпионской команде «Зенита», а сейчас взяли золотые медали с «Брондбю». Как отпраздновали? Какие теперь планы в 33 года?

— Это было потрясающе! «Брондбю» же давно не выигрывал чемпионат — 16 лет! Так что все были немного удивлены нашей победе. Думаю, у нас самые крутые фанаты. Существовали очень строгие ограничения из-за «короны», но на последнюю игру пришли, думаю, 12-15 тысяч болельщиков. Огромное количество людей следили за матчем, находясь за пределами стадиона. После финального свистка люди выскочили на поле, началось настоящее сумасшествие (смеётся).

Что касается планов на будущее, то мой контракт с «Брондбю» действует ещё полгода. А дальше — посмотрим. Собираюсь ещё поиграть. Недавно мы делали тесты, и по их результатам я оказался вторым в команде по пробегу. Процент жира в организме стал даже меньше. Чувствую себя отлично, нахожусь в хорошей физической форме и планирую выступать до тех пор, пока буду приносить пользу команде.