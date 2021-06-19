«Ваши ожидания – ваши проблемы». России было достаточно ничьей, но она снова провалилась

Уже в понедельник, 21 июня, сборная России проведёт свой третий матч на чемпионате Европы – 2020. Она впервые за 13 лет может пробиться в плей-офф. Для этого достаточно сыграть вничью в Дании. Страшно представить, но в XXI веке мы лишь раз выходили из группы на Евро – зато сразу дошли до медалей.

Хотя сколько уже было этих «достаточно» в нашей не такой уж и длинной российской футбольной истории (пока абстрагируемся от времён Советского Союза)! Что первое приходит на память? Достаточно не проиграть Бельгии на ЧМ-2002, достаточно сыграть вничью со Словенией при отборе на ЧМ-2010, достаточно не уступить Греции на Евро-2012. На последнем случае остановимся поподробнее.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Команда Дика Адвоката эффектно и эффективно начала тот чемпионат, разгромив крепкую сборную Чехии – 4:1. Дошло до того, что россиян принялись называть тёмной лошадкой чемпионата, а букмекеры включили команду в топ-5 претендентов на трофей. Затем последовала ничья с Польшей – хозяином турнира. Достойный результат.

Перед последним туром сборная России с четырьмя очками возглавляла турнирную таблицу группы А. В активе чехов было 3 балла, у поляков – 2, у греков – 1. При нынешней системе россияне уже праздновали бы выход в плей-офф, все отправились бы на Никольскую, но тогда конкуренция была жёстче, всего 16 команд в финальной стадии (может, вернёмся, УЕФА?) Чтобы попасть в топ-8, подопечным Адвоката достаточно было не проиграть грекам, которых четырьмя годами ранее уже обыгрывали — 1:0 благодаря знаменитому голевому пасу через себя от Сергея Семака.

Словом, ничто не предвещало беды. Болельщики и эксперты были уверены в успешном результате для сборной России.

«Мы явно сильнее Греции: каждый игрок и на каждой позиции. Не верю в то, что возможен какой-то сбой в этом матче с нашей стороны. Не сомневаюсь, что выйдем из группы. Мне нравится, как играет на Евро Аршавин. В чемпионате-то он был неузнаваем, а здесь выглядит достойно», — говорил экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

Состав у нас подобрался практически оптимальный, неожиданностью стало только появление в основе Дениса Глушакова. До того момента он на Евро-2012 не провёл ни минуты. Всё дело в простуде Константина Зырянова, который проводил последний турнир в международной карьере.

В воротах Малафеев, линия защиты Анюков – Игнашевич – А. Березуцкий – Жирков. В полузащите компанию Глушакову составляли Денисов, Широков и Дзагоев. В нападении знаменитая питерская связка Аршавин – Кержаков. Именно после того турнира появился неологизм kerzhakoved – Александр уж очень часто мазал, и эта встреча не стала исключением. Третий матч подряд на лавке начинал Роман Спящий гигант Павлюченко. В матче с Чехией у него гол и результативная передача.

У греков, кстати, на замену вышел в концовке матча вечно подающий надежды Сотириос Нинис. Сейчас ему 31 год и играет за «Волос» — команду второй по статусу лиги страны.

А затем стартовал матч. Первого момента пришлось ждать всего пару минут, но у Аршавина мяч срезался с ноги. Вот первый тайм и получился под стать – каким-то кривым, косым, недоделанным. Греки сосредоточились на игре вторым номером, а нашим всё время чего-то не хватало – то последнего паса, то точного удара, да и процент брака оказался выше обычного. Первое время очень активен на своём фланге был Юрий, тогда ещё не Валентинович, Жирков. В одном из моментов он обыграл пару греков, вошёл в штрафную и прострелил – никто не отозвался на передачу. Пару неплохих возможностей упустил Кержаков. В таком ключе встреча собиралась уйти не перерыв, как вдруг забили греки.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ввод мяча из аута – Игнашевич неудачно играет головой, Жирков не успевает его подстраховать, а Георгиос Карагунис прошивает Малафеева. В теории Вячеслав, который на том турнире был первым номером сборной, мог потащить.

На второй тайм не вышел Кержаков, запоровший все свои шансы. По ходу матча у нас на замены вышли Павел Погребняк и Марат Измайлов. Безрезультатно. Греки были гораздо ближе к тому, чтобы забить второй – после одного из штрафных ворота Малафеева спасла лишь штанга.

И всё же один хороший момент, чтобы сравнять счёт, сборная России создала. На 84-й минуте Аршавин мягко навесил в штрафную, где на опережение играл не Павлюченко, не Погребняк, а Дзагоев, которому в ту пору предрекали переезд в Европу. Алан бил в дальний угол, но чуть не попал.

Удары по воротам — 25-5 в пользу сборной России, но лишь считаное их число заканчивалось опасными моментами. Поражение и вылет. Как всегда, тут же появились классические русские вопросы — кто виноват и что делать.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Это не катастрофа. Я не хочу оправдываться и говорить, что это случайность. Футбол есть футбол, к этому нужно относиться нормально. Без поражений не бывает побед. Мы построили очень неплохую сборную, она действительно неплохо играла сегодня. Но некая помарка, которая случилась в конце первого тайма, смазала всю игру. Кто виноват? Считайте, что я. Ведь это я отвечал за весь процесс», — подводил итоги турнира президент РФС Сергей Фурсенко.

Cборной России нужно было набрать только одно очко, она шла фаворитом группы. Но оказалась лишь третьей. С первого места вышла разгромленная ранее нами Чехия, со второго – Греция.

«Снова проявился русский менталитет — мы не можем собраться на решающую игру. Все прекрасно помнят стыковые матчи на чемпионате мира со Словенией, то же самое произошло и сейчас. У греков виден был настрой — у всех озлобленный вид, а у наших футболистов были добрые лица. Трудно так сразу сказать почему», — говорил Александр Тарханов.

Затем капитан команды Андрей Аршавин произнёс легендарную фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы». Как впоследствии оказалось, слова были адресованы депутату ГД РФ Антону Белякову. Футболист в это время не знал, что его снимают. Пересмотрел ли Андрей Сергеевич со временем свою позицию?

«Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес – нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому ничего бы не поменял», — сказал Аршавин в интервью «Матч ТВ».

Хотя один плюс в неудачном результате можно найти. После триумфального Евро-2008 было несколько случаев, когда новорождённых мальчиков называли Гусами. Теперь же никто и никого не называл Диком.

Может быть, уже послезавтра появится больше Станиславов, Артёмов, Рифатов? Сборная Дании пока что видится явным фаворитом, хоть и не имеет на своём счету турнирных баллов. Зато у неё есть поставленная игра и комбинационный футбол. Не каждая команда может наносить по воротам Бельгии более 20 ударов. В матче второго круга бельгийцы по-настоящему отскочили от скандинавов.

В таких матчах, где есть явный фаворит и явный аутсайдер (особенно на фоне наших травм и невразумительной игры) часто что-то идёт не по сценарию. Как будет теперь? И будет очень весело (вряд ли нам), если команда с тремя очками в группе выйдет в плей-офф.