«Стыдно, не знаю, как возвращаться домой». Украинцы переругались и опозорились на Евро-16

На прошлом Евро сборная Украины попала в группу с Германией, Польшей и Северной Ирландией. Болельщики надеялись, что украинцы смогут навязать борьбу своим соперникам, но команда Михаила Фоменко бездарно проиграла все три матча, не забив ни одного гола в групповом этапе. Вспоминаем, как это было.

Почему украинцы провалились?

Перед началом Евро Михаил Фоменко принял несколько странных кадровых решений. Украинский специалист решил в последний момент вызвать защитника Богдана Бутко, полузащитника Александра Зинченко и нападающего Евгения Селезнёва. Хотя на весенние товарищеские матчи в расположение сборной эти футболисты не приезжали. Вместе с тем тренер отказался от опытного Олега Гусева, который наверняка помог бы Украине во Франции.

Жёлто-синие начали групповой этап Евро-2016 с поражения от сборной Германии со счётом 0:2. И здесь предъявлять претензии игрокам украинской команды было бессмысленно, ведь они играли против действующих чемпионов мира. Но вот в матчах против Северной Ирландии и Польши от сборной Украины ожидали большего.

Парни Михаила Фоменко умудрились проиграть и явным аутсайдерам группы с таким же счётом 0:2. Североирландцы открыли счёт в начале второго тайма, а под конец игры удвоили преимущество, одержав единственную победу.

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко даже не стал искать оправданий.

«У нас после первого тайма было большое владение мячом. Но мы не знали, как взламывать оборону соперника. Бились как об стену… На этот чемпионат у многих были большие ожидания. Моя игра сегодня? Плохая!

Как мы могли недооценить соперника? Мы хорошо знали, как они играли. Мне стыдно, и теперь не знаю, как возвращаться домой», — сказал после матча Ярмоленко.

В третьем туре Украине необходимо было обыгрывать с крупным счётом Польшу, что представить было практически нереально. В итоге украинская сборная минимально проиграла полякам и отправилась домой, пропустив пять мячей и не набрав ни одного очка в групповом этапе.

Конфликт в сборной как одна из причин провала

За месяц до начала Евро-2016 в чемпионате Украины произошёл некрасивый инцидент. В мае «Шахтёр» принимал во Львове «Динамо». После одного из забитых мячей в ворота киевлян полузащитник дончан Тарас Степаненко побежал праздновать гол к трибуне, на которой находились фанаты «Динамо». Он поцеловал эмблему своего клуба на футболке, что вызвало недовольство у игроков киевского клуба. Они подбежали к Степаненко и начали его толкать, а Андрей Ярмоленко стал намеренно бить полузащитника «Шахтёра» по ногам. В итоге завязалась потасовка, к которой подключились запасные игроки обеих команд, а с трибун от фанатов полетели файеры.

Позже капитан киевского «Динамо» извинился перед Степаненко, а игроки пожали друг другу руки. При этом в украинских СМИ тут же просочилась информация, что национальная сборная перед Евро-2016 поделилась на два лагеря. Футболисты «Динамо» поддержали Ярмоленко, а «горняки» встали на защиту Степаненко.

Через несколько лет о провале на Евро-2016, а также о роли конфликта с Ярмоленко в сборной рассказал сам полузащитник «Шахтёра».

«Во время Евро-2016 я видел ребят только на тренировках. На завтраках, обедах, ужинах никого не было. Не знаю, кто и чем занимался. Фоменко — дисциплинированный тренер, но мне не понравилось его отношение к Евро-2016.

Провал на Евро? Я не буду называть фамилии, но во время отработки стандартов на тренировке чудак говорит «… [зачем] оно мне надо», а потом в матче с Северной Ирландией (0:2) его игрок забивает гол со стандартного положения (скорее всего, речь идёт о защитнике киевского «Динамо» Евгении Хачериди. — Прим. «Чемпионата»).

Конфликт с Ярмоленко? Это был один из факторов провала. Но в первую очередь провал случился из-за отсутствия контроля и дисциплины», — сказал Степаненко в шоу «Вацко Light».

Теперь у Украины дела в группе идут намного лучше, а Степаненко и Ярмоленко продолжают играть в национальной сборной на Евро-2020. Совсем недавно команда Андрея Шевченко одержала победу над Северной Македонией и ждёт решающего матча с Австрией. Надеемся, что на этот раз соседям удастся спокойно выйти из группы.