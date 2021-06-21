В России больше не ждут чудес от сборной. Это лучшее, что могло с ней произойти

Отношение россиян к своей национальной сборной (причём, наверное, не только футбольной) – это отдельный феномен, который надо разбирать с психологами и пиарщиками. С этим РФС надо работать ещё больше. Но глобально есть ощущение, что развиваются эти отношения между болельщиками (их общей массой) и командой по синусоиде. Вот перед Евро-2008 от России ничего не ждали – и команда Хиддинка выдала лучший турнир в истории страны. Зато после все так ждали выхода на ЧМ-2010 – и получили оглушительный провал со Словенией. А затем – не менее оглушительный на Евро-2012.

В тот момент наш условный график пополз вниз – и максимального дна достиг перед чемпионатом мира 2018 года: такого сильного ожидания позора, такой безысходности, кажется, не было ни перед одним большим турниром. И сборная перевернула всё за две игры, а после победы над Испанией игроки просто стали героями. В каждом дворе знали Дзюбу, знали Акинфеева с его левой ногой, Игнашевича и Головина.

В тот момент казалось, что теперь от сборной всегда будут ждать таких чудес. Но наш график вдруг пополз вниз. Стремительно, словно сборная снова где-то облажалась, а Дзюба вышел после поражения и сказал: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Хотя вообще-то ничего такого не было. Сборная уверенно вышла на чемпионат Европы (хотя на прошлый мы попали еле-еле), но это осталось незамеченным. Почему – ещё предстоит разобраться (может, дело в еврокубках для наших клубов, может – в Лиге наций), но сейчас мы пришли к моменту, когда от команды никакого выхода из группы и не ждёшь.

Тут надо пояснить: ждать выход из группы и верить в него – это две разные вещи. За Россию по-прежнему хочется болеть, искать какие-то причины: почему мы должны не проиграть таким сильным датчанам? Но все эти причины – они больше эмоциональные и болельщицкие. Если подходить к прогнозам с холодной головой, то понятно одно – шансов очень мало. Хотя на этом чемпионате сборная выступает на своём уровне – и по очкам, и по игре. Проиграли первой команде мира, обыграли тех, кто чуть-чуть слабее – всё ведь логично. Но большинство команду похоронило ещё до третьей игры.

И такое отношение именно сегодня – лучшее, что могло произойти с Россией. В объёме критики и мелких ожиданий мы близки к показателям 2018 года. Чисто с психологической стороны фаворитам в матчах со средними командами всегда тяжелее: никто ведь особо не восхищался Бельгией после трёх мячей в ворота России, но, если бы мы устояли, – это была бы сенсация. То же самое и с Финляндией – победу России над соседями у нас приняли максимально блекло и даже с издёвкой, дескать, «кого вы там обыграли». А представьте, что бы творилось, если бы не удалось выиграть? Дания сейчас точно в таком же положении – они играют дома, они – десятая команда мира по рейтингу, от них (судя по прошлым играм) ждут великолепного футбола и уверенной победы. А от наших даже чуда особо и не ждут. Это та причина, по которой Дании сегодня будет тяжелее.

Ситуации, когда от России не ждут вообще ничего, игроки обычно переламывают. Так было на Евро-2008, так было в отборе к Евро-2016, так было перед чемпионатом мира в России и перед четвертьфиналом с Испанией. И каждый раз в момент, когда ты уже смирился и просто сел ждать вылета, чудо всё-таки происходило. Да, такие примеры не имеют отношения к тактике на поле и тому, как за мяч зацепится Дзюба и подберёт ли его Головин. Но без психологии – никуда, и чисто с психологической стороны сегодня должно быть чуть проще. И сборной, и её болельщикам.

«Ваши ожидания – ваши проблемы» – с этой гениальной фразой Андрея Аршавина многие уже давно согласились. А если нет ожиданий – нет и проблем. Или принять эти проблемы будет как минимум проще.