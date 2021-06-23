«Они с ума сошли? Это не пенальти!» Ещё один судейский скандал на Евро

Франция и Португалия сыграли в Будапеште всего один тайм, за который произошло сразу два громких события: обе команды забили голы с достаточно спорных пенальти.
Момент №1.
Вратарь Льорис выбежал на подачу со штрафного и кулаком прям влетел в голову выпрыгнувшего Данилу. Матеу Лаос сразу показал на точку, а к португальцу поспешили медики — на какое-то время он покинул поле, но потом вернулся, так как повреждение оказалось несерьёзным. В перерыве, правда, его всё же заменили.
Был ли пенальти?
Постоянный судейский эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, утверждает, что нет: «Надо было продолжить игру, это не пенальти. Вратарь до того, как коснулся соперника, сыграл в мяч. И дальше произошло игровое столкновение».
Если разбирать момент посекундно, то действительно становится понятно, что мяч сначала попадает в голову нападающего, потом — в кулак Льориса, а только потом вратарь ударяет португальского форварда.
Так что пенальти не было.
Момент №2.
Килиан Мбаппе упал в штрафной площади после столкновения с Семеду.
Был ли пенальти?
Игорь Федотов уверен, что нет. «Они что, с ума сошли? Это не 11-метровый удар, надо было продолжить игру. Нормальная борьба. Никакого нарушения со стороны португальца я не увидел. Лаос, видимо, перегрелся».
После перерыва арбитр назначил второй пенальти в ворота чемпионов мира. Кажется, здесь всё было очевидно.
«Второй 11-метровый в ворота французов назначен по делу. Был прострел, мяч попал в руку, которая отставлена в сторону», – отметил Федотов.
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