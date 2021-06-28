Трансферы недели в РПЛ. Вы могли их не заметить из-за Евро

Из-за чемпионата Европы все остальные турниры отошли на второй план. А РПЛ, между прочим, стартует уже совсем скоро. Первый тур — менее чем через месяц! Клубы продолжают работу на трансферном рынке. Ниже — переходы, которые случились на прошедшей неделе.

Аяз Гулиев, из «Спартака» в тульский «Арсенал» (бесплатно)

Гулиев ещё месяц назад стал свободным агентом, но де-юре перешёл он в «Арсенал» из «Спартака». Хавбек долгое время не играл за красно-белых — как оказалось, из-за проблем со здоровьем. В Туле Аяз получит шанс вернуться на прежний уровень, ведь до возвращения в «Спартак» он неплохо играл за «Ростов».

Диего Лаксальт, из «Милана» в «Динамо» (3,5 млн евро)

Уругвайца давно сватали в РПЛ. За него, по слухам, боролись «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». В итоге Лаксальт стал игроком «Динамо» — переход обошёлся бело-голубым в 3,5 млн евро. Пока этот трансфер вызывает много вопросов. Не факт, что Диего усилит «Динамо».

Виталий Лысцов, из «Локомотива» в «Ахмат» (аренда до конца сезона)

Воспитанник «Локо» вернулся в родной клуб год назад, но закрепиться в основе ему не удалось. В прошедшем сезоне Лысцов провёл всего 6 матчей — всё остальное время он просидел на скамейке запасных. За игровой практикой защитник отправился в «Ахмат» на правах аренды.

Данила Прохин, из «Ростова» в «Сочи» (аренда до конца сезона)

Прохин за полгода пять раз менял команду. Начинал сезон он в «Зените», после чего отправился в аренду в «Сочи». По возвращении в «Зенит» его выкупил «Ростов» (в обмен на Дмитрия Чистякова) и сразу же отправил обратно в «Сочи»! Замысловатая схема — всё ради развития молодого защитника?

Сергей Пиняев, из «Чертаново» в «Крылья Советов»

Официально Пиняев в «Крылья Советов» ещё не перешёл. Однако, по нашим данным, трансфер точно состоится. А пока вундеркинд забивает за «Крылья» в товарищеских встречах. Самарцы провели три игры, и во всех Пиняев смог отличиться. В ФНЛ он себя уже проявил — пора попробовать свои силы в РПЛ.