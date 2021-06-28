Евро-2020. Онлайн. Роналду уже вылетел, кто следующий?

Финалисты ЧМ-2018 могут снова сыграть друг с другом в России.

Привет, друзья! Сегодня, 28 июня 2021 года, ждём новых матчей плей-офф на чемпионате Европы по футболу. В Копенгагене сыграют сборные Хорватии и Испании — очень крутая вывеска, не правда ли? А затем Франция встретится в Бухаресте со Швейцарией, которая сделает всё, чтобы отправить чемпионов мира домой. Победители этих матчей поедут в Санкт-Петербург, где сыграют друг с другом в четвертьфинале. Следите за событиями с помощью нашей онлайн-трансляции.