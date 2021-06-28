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Евро-2020, онлайн: Хорватия — Испания, Франция – Швейцария, прямая трансляция, ⅛ финала Чемпионата Европы, 28 июня 2021

Евро-2020. Онлайн. Роналду уже вылетел, кто следующий?
Андрей Гуров Кирилл Закатченко
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Онлайн матчей 1/8 финала Евро
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Финалисты ЧМ-2018 могут снова сыграть друг с другом в России.

Привет, друзья! Сегодня, 28 июня 2021 года, ждём новых матчей плей-офф на чемпионате Европы по футболу. В Копенгагене сыграют сборные Хорватии и Испании — очень крутая вывеска, не правда ли? А затем Франция встретится в Бухаресте со Швейцарией, которая сделает всё, чтобы отправить чемпионов мира домой. Победители этих матчей поедут в Санкт-Петербург, где сыграют друг с другом в четвертьфинале. Следите за событиями с помощью нашей онлайн-трансляции.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
28 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Хорватия
Не начался
Испания
ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
28 июня 2021, понедельник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Швейцария
Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020
Live Кирилл Закатченко

Кирилл Хаит рассуждает о последнем матче Португалии на нынешнем Евро. По его мнению, обе команды продемонстрировали ужасную игру в атаке.

Лучше бы Бельгия и Португалия вылетели вместе. Так играть в атаке нельзя Лучше бы Бельгия и Португалия вылетели вместе. Так играть в атаке нельзя
09:09 Кирилл Закатченко

Российский арбитр Сергей Карасёв вчера стал одним из главных действующих лиц. А что вы думаете по поводу удаления де Лигта? Справедливое решение?

Карасёв приговорил голландцев? Удаление от российского судьи решило судьбу игры с Чехией Карасёв приговорил голландцев? Удаление от российского судьи решило судьбу игры с Чехией
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