Говорят, Эден Азар испортился и уже не нужен Бельгии. Но это полная ерунда

Если он всё-таки не выйдет на поле с Италией, это станет большой потерей.

В сегодняшнем матче с Италией сборная Бельгии может выйти на поле без двух звёзд – Эден Азар и Кевин Де Брёйне получили травмы в игре 1/8 финала с Португалией (1:0), и накануне участие обоих футболистов казалось крайне сомнительным.

— Де Брёйне и Азар пока не могут тренироваться в общей группе, но у нас есть ещё 24 часа, — подчеркнул главный тренер Роберто Мартинес в четверг.

Полагаю, бессмысленно обсуждать вероятное отсутствие Де Брёйне. Здесь ситуация предельно понятна: если Кевин не сыграет, это станет для Бельгии мощнейшим ударом. На одном только текущем турнире мы видели, насколько Де Брёйне улучшает атакующую структуру – и насколько тяжело команде без него.

Зато по поводу Азара существует несколько точек зрения. Самые радикальные призывают посадить Эдена на лавку даже в том случае, если он окажется готовым. А уж если всё-таки не успеет восстановиться, то в нём вообще нет никакого смысла – якобы команду он на себе больше не тащит.

Природу возникновение скепсиса и критического отношения к футболисту понять можно – он мало играл в «Реале», постоянно лечился, а сейчас в Бельгии не сверкает конкретикой. Но всё же сложно не замечать, что Азар приносит колоссальную пользу на поле – и в матче с Италией особенно бы пригодился.

По атакующим цифрам Азар проводит слабый турнир – это правда

Понятно, что, когда мы говорим об атакующем футболисте, в первую очередь, оцениваем его по результативным действиям. Именно поэтому выступление Мбаппе на чемпионате Европы почти единогласно признано провальным. Хотя все, кто следил за игрой французского форварда, видели: уровень футбола он показывал очень приличный. Просто – не забивал. Так бывает.

Вот и игра Азара, с одной стороны, разочаровывает. Эден принял участие не во всех матчах, но набрал около 65% от суммарного количества игровых минут – и это не самое критическое время, его вполне можно анализировать. С финнами и португальцами Эден отыграл почти полные встречи.

А на выходе есть минимальный КПД. Азар отметился одной голевой передачей (в матче с Данией покатил на Де Брёйне – формально это ассист, но фактически всё решило классное исполнение партнёра), в остальном цифры очень скромные: 1,86 удара за 90 минут, 0,18 xG, 0,74 передачи под удар, 0,02 xA. Для игрока такого масштаба, от которого всегда ждут решающих действия, это даже ничтожные показатели. Если бы Бельгия вылетела с Евро после Португалии, Азара бы уже раскритиковали. Как и Мартинеса – за ставку на игрока, находящегося в плохой форме.

У Де Брёйне, к примеру, по 6,12 передачи в штрафную за 90 минут, 3,25 передачи под удар и феноменальные 0,69 xA. Да, цифры достигнуты на короткой дистанции – но Евро сам по себе является скоротечным турниром.

С точки зрения объёма и работоспособности Азар провёл выдающийся матч с Португалией

При оценке игры Азара с Португалией важно учитывать контекст. Из-за крайне закрытого стиля футбола в матче вообще не было пространства. 80% своих действий Эден проводил, принимая изначально мяч спиной к чужим воротам. Он работал в полуфлангах в очень сжатых пространствах – и на плечах всегда висел кто-то из соперников. Причём давление было вообще всегда. Даже во втором тайме, когда португальцы стали смелее в атаке, они не оставляли зон сзади.

Характером матча отчасти объясняется тот факт, что Азар выполнил всего один удар и не совершил ни одного касания в чужой штрафной. Зато на другой чаше весов:

— феноменальная работоспособность, мощный объём высокоскоростной работы. К сожалению, нет открытых данных по количеству спринтов, но визуально Азар набрал очень много метров на максимальной скорости и сумасшедшее количество взрывов;

— объём борьбы в атаке – 34 единоборства всего, из них 23 — в атаке. 40% выигранных дуэлей для атакующего игрока – хорошие цифры. Wyscout насчитал 7 обводок (2 удачных), InStat – 10 (6), всё зависит от методики. Так же у Азара 4 progressive run (рывка с мячом);

— большая польза при выходе в атаку: очень много разворотов с висящими на плечах соперниками, последующих продвижений и отыгрышей. Азар много раз во втором тайме выводил мяч от ворот, заработал на себе четыре фола и посадил на жёлтую карточку Далота;

— надёжность. Да, в самом начале матча Азар позволил выдавить себя Ренату Саншешу в центральной зоне, перехватить мяч – и португальцы провели опасную контратаку. Но ещё раз: левый нападающий Бельгии провёл матч в тяжелейших условиях, где у него вообще не было пространства и где он постоянно находился под агрессивным давлением. А итого Азар набил сумасшедшие 93% точных передач и почти не терял мяч. Эден работал корпусом, разворачивался, стартовал с места, словно в лучшие времена. Это было вдали от штрафной, но это было эффективно. И во время одного из таких рывков он как раз и почувствовал боль в подколенном сухожилии.

Почему всё это настолько важно для Бельгии, если всё равно нет голов и конкретики? Потому что сегодня команда Мартинеса играет с Италией – прессингующим соперником, где от инсайдов снова потребуется большой объём работы между линиями, смещений в глубину, приёмов мяча спиной к чужим воротам под давлением.

Азар с Португалией справился с этими задачами отлично. И на протяжении матча возникало ощущение, что он вот-вот ещё сильнее прибавит – и выйдет на долгожданный пик формы. Будет очень грустно, если турнир для него всё же завершится досрочно.