Суарес придумал новую футбольную хитрость. Вспоминаем, как ещё можно эффектно тянуть время

В последние годы форвард сборной Уругвая заметно остепенился — многие на фоне изгнания Суареса из «Барселоны» и чемпионства «Атлетико» даже прониклись к нему симпатией. Но Суарес бы не был собой, если бы не выдал что-то новенькое из арсенала нечестных приёмов, которые он стабильно генерировал на протяжении всей карьеры вместе с голами.

Самый свежий хайлайт, облетевший все соцсети, — эпизод из матча со сборной Чили (1:1), в котором Суарес хитро мешал голкиперу Браво ввести мяч в игру. Сначала форвард мирно поправлял бутсу, но потом с невозмутимым видом переместился к вратарю и перегородил мяч.

Неизвестно, зачем Суарес тянул время, с учётом того, что Уругваю были необходимы очки (на тот момент). Но сам способ действительно неплох — ну вот надо человеку поправить бутсы, ничего криминального. И желательно, конечно же, сделать это перед вратарём соперника. Впрочем, это далеко не самый эпичный метод затяжки времени. Вспоминаем самые убойные.

Пожать руку главному арбитру сразу после удаления

Молодой Луис Суарес учился у лучших. В ноябре 2010-го его «Аякс» проигрывал «Реалу» со счётом 0:4. Серхио Рамос решил удержать скользкий счёт и выполнил следующий порядок действий:

поудобнее натянул гетры

разбежался для удара и резко остановился

повторил разбег

Кстати, всё это время Суарес (на фото стоит под 16-м номером) жаловался судье на Рамоса. Впрочем, Крэйгу Томсону быстро надоел цирк от Рамоса, поэтому капитан «Реала» увидел перед собой вторую жёлтую карточку.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Но и это был ещё не конец. Рамос спокойно направился к арбитру и пожал ему руку, забрав ещё несколько игровых секунд. И только после этого покинул поле. Самое смешное, что минутами ранее за затяжку времени также был удалён Хаби Алонсо.

Устроить танцы возле углового флажка

Настоящая футбольная классика. Этот легальный метод повсеместно используется всеми командами — например, сборная России на Евро не стеснялась устраивать атаки на угловой флажок, удерживая победу над Финляндией. Особенно эффективно тактика работает, когда на помощь приходит друг. Например, вот так издевались над обороной «Уотфорда» Джордан Айю и Кристиан Бентеке из «Кристал Пэлас» в марте 2020-го:

ВИДЕО.

Правда, в этих случаях можно нарваться на неприятности. Артём Дзюба в декабре 2012-го выбил страйк из игроков «Селтика», отправив их в аут за затяжку времени.

Сделать вид, что не можешь перебросить мяч через рекламный щит

Автор хита — бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн. Удары от ворот — тоже классика жанра Running out the clock (так затяжку времени называют на английском). Но обычно судьи сразу замечают, что вратарь слишком медлителен для профессионального футболиста, и выписывают трюкачам отрезвляющие жёлтые карточки.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В 2007-м в матче с «Уиганом» Леманн решил всех перехитрить. Сначала он проигнорировал болл-боев, прыгнув за мячом через рекламный щит. Затем не спеша забрал мяч. После чего пару раз кинул его в щит с видом, мол, «как же так, почему он не перелетает». Главный арбитр не оценил креативный замысел немца и всё-таки выписал вратарю предупреждение. Усилия Леманна не прошли даром — «Арсенал» удержал победный счёт 2:1.

Грохнуться на газон, покидая поле на носилках

Многие футболисты конкурируют с профессиональными актёрами в попытках изобразить адские муки. Конечно же, когда речь идёт о серьезных травмах — это другое дело. Но зачастую после сцены страдания на носилках игрок (уже за пределами поля) быстро приходит в себя и возвращается на газон. Уругвайский футболист клуба «Хувентуд» Матиас Алонсо в августе 2015-го довёл этот популярный метод затяжки времени до абсурда:

В матче с боливийским «Реал Потоси» его погрузили на носилки, но Алонсо добровольно свалился на газон без какого-либо внешнего воздействия. Итог — несколько убитых секунд и неповторимые эмоции соперников.

Сделать вид, что разучился бросать мяч из аута

В декабре 2017-го «Саутгемптон» и «Борнмут» сыграли вничью 1:1. В добавленное время Райан Бертранд разыграл аут, но намеренно бросил мяч в противоположную от поля сторону. Причём капитан «Саутгемптона» даже не скрывал суть своего замысла — наоборот, издевательски прямо в камеру сделал характерный жест, который можно расшифровать без слов:

Максимально нелепо врезаться в соперника

Безоговорочный победитель этого хит-парада — бельгийский вратарь Гленн Вербаувед, уехавший под конец карьеры покорять чемпионат ЮАР. В игре за «Марицбург Юнайтед» голкипер освоил инновационную тактику затяжки времени. В матче с «Голден Эрроуз» Вербаувед ждал приближения соперников, а потом намеренно летел им в ноги головой. Со второй или третьей попытки схема сыграла. Настоящие чудеса самопожертвования.

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