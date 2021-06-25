«Его учила бегать ведьма из снов». Таких футболистов не встретишь на Евро

Этим летом жарко не только в Европе, но и в Южной Америке. Чтобы следить за синхронизированным с Евро Кубком Америки было интереснее, вместе с «Okko Спорт» рассказываем несколько далеко не обычных сюжетов про футболистов, которые зажигают на турнире.

Okko эксклюзивно показывает в России Кубок Америки по футболу — 2021 , который проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» могут посмотреть все 28 матчей главного футбольного турнира Южной Америки в прямом эфире, а также увидеть аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко. Зрителям доступны прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры. Ведущие рассказывают не только о тактике, но и о специфике чемпионата. Присоединяйтесь и смотрите Copa America по пробной подписке — 7 дней за 1 рубль для новых пользователей.

Боливийская стена Карлос Лампе: играл в баскетбол, начинал нападающим, мечтал попасть в «Боку», но ушел оттуда с нулём матчей

В 2018 году «Бока Хуниорс» перед полуфиналом Кубка Либертадорес потеряла одного из двух вратарей Эстебана Андраду. Аргентинцы в срочном порядке взяли в аренду на три месяца опытного боливийца, который бил рекорды по сухой серии в чилийском «Уачипато».



«Это словно сон. Я всегда был фанатом «Боки», в детстве восхищался игрой Оскара Кордобы и Пато Аббондансьери. Надеюсь, месяцы превратятся в годы», — загадывал тогда Лампе.



Играть Лампе мог только в Кубке Либертадорес, но три раза наблюдал за матчами со скамейки, а в заявку на знаменитый ответный финал в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» даже не попал — успел восстановиться Андрада. За ненадобностью аренду продлевать не стали.

Фото: Wagner Meier/Getty Images

В сборной такое невозможно — Лампе безоговорочный первый номер последние пять лет. Неплохая вратарская техника, высокий рост (192 см) и реакция часто становятся главной надеждой на успех за пределами Ла-Паса. Ловкостью обзавелся в юности, когда играл в баскетбол, а идти в футбол даже не планировал, ведь рос в баскетбольной семье.



Ещё в 16 лет Лампе гонял оранжевый мяч по паркету, сыграв на двух чемпионатах Южной Америки. Но в Боливии не было профессионального чемпионата, и пример отца и сестры вынудил задуматься о более прибыльном спорте. В футболе Карлос начинал нападающим, получалось плохо, пока отец не посоветовал встать на ворота.



Тогда и началось стремительное восхождение лучшего на данный момент боливийского вратаря.

Эквадорец, который не платил алименты и сбегал из страны на скорой помощи

Однажды болельщики мексиканского «Тигрес» не могли понять, что случилось с бомбардиром Эннером Валенсией. Наколотив за два года три десятка мячей, эквадорец вдруг совсем перестал забивать. Безголевая серия растянулась на десять месяцев, о голах он вспоминал только в сборной.



Лишь осенью 2019-го все узнали, что мысли нападающего были заняты другим — судебными разбирательствами с бывшей женой Синтией за опеку над дочерью, тяжба длилась много лет. Экс-супруга обвиняла Валенсию в неуплате алиментов. Он утверждал, что жена тратит деньги не на ребенка, а на собственные развлечения, но футболисту не верили.

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Дошло до комичной ситуации, когда суд выдал ордер на его арест за долг в $ 17 тыс=‰. Валенсию пытались задержать прямо во время отборочного матча Эквадора против Чили. Форварда на электрокаре увозили с поля, а полицейские бежали за ним сзади. В итоге Эннера вывезли в машине скорой помощи, и он смог покинуть страну.



История завершилась хэппи-эндом той самой осенью: Синтия с новым мужем развлекалась в казино и оставила дочку запертой в машине на целый час. Непутёвых родителей арестовали и обвинили в жестоком обращении с ребёнком, после чего суд в Майами встал на сторону футболиста.



«Я безмерно рад, наконец-то вся семья со мной. Тренер и команда меня поддержали и позволили решить личные проблемы, теперь пора взяться за голы».



29 октября 2019 года у Валенсии родился сын, а на следующий день он забрал из Майами дочь и снова начал забивать. Правда, теперь уже в Турции.

Он мог связаться с наркотиками, но теперь играет за сборную и уже получил награду от чилийской армии

У сборной Чили явные проблемы с обновлением состава, выезжать до сих пор приходится на золотом поколении времён двух Кубков Америки. Медель — один из его ярчайших представителей, которого любят везде, где бы он ни играл. За смелость, умение вгрызаться в соперника и полностью отдаваться игре.



На чемпионате мира в Бразилии чилийцы устроили героическую битву с хозяевами, но больше всего запомнился Медель, вышедший на матч через боль с надорванной мышцей и перевязанной вдоль и поперёк ногой.



«Я ничего не боюсь после того, как вылетел через лобовое стекло на скорости 140 километров в час». В 21 год чилиец чуть не погиб, врезавшись в отбойник. «Было семь утра, я засыпал за рулем, не был пристегнут, превысил скорость. Такие вещи сделали меня сильнее».

Фото: Agustin Marcarian/Getty Images

Приезжая в новую страну, Медель любит рассказывать типичную латиноамериканскую историю о выборе между футболом и торговлей наркотиками. Других в местных районах не придумывают. «Если бы я не послушал отца, который буквально оттащил меня за ухо, стал бы наркодилером».



После того самого матча с Бразилией футболиста лично наградил главнокомандующий чилийской армией — за воплощение «солдатского духа» нации, проявленный патриотизм, дисциплину, храбрость и преданность делу. Меделю вручили чилийский нож корво с изогнутым клинком и заточкой и памятную военную монету.

Одному уругвайцу приносят удачу две куклы и бессменное бельё

В детстве Нандес не мог усидеть на месте и гонял мяч часами. Это отразилось на его футбольной вездесущности и работоспособности. Но полузащитник верит не только в собственные силы — удачу приносят разные ритуалы и суеверия.



Наитан не расстаётся с двумя куклами-эльфами, которые ему подарила мать. Самый главный ритуал — их нужно целовать перед матчами. Делать это приходится даже партнёрам.

Фото: Lucas Uebel/Getty Images

«Когда мы поехали играть в Боливию, Кристиан Родригес сказал, что куклы бесполезны. И что вы думаете? Уже через 10 минут он получил травму и побежал в раздевалку их целовать. Суарес поначалу тоже не верил, но полюбил кукол, как и все остальные».



О самом странном суеверии перед аргентинским «суперкласико» «Бока» — «Ривер» в финале Кубка Либертадорес поведала девушка Нандеса: «Не знаю, понравится ли ему, что я рассказываю. После каждой победы он не стирает трусы и выходит на следующий матч в тех же самых».



Тот финал «Бока» проиграла.

Колумбийский лидер лишился отца, а бегать его научила ведьма, приходившая за ним во сне

Куадрадо родился в небольшом городе на берегу Карибского моря, но райским местом залив Ураба и окружающий регион никогда не были. Перекресток двух океанов, соединяющий Южную Америку с Центральной и Северной всегда был важным экономическим центром и полем кровопролитной битвы.



Наркотрафик и повстанческая гегемония ФАРК и прочих освободительных армий в девяностые разбавились силами крестьянской самообороны. Их взрастила колумбийская армия, но после возникших связей с наркомафией открестилась.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

С юных лет Хуан знал: если на улице звучит выстрел, надо бежать домой и прятаться под кровать. Странная игра однажды превратилась в суровую реальность, когда он застал плачущую мать над телом отца.



Кошмары были частым явлением в детстве, но из одного он смог извлечь пользу: «Мне постоянно снилась ведьма, которая пыталась меня поймать, а я всё время от неё убегал. Именно с тех пор я люблю много бегать на поле».

В Перу до сих пор зажигает Герреро, пропустивший почти два года из-за дисквалификации

Кажется, целая вечность прошла с момента отъезда Герреро из Германии. Одного из самых колоритных персонажей Южной Америки не берут ни возраст, ни скандалы, ни травмы. На Кубке Америки он должен остаться ключевой фигурой сборной Перу.



В последние годы в его карьере было много всего. Дисквалификация на 14 месяцев за случайно выпитый чай с листьями коки. Тогда вступились капитаны сборных, и ему разрешили сыграть на ЧМ-2018 в России, но срок всё равно пришлось отбывать. Или травма, оставившая почти на год без футбола. В 37 лет многие бы уже забили, но Герреро продолжает бороться.

Фото: Bruna Prado/Getty Images

Жизнь вне футбола у него тоже всегда была насыщенной. Как-то Паоло засудил журналистку, которая всего лишь обвинила его в побеге из места расположения сборной, выложив старую фотку. За клевету ей дали пять месяцев тюрьмы, но после 76 дней заменили срок на условный.



Ещё Герреро очень любит детей и регулярно участвует в разных социальных перфомансах. Другая страсть — конный спорт, у него есть собственные лошади, которые участвуют в скачках и даже побеждают. Он и в кино успел сняться, сыграв в биографическом фильме.



Пора возвращаться к главным ролям на футбольном поле.

У Парагвая есть братья-близнецы, которых можно отличить лишь по родинке. Они не могут друг без друга

Талантливые и противоречивые братья Ромеро сегодня зажигают за «Сан-Лоренсо». В Аргентине Оскар и Анхель могли оказаться ещё в детстве, когда их заприметил известный скаут «Бока Хуниорс». Клуб впечатлился талантом, но вмешалась бюрократия: не хватало подписи отца, которого они видели один раз в жизни. Срочно организованные поиски ни к чему не привели.



Тут подсуетился парагвайский «Серро Портеньо», который братья Ромеро сделали непобежденным чемпионом Парагвая, так они обратили на себя внимание клубов со всего мира. Хотели остаться вместе, но предложения поступали только по отдельности. Форвард Анхель уехал в Бразилию, а полузащитника Оскара помотало — Аргентина, Испания, Китай.

Фото: Luis Vera/Getty Images

«Коринтианс» обещал позже подписать и брата, но смена руководства разрушила планы. Разлука сильнее ударила по Анхелю, который заскучал в Бразилии, снизил в производительности и стал терять место в сборной. Когда его позвали в «Сан-Лоренсо», главным требованием было воссоединение с Оскаром.



Владелец аргентинцев Марсело Тинелли делал на него большую ставку и согласился раскошелиться. Братья пошли на понижение зарплаты ради воссоединения. Пока из этого ничего не вышло: из-за капризного характера и привилегированного положения они поссорились с партнёрами, слили двух тренеров и стали участниками многих скандалов.

Непожатая тренеру рука или опоздание из отпуска — самые безобидные. В одном из матчей тренер «Сан-Лоренсо» заявил, что заменит одного из братьев. В итоге оба просто не вышли на второй тайм, оставшись в раздевалке. А на одной из тренировок Анхель очень жестко подкатился под талантливого 21-летнего Андреса Эрреру, сломав тому ногу и сорвав трансфер в «Палмейрас» за $ 5 млн.