Безопасность на Евро в России — миф. Спонсоры важнее, чем люди

Евро-2020 – удивительный турнир. Исторический, подкошенный мировой болезнью формат. Дерзкие швейцарцы и Дания в четвертьфинале. Ранний вылет Криштиану, Мбаппе и сборной Германии, а также близость русского арбитра Сергея Карасёва к финальным матчам. В общем, всё не как всегда и точно запомнится.

А ещё Евро – максимально контрастный турнир, где совсем непонятно для меня уживаются правила безопасности и эмоциональная реальность.

Конечно, я очень рад, что футболисты сборных, которые вне футбола живут в стерильных пузырях, после матчей могут видеться и обниматься с родственниками. Так делали Тони Кроос и трое его детей. Мората с сыновьями бегал по полю севильского стадиона.

Фото: Kai Pfaffenbach/Getty Images

Фото: David Ramos/Getty Images

Конечно, меня будоражат фото, на которых толпа с первых рядов закручивает в итальянские флаги героя нации Кьеллини, обнимает и обстукивает ладонями сборную.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Селфи Киммиха с семейной группой поддержки из пяти человек без масок, но в красно-жёлто-чёрных шарфах-гирляндах на шее.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Братания венгров и шотландцев со своими болельщиками.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И, конечно, после таких кадров меня не удивляет положительный тест хорватского лидера Перишича, пропустившего из-за болезни матч 1/8 финала с испанцами.

Мне непонятно, почему строгие правила вне футбола (маски по дороге на стадион и бан на рукопожатия перед игрой) заканчиваются после матча и накачанный всеми предыдущими действиями пузырь лопается. Увидеться с семьёй и насладиться родными можно будет и после Евро – стюарды терпят, проводя весь матч в масках; так почему же не могут потерпеть футболисты?

***

Так меня неприятно удивляет глобальный Евро.

И похожие эмоции вызывает организация чемпионата в Петербурге, на которой я остановлюсь отдельно. С примерами и фотографиями расскажу именно про него, потому что был на Евро-матчах только в России. И таким образом сразу пресеку комментарии: «Почему вы не рассказываете про Бухарест или Баку, где тоже ничего не соблюдается?» К сожалению, в тех городах во время Евро я не был и своими глазами не видел. Да и живу и вижу я Россию, и буду рассказывать про неё.

Ниже вы увидите примеры того, что забота о безопасности города и болельщиках – это миф. Правила создаются для видимости. И если и соблюдаются на первом этапе, то на втором уже нет.

Итак, примеры!

❌ Центр аккредитаций журналистов и сотрудников стадиона. История внутренняя и не для массового болельщика, но всё равно показательная.

То, что грубили и звали Валеру разобраться с журналистом, который просто хотел зайти, задать вопрос и сходить в туалет, – это ладно, к хамству у нас можно привыкнуть. Да и закрытый туалет – пустяки, в парке у стадиона можно сходить за 30 рублей.

Чтобы попасть в центр, на телефоне нужно заполнить длинную форму – что вы ознакомились с антиковидными правилами – и поставить в нужных местах галочки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правила не соблюдаются ещё до первой галочки: заходящих людей держат вместе у узкого входа, и охранник лично берёт в руки ваш телефон, чтобы нажать на кнопки и поскорее вас пропустить. Через его руки проходят сотни телефонов. При входе концентрируется десяток людей. Масок и социальной дистанции, естественно, нет ни у кого.

❌ В том же центре его сотрудники просят надеть маску. Прямо передо мной произошла показательная сцена. Стюард в жёлтом жилете с маской на подбородке обратился к журналисту: «Наденьте, пожалуйста, маску». На вопрос, почему он сам без маски на лице, стюард не ответил, а посмеялся.

На этой фотографии – где слева я в маске, а справа тот самый раздающий указания стюард – я вижу не несправедливость, а всеобщую глупость. Ведь стюард не понимал, в чём он не прав.

Фото: «Чемпионат»

❌ Проход на стадион. Люди ползут в очередях-змейках, проходя повороты, снова и снова пересекаясь друг с другом. То же самое происходит и при входе и выходе с арены организаторов – волонтёров, сотрудников разных стадионных служб. Чтобы зайти и выйти, каждый должен приложить аккредитацию к считывателю. Считыватель, как правило, один, да и пропускают только через одни ворота.

Итог – очередь, скопления, лишние контакты друг с другом. Затем эти люди встречают болельщиков у стадиона и отбивают им пятёрки.

Фото: «Чемпионат»

❌ Проход болельщиков на стадион. Большинство билетов хранились у людей в телефонах (их получали через приложение), при входе экран надо было приложить с считывателю. Добрые стюарды на входе для ускорения процесса брали телефоны людей в руки, нажимали на них нужные кнопки и желали хорошего просмотра.

Приятно, любезно, но совсем не про безопасную дистанцию.

❌ Всех работающих на матче в Петербурге фотографов обязали сдавать тесты, но на стадион пускали даже тех, кто этого ни разу не сделал за весь турнир. Более того, теоретический тест требовали не самый актуальный – могло пройти от двух до четырёх дней.

Ценность теста, даже сделанного за пять минут до поездки на стадион на метро, вы можете оценить сами.

❌ В питерской фан-зоне нельзя было купить еду или пронести её туда. Напитки продавались только внутри. Неясная забота о болельщиках – но ладно, видимо, так будет лучше.

В то же время на самом стадионе продавалось всё, с едой и напитками разрешали проходить на трибуну. А ещё по ступенькам стадиона ходили продавцы пива и напитков – шагали через всю трибуну по секторам, прочёсывая людские ряды и передавая им напитки (и, допустим, какие-то невидимые человеческому глазу вещи).

Спонсорское пиво продавалось.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Люди радовались.

А мы жили, не зная, какими запретами обернётся такой Евро в Петербурге.