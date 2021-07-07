Бывший босс российских судей теперь решает в УЕФА. Карасёва продвигает Розетти?

В плей-офф Евро-2020 едва ли не самая интересная команда для нас – судейская. Мы внимательно следим за работой на турнире российского арбитра Сергея Карасёва, который в качестве главного или резервного рефери поработал уже на шести матчах, включая игру между Нидерландами и Чехией в 1/8 финала. Но кто решает судьбы Карасёва и его коллег на Евро-2020? Председателя судейского комитета УЕФА тоже хорошо знают в нашей стране. Это 53-летний итальянец Роберто Розетти.

У Розетти (к слову, врача и директора больницы в нефутбольной жизни) была хорошая судейская карьера. Он стал арбитром уже в 16 лет, а в 1997 году начал судить матчи Серии А. В 2003-м получил звание арбитра ФИФА. Итальянец обслуживал игры ЧМ-2006 и ЧМ-2010, а также Евро-2008, где получил назначение на финал Германия – Испания (0:1). Повесив свисток на гвоздь, Роберто в 2010-м перешёл на административную работу в национальный судейский комитет Италии. Однако уже следующим летом покинул родную страну и отправился в Россию.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

В июне 2011 года Розетти был назначен главой департамента судейства и инспектирования РФС. Случилось это по инициативе тогдашнего президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко. Причём первый раунд переговоров, как писали СМИ, не принёс успеха: итальянца что-то не устроило, и он отказался. Но потом стороны всё-таки договорились о подписании контракта до лета 2015-го, а зарплата Роберто составила 1,2 млн евро в год.

«Задачи Розетти? Построение работы судейского департамента, назначение судей, включение в список судей молодых арбитров и их подготовка к международной арене. В российском футболе, к сожалению, сейчас нет доверия. Поэтому гарантом беспристрастности судейства, на наш взгляд, должен выступить иностранный арбитр – причём обязательно авторитетный. Мы такого и нашли», – объяснял свой выбор Фурсенко.

Сам Роберто пообещал «во что бы то ни стало» выучить русский язык и отметил, что при нём на матчи РПЛ не будут приглашаться иностранные арбитры. Кстати, его помощником стал известный российский рефери Юрий Баскаков.

Однако Розетти задержался в нашей стране только до декабря 2013-го. Его усилий оказалось недостаточно, чтобы «вылечить» российское судейство. Арбитры продолжали совершать ошибки, за которые мощно критиковали и их самих, и их итальянского босса. Роберто пытался обновить и омолодить российский судейский корпус и даже назначал молодых рефери на топовые игры. По его инициативе в ноябре 2011-го число арбитров, обслуживающих встречи РПЛ, было снижено с 23 до 20 человек, чтобы они находились в лучшем физическом состоянии благодаря работе на большем количестве матчей.

В октябре 2012-го, вскоре после того, как Фурсенко на посту президента РФС сменил Николай Толстых, итальянец дал интервью, в котором заявил, что в России «просто нет судей». Розетти признавался: в нашей стране только два высококвалифицированных судьи – Владислав Безбородов и… Карасёв! Значит, Роберто ещё девять лет назад высоко оценивал москвича. Как раз в то время РФС покинул Баскаков. Появились слухи о скором уходе с должности и самого Розетти.

С Толстых итальянец не сработался, пусть и продержался ещё год с небольшим после прихода нового президента РФС. Кроме того, в нашем судействе, по сути, началось двоевластие, когда Толстых назначил руководителем судейского комитета РФС Николая Левникова. Любопытно, что по окончании одного из матчей на соотечественника наехал даже главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, заявивший, что Карасёв выполнял «домашнее задание» от Розетти.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карасёв в свою очередь признавался в интервью:

«Розетти многому меня научил, благодаря ему я переосмыслил многие вещи. До его прихода я мыслил по-другому и судил по-другому. Ему удалось раскрепостить не только меня, но и других наших судей. По себе могу сказать, что раньше у меня была боязнь принятия серьёзного решения, а сейчас этого нет».

В августе 2013-го появилась информация, что Толстых устроил разнос Розетти, потребовав от судей дать объяснения своим действиям, как в устной, так и в письменной формах. Наконец в декабре итальянец ушёл с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

Сообщалось, что Роберто принял это решение «по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами». Толстых подтвердил – Розетти сам попросил об отставке. Прощаясь с нашей страной, итальянец сказал, что его миссия выполнена, а российских арбитров ждёт великое будущее. К сожалению, всё оказалось не так: сегодня, кроме Карасёва, которому Робето, очевидно, симпатизировал, наших судей нет в европейской элите.

«Толстых с первого собрания шокировал Розетти. Начал с привычного «я вас всех пересажаю» и приблизительно в том же ключе продолжил. К Толстых заходишь в кабинет – у него карта. Сразу указывает на Колыму: «Ваше место там!» Розетти всё видел через розовые очки. Иногда даже к лучшему было, что ничего не понимает по-русски. Высказывания Толстых для Розетти в переводе смягчали», – вспоминал Баскаков.



Профессионалы неоднозначно оценивали деятельность Розетти в РФС. По мнению бывшего судьи Игоря Егорова, итальянец отработал «на тройку», у него было много пряников и не хватало кнута. Андрей Будогосский вообще заявил, что Роберто подорвал наши национальные традиции в сфере арбитража, пойдя на искусственное омоложение судейского корпуса и отказавшись от ряда опытных рефери. А Валентину Иванову, пришедшему на замену Розетти, не понравились оценки арбитров и их отношение к делу.

Самому Розетти в тот момент, конечно, было уже всё равно, что о нём говорят в России. Он тут же получил должность начальника судей третьего итальянского дивизиона. Впрочем, в июне 2018-го Роберто вернулся в Москву, чтобы в качестве руководителя проекта VAR поучаствовать в брифинге ФИФА.

В августе 2018-го легендарный Пьерлуиджи Коллина ушёл с поста главы судейского комитета УЕФА. Это помогло Розетти ещё выше подняться по карьерной лестнице. Он занял место соотечественника. В то же время итальянец благодаря старым связям помогал России по всем необходимым вопросам с установкой и эксплуатацией системы VAR.

На Евро-2020 Розетти, судя по всему, доволен качеством работы судей. Считается, что итальянец поднял допустимую планку единоборств. Но, с другой стороны, он потребовал жёстко наказывать за неспортивное поведение и неуважительное отношение к рефери. На пресс-конференции после группового этапа Роберто подчеркнул, что была совершена только одна ошибка, не исправленная VAR: в матче Италия – Турция (3:0) Данни Маккели не назначил пенальти в ворота турецкой сборной за игру рукой. Видеоассистент Кевин Блом тоже неправильно трактовал этот эпизод.

Тем не менее Маккели получил назначение на полуфинальный матч Англия – Дания. Если Розетти верит в какого-то судью, то верит в него до конца. Может, и Карасёва готовит на финал?