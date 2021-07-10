История главной футбольной песни Англии. Её знают уже во всем мире

Одна из главных песен этого Евро, которая звучит на каждом матче сборной Англии и на улицах Лондона, — It’s coming home.
Стоит только затянуть первую строчку — и её тут же подхватывают:
It’s c-o-o-ming home.
It’s c-o-o-ming home.
Football’s co-ming home.
Эта песня (на самом деле она называется Three Lions) — неофициальный гимн Евро-96, сочинённый и записанный вокалистом инди-группы Lightning Seeds Яном Броуди и дуэтом комиков Дэвидом Бэддиэлом и Фрэнком Скиннером. Заложенный в строчки смысл был несколько иным, нежели сейчас: турнир проводили в Англии, которая считается родиной футбола, поэтому в припеве и поётся «Football’s coming come». Позже болельщики начали исполнять песню на Евро и ЧМ с посылом, что «домой» приедет заветный трофей: её распевали в 2012-м, 2016-м и в России в 2018-м. На нашем чемпионате мира случился настоящий бум — Англия вышла в полуфинал впервые за долгое время, а песня возглавила чарты Великобритании.
Фото: PA Images via Getty Images
При этом строчки песни далеки от позитива: в них прямо поётся, что всё может пойти не так.
«Кажется, все знают счёт
Они всё это уже видели раньше
Они просто знают
Они так уверены
Что Англия вот-вот вылетит».
Но оптимизм всё же есть:
«Но я знаю, что они могут играть
Потому что я помню
Три льва на рубашке
Жюль Риме всё ещё сияет
Тридцать лет страданий
Никогда не мешали мне мечтать».
Броуди говорил: эта песня не о восхвалении футбола, а о футбольном фанате, который страдает. «Я думал, что трек стоит писать, только если он будет отображать чувства футбольных болельщиков, поэтому я не хотел, чтобы пели футболисты», — рассказывал он The Guardian. Песня близка болельщикам, потому что её написали те, кто знает всё о переживаниях: Броуди — болельщик «Ливерпуля», Бэддиэл поддерживает «Челси», Синнер фанатеет за «Вест Бромвич».
Но песня зашла и футболистам — на том самом Евро-96 Пол Гаскойн постоянно включал её в автобусе.
Спустя столько лет она приобрела новое звучание и новый смысл, но стала, кажется, ещё популярнее, чем раньше. И в это воскресенье Football’s coming home зазвучит в Лондоне как никогда громко.
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