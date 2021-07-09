«Маракана» ждёт. Колонка комментатора Саприна перед финалом Кубка Америки

У финала Копы – самая желанная афиша в Южной Америке. Возможно, и не везде ждали такого состава решающей пары, но КОНМЕБОЛ, по крайней мере, сделала для этого всё возможное ещё до турнира. Понятно было, что и Бразилия, и Аргентина просто не имели шансов провалиться на нынешней Копе, а потому сетка плей-офф была составлена так, что пересечься с главным соперником раньше финала они могли только если бы кто-то из них в итоговой таблице группы опустился ниже второго места. В итоге не подвели ни те, ни другие, спокойно выиграв свои квинтеты.

Другая Аргентина

Но до финала нужно было ещё пройти два раунда плей-офф, с чем гранды справлялись уже по-разному. Для кого-то бразильские победы по 1:0, над Чили и Перу, выглядят натужно, но непосредственно по ходу игр сомнений возникало мало — Бразилия играла ровно настолько, насколько ей необходимо было для победы. Аргентине было чуть сложнее: и с Эквадором в четвертьфинале, несмотря на итоговые 3:0 (второй и третий голы были забиты в самой концовке), и тем более в полуфинале с Колумбией, когда победу обеспечил своей беспримерной наглостью в послематчевой серии пенальти вратарь Эми Мартинес.

И всё же это совсем другая Аргентина, чем до Лионеля Скалони. Она по-прежнему сильно зависит от Месси, но уже не настолько, как это было даже на предыдущей Копе-2019. Это, правда, не делает Альбиселесте перед финалом фаворитом большим, чем Бразилия. За которой – домашние стены, магия «Мараканы» (на которой пройдёт финал), гораздо более прокаченная и обкатанная для больших свершений команда. Да, Аргентина на этом турнире продолжила беспроигрышную серию, которая по своей продолжительности – уже вторая в истории сборной (19 матчей). Зато Бразилия целых три года не уступает в играх официальных, после вылета от Бельгии в четвертьфинале ЧМ в России. Да и работает Тите с Селесао дольше, чем Скалони с Альбиселесте, – и все эти три года продолжает и развивает начатые сразу же после своего прихода реформы.

Пакета – лучший партнёр для Неймара

В каком-то смысле нынешняя Бразилия — безжалостная, циничная машина-убийца, без души и сердца. Типичная анаконда: поддушит мощными кольцами, понаблюдает немигающим взглядом, как жертва корчится в предсмертной агонии, а потом спокойно заглотнет. По своему складу у Тите типичная европейская команда – и далеко не всем бразильским болельщикам это нравится: в соцсетях (том же «Твиттере») неоднократно устраивались дискуссии на этот счёт. В этой связи сразу вспоминается давнишний мундиаль-1994, в США, когда Бразилия с Карлосом Альберто Паррейрой на тренерском мостике стала тетракампеоном, но при этом на родине фактически подверглась обструкции за совсем не аутентичный бразильскому пониманию игры футбол. И это при том, что атаку Селесао возглавляли Ромарио, сводивший всех с ума своей техникой и пластикой, и помогавший ему Бебето.

Сейчас же, когда ярких индивидуальностей гораздо меньше, чисто бразильского, жогобонитного, у Селесао до неприличия мало, и даёт эту разницу один лишь только Неймар. И всё же даже в плей-офф под настроение, когда бразильцы выдавливали из себя скудные голы, генерировали они их красиво, с передачами пяткой и обводками «в домик» — как получилось у того же Неймара с перуанцами. И многие другие – те же Каземиро или Лукас Пакета – весело поддерживали этот «пяточный» порыв. Особенно Пакета, с которым у Неймара именно здесь, на Копе, установилось, пожалуй, наилучшее взаимопонимание.

И Тите, это почувствовав, объединил их в полуфинале с первых минут. По сути, ни у Неймара, ни у Пакеты в первом тайме не было четких позиций: они много и свободно маневрировали относительно друг друга, по своему усмотрению старались выискивать свободные зоны и врываться в них – и в конце концов соорудили решающий гол. Эту фишку Тите вполне можно было бы назвать организованным беспорядком, поскольку взаимодействие Пакеты и Неймара не происходило исключительно на интуитивном уровне — но при этом в рамках предыдущей схемы оба зажаты не были. Напротив: пока один возился с мячом или открывался для получения передачи, второй шёл вперёд и создавал глубину – и наоборот. Очень может быть, что в финале с Аргентиной Тите вновь пойдёт на этот шаг.

Король трэш-тока

Эту игру во всем мире предсказуемо промоутируют как схватку за титул Месси и Неймара, у которых, к слову, пока в карьере не было побед на Копе. Это вообще своего рода проклятье для многих больших латиноамериканских игроков – ведь даже Пеле с Марадоной Копу не выигрывали! Но теперь один из нынешних титанов уж точно этот груз со своих плеч снимет. Больше шансов, конечно, у Неймара, который, к слову, не так часто играл на «Маракане» (всего лишь пять матчей), но при этом ни разу не проигрывал! И к тому же взял здесь два больших титула – Кубок Конфедераций-2013 и Олимпиаду-2016.



Да и сама Бразилия ещё никогда за всю историю не проигрывала домашнюю Копу, и это тоже – очень важный фактор. Вместе с тем Месси воодушевлен хотя бы тем, что в нынешнем составе команды он ощущает поддержку со всех сторон, что было далеко не всегда. Аргентина Скалони прекрасно использует высокоинтенсивный прессинг, от которого Месси, конечно же, освобождён, но при этом он сам прессует соперников дай бог каждому – своими непрестанными проходами, ускорениями, обводками, передачами и ударами.



Особенно приятно за вратарскую линию, которая в эпоху Месси нет-нет да давала сбои. Но, похоже, в лице Эмилиано Мартинеса Альбиселесте обрела классного голкипера на долгие годы вперёд. За последние полтора года Эми буквально прогрыз себе дорогу в основу клуба АПЛ, а теперь то же самое делает и в сборной, причём совершенно неподражаемым способом. Когда-то, в далекой Италии-1990, великий Серхио Гойкочеа дважды подряд своими сейвами в послематчевых серии пенальти вытаскивал Аргентину в полуфинал, а потом и в финал мундиаля.

Но Мартинес 31 год спустя пошёл дальше и перед своими тремя отбитыми ударами в полуфинале Копы как следует «расчистил поляну», начисто смутив колумбийцев своим яростным трэш-током, гулко звучавшим на пустой арене. Эти «Я съем тебя, брат, обязательно съем» и «Ты смеешься, но нервничаешь» в миг сделали Эми национальным героем. За несколько часов после игры количество его подписчиков в «Инстаграме» увеличилось более чем в два раза (с 700 тысяч до полутора миллионов). А на испанской страничке Мартинеса в Википедии сразу после матча какой-то шутник внёс изменения в его профайл, назвав его «известным пожирателем колумбийских игроков» — впрочем, очень скоро и они исчезли с сайта, уступив место формулировкам более деликатным. Ну да бог с ними: куда приятнее была оценка Месси, который после игры во всеуслышание назвал вратаря Эль Феномено.

Но главное: Мартинес настолько завёл и себя, и партнёров, и всю страну, что на этих невероятных эмоциях Аргентина, кажется, может далеко зайти и в финале с Бразилией. Тем более если дело вновь дойдёт до послематчевой серии, Эми точно знает, что делать. Кстати, в своё время он уже проходил через подобную серию в финале с Бразилией – это было в далёком 2009-м, на чемпионате Южной Америки для 17-летних, когда их страны оспаривали титул. Мартинес тогда отбил два удара, от Коутинью и Дуду, но Аргентина всё равно проиграла, потому что промахнулась четырежды (!). Да, тогда героем Эми Мартинесу стать не удалось, но он всё равно добился такого признания много лет спустя.



Теперь пришла пора стать чемпионом.



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