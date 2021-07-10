В 2007-м Бразилия вынесла мощную Аргентину в Кубке Америки. «Наш» Вагнер тоже отметился

Спустя 14 лет гранды Южной Америки снова в финале. Возьмёт ли Месси наконец Копу?

Перед ЧМ-2006 бразильцы считались едва ли не главными фаворитами турнира. Тогда тренер Карлос Альберто Паррейра привёз в Германию настоящую дрим-тим — с Роналдиньо, Кака, Роберто Карлосом, Кафу, Роналдо, Зе Роберто, Адриано в составе. Но сборная бразильских звёзд вылетела уже в четвертьфинале от французов. Зидан выдал одну из лучших игр в карьере, а Роберто Карлос шнуровал бутсы, пока Анри забивал в ворота Диды.

Бразильская пресса разнесла сборную, обозначив, что поколение чемпионов мира закончилось — нужно строить другую команду. Эти настроения хорошо передаёт цитата бразильского журналиста Гальвана Буэны: «Мы проиграли, потому что не было организованной игры. На бумаге Паррейра обладал потрясающим составом, но из звёзд так и не удалось собрать команду».

Некоторые ветераны завершили международную карьеру (Кафу и Роберто Карлос, например). Новым тренером стал Дунга, в прошлом — основной опорник сборной Бразилии и капитан команды на победном ЧМ-1994. Он сразу занялся обновлением состава.

Аргентинцы тоже считались фаворитами немецкого ЧМ, но этот статус пришёл по ходу турнира. Сборная Пекермана слишком уверенно разобралась с соперниками по группе, в сложном матче 1/8 додавила Мексику, но вышла на организованных немцев Клинсмана. Равная игра закончилась серией пенальти, в которой царил Йенс Леманн.

Пекермана сменил Альфио Басиле, но, в отличие от Дунги, он решил сделать ставку на прежний костяк. Плюс стремительно рос уровень Лионеля Месси, который всё чаще попадал в основу «Барселоны» и перед Кубком Америки наколотил в 26 матчах Ла Лиги 14 голов. А в конце 2007-го впервые попал в тройку претендентов на «Золотой мяч» — тогда его опередили Криштиану Роналду и Кака.

Лионель Месси Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Аргентина уничтожала всех соперников, а Бразилия с трудом пролезла в финал

Из тех, кто числился в команде Паррейры на ЧМ-2006, в сборной Бразилии остались только защитники Жуан и Жилберто, опорник Жилберту Силва + форварды Робиньо (на тот момент — главная надежда страны и «наследник Роналдо») и Фред. Всего пять человек! Зато место в заявке получили Элано из украинского «Шахтёра», Вагнер Лав из ЦСКА и относительно молодые Майкон и Дани Алвес из «Интера» и «Севильи».

Хотя не все изменения в составе были связаны с «перестройкой» Дунги — например, новый тренер сильно рассчитывал на Кака, но лидер «Милана» попросил отдых после изматывающего европейского сезона («Милан» тогда взял ЛЧ). Также от вызова в сборную отказался Роналдиньо.

У Басиле ситуация была попроще — 14 человек из симпатичной команды Пекермана поехали на Кубок Америки — 2007. К тому же новый тренер вернул в сборную Хавьера Дзанетти и Хуана Себастьяна Верона, которых отцепили перед ЧМ-2006. Нашлось место даже для Хавьера Савиолы.

Только оцените стартовый состав Аргентины в первом матче группового этапа с США: Аббондансьери — Дзанетти, Айяла, Габриэль Милито, Хайнце — Маскерано, Камбьяссо, Верон, Рикельме — Месси, Креспо. На замену тогда вышли Аймар и Тевес (оба забили по голу). Ни у кого на том турнире не было состава мощнее.

И аргентинцы игрой подтверждали статус главных фаворитов турнира. Басиле не стал ломать наработки Пекермана и сделал ставку на большой уровень импровизации в атаке. Аргентинцы играли результативно. В группе они вынесли американцев (4:1), затем устроили перестрелку с Колумбией (4:2) и резервным составом обыграли Парагвай (1:0). Последняя игра примечательна тем, что победный гол забил Маскерано (всего забил за сборную три мяча в 147 играх).

В первом раунде плей-офф Аргентина уничтожила Перу (4:0, тут снова отличился Маскерано), затем Мексику (3:0) и вышла в финал. Особенно старался Рикельме — он забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в четырёх матчах (пропускал игру с Парагваем). После ЧМ-2006 лидер сборной закис в «Вильярреале» и попросил отпустить его на родину. В аренде в «Бока Хуниорс» Рикельме снова набрал мощную форму — взял Кубок Либертадорес, став одним из лучших бомбардиров турнира (8 голов). И подошёл к Кубку Америки в шикарных кондициях.

Экспериментальная Бразилия вышла в плей-офф со второго места в группе — в первом туре команда Дунги уступила Мексике (0:2), затем разгромила Чили благодаря хет-трику Робиньо (3:0) и минимально обыграла Эквадор (1:0). Единственный гол с пенальти эквадорцам забил Робиньо — он, к слову, стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами, хотя в решающих матчах уже был не так заметен.

В четвертьфинале Бразилия получила неплохую разрядку, вновь разгромив Чили — на этот раз со счётом 6:1. Первый гол на турнире забил Вагнер Лав, отбегавший вхолостую до этого три матча. А вот в полуфинале Бразилию ждал крепкий Уругвай с Форланом и Рекобой. Уругвайцы дважды отыгрывались после голов Майкона и Жулио Баптисты, однако в серии пенальти их всё-таки остановил голкипер «Ромы» Дони. Он взял удары Форлана и Лугано (плюс Пабло Гарсия зарядил в штангу).

Дунга в прагматичном стиле разобрался с Аргентиной — помогли контратаки, прессинг и Дани Алвес

«Я знаю, что Аргентина считается фаворитом. Но скажу так — эта сборная Бразилии даже более организованная команда, чем та, капитаном которой я был в 1994-м году», — такие слова перед финалом говорил Дунга. По ходу турнира тренер, понимая, что в составе просто нет игроков, способных эффективно играть в бразильскую классику того времени 4-2-2-2, изменил схему сборной.

В неудачном матче с Мексикой (0:2) в роли атакующих полузащитников действовали Диего и Элано — из-за этого на опорную зону упала большая нагрузка. В дальнейшем Дунга добавил ещё одного игрока в центр и перешёл на 4-4-2 с «ромбом» в полузащите. Бразилия стала более прагматичной. Она чаще использовала длинные передачи и молола соперников оборонительной тройкой ЦПЗ Жилберту Силва-Минейро-Жосуэ. Последний тогда играл за «Сан-Паулу», но после Кубка Америки перешёл в «Вольфсбург» и стал одним из важнейших элементов чемпионской команды Феликса Магата.

Именно бразильский насыщенный центр поля и стал главным препятствием для сборной Аргентины. На Кубке Америки — 2007 Басиле использовал двух ярких плеймейкеров — Рикельме и Верона, через которых строил продвижение мяча на чужую половину поля.

До финала эта пара умнейших полузащитников не встречала достойного сопротивления — поэтому Аргентина и зажигала в атаке, где Тевес и Месси регулярно конвертировали опасные передачи в голевые моменты. С флангов также активно подключались к атакам Хайнце и Санетти. Более оборонительные хавбеки Маскерано и Камбьяссо спокойно вывозили «черновой» объём работы. Но в финале расклад сил получился совершенно другим.

Бразилия спокойно отдала мяч Аргентине — план Дунги состоял в том, чтобы максимально навязать сопернику борьбу в ключевых зонах, а затем резко выстраивать вертикальные атаки, пользуясь обрезами и ошибками. Даже потеря Жилберту Силвы, капитана команды и сильнейшего опорника, не повлияла на общий рисунок игры.

Игрока «Арсенала» успешно заменил Элано — именно он отдал передачу из глубины на Жулио Баптисту, открывшего счёт уже на 4-й минуте. В этом эпизоде всё началось с перехвата Вагнера Лава — он воспользовался ошибкой Месси в передаче на Маскерано и разогнал результативную контратаку.

Аргентинцы совсем не выглядели безнадёжно, несмотря на огромные трудности со взломом бразильцев. В первом тайме они создали два убойных шанса для Рикельме — сначала Бразилию спасла штанга, затем — голкипер Дони. Но даже эти моменты добывались ценой огромных усилий — бразильцы быстро перестраивались для обороны и изматывали Аргентину двойной подстраховкой и бесконечными единоборствами.

На 30-й минуте травму получил Элано, вместо которого вышел Дани Алвес — номинально правый защитник. Игрок «Севильи» справился со сложной ролью правого ЦПЗ в тройке и даже стал источником дополнительной опасности для аргентинцев. Всё дело в том, что левый фланг обороны той сборной всегда был слабым местом (именно в плане защиты) — эта тенденция тянулась ещё с ЧМ-2006.

Решение Пекерман и Басиле находили в том, чтобы центральный хавбек Камбьяссо располагался ближе к левому краю и страховал эту зону. Так было и в финале с бразильцами. Однако стоило Хайнце единственный раз выдернуться из линии, как Алвес сразу же разогнал атаку по правому флангу — его прострел замкнул в свои ворота Айяла.

Отыграться с 0:2 с Бразилией, заметно превосходящей соперника в единоборствах и компактности, уже было трудной задачей. Басиле попытался изменить игру, выпустив на поле Аймара и Лучо Гонсалеса. Но даже молодые и техничные Тевес и Месси, блиставшие до финала, вязли в насыщенных оборонительных построениях бразильцев. В итоге аргентинцы нарвались на очередную контратаку — Вагнер Лав разрезающей передачей вывел на чужие ворота Дани Алвеса, который оформил разгромные 3:0.

«Мы опустошены», — единственное, что смог выдавить из себя после финала Эстебан Камбьяссо. «Мы просто хотели сделать счастливыми всю Бразилию. Обычных рабочих, для которых единственная радость после тяжёлых будней — это победа сборной. Сегодня у нас это получилось», — подвёл итоги турнира Дунга.

За три года до этого Бразилия тоже одолела Аргентину в финале Кубка Америки. Тогда основное и дополнительное время закончилось со счётом 2:2 — причём аргентинцы были крайне близки к триумфу, но Адриано на последних секундах забил спасительный гол. В серии пенальти Бразилия оказалась сильнее.

Но если в 2004-м была равная битва, то результат финала-2007 остался в памяти аргентинских болельщиков как оглушительный провал. Сборная, обладавшая объективно лучшим составом на турнире, разгромно уступила менее классному, но более организованному сопернику.

Прагматичный путь Дунги после успешного старта закончился поражением от голландцев в 1/4 ЧМ-2010. Второй заход после ЧМ-2014 получился совсем унылым — после позорного вылета Бразилии из группы на Кубке Америки — 2016 Дунга вновь покинул пост главного тренера.

Что касается Аргентины, то она еще дважды добиралась до финала Копы — в 2015-м и 2016-м, оба раза уступив сборной Чили. Да и вообще в последний раз Аргентина побеждала на Копе в 1993 году. Ближайший финал с Бразилией — отличный повод отомстить за обидное унижение 14-летней давности.

Смотрите матчи Кубка Америки, аналитические программы и обзоры эксклюзивно на «Okko Спорт».