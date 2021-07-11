Англия забила первым же ударом! Самый быстрый гол в истории финалов Евро

Решающие матчи крупных турниров обычно получаются осторожными, но игра Англия – Италия на «Уэмбли» неожиданно началась с быстрого забитого мяча хозяев. Первым же ударом англичан по воротам. Его автором стал Люк Шоу. Гол защитника «Манчестер Юнайтед» на второй минуте (точное время – 01:57) стал самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы. Ранее рекорд принадлежал испанцу Чусе Переде, который на Евро-1964 поразил ворота сборной СССР на шестой минуте.

По сути, эпизод начался с углового у ворот сборной Англии. Гости не успели сесть в оборону после стандарта, а команда Гарета Саутгейта очень быстро разогнала свою атаку. Появление Кирана Триппьера в основе стало сюрпризом, так как до этого он играл в стартовом составе англичан только в двух матчах – с Хорватией в первом туре группового этапа и с Германией в 1/8 финала. Но ставка Саутгейта на защитника «Атлетико» быстро сработала! Англичане создали ширину атаки, в том числе благодаря тому, что Рахим Стерлинг и Гарри Кейн забрали своих игроков, и у Триппьера прошла передача на Шоу. Джованни Ди Лоренцо не занял нужную позицию и не контролировал соперника. Мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.

Между тем, для 25-летнего Шоу это вообще первый гол в составе сборной, за которую он дебютировал ещё в марте 2014-го. Более того, из-за травм и спада формы Люк не играл за национальную команду 2,5 года – с сентября 2018-го по март 2021-го. Даже по ходу этого Евро Жозе Моуринью, тренировавший Шоу в «Манчестер Юнайтед», раскритиковал защитника, заявив, что тот плохо исполняет стандарты. Люк отреагировал.

«Я этого не понимаю. Я не знаю, почему он всё ещё продолжает и хочет указывать на меня. Не думаю, что всё было так плохо, как он говорил. Послушайте, он должен делать свою работу. Я привык, что он говорит обо мне негативные вещи, поэтому просто не обращаю на это внимания. Он любит много говорить обо мне, как в последнее время все видели. Он может говорить что хочет, я сосредоточусь на себе».

Шоу действительно сосредоточился на своей игре и стал доказывать, что он может быть лучшим на топ-уровне. Что скажет Моуринью после финала?