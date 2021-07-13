Как Месси изменился ради Аргентины? Расстроился ли Неймар? Подводим итоги Копы

Кубок Америки — 2021 завершился финалом мечты и новым «Мараканасо». Только вот, кажется, Аргентина сильнее радовалась победе, чем Бразилия расстроилась поражению. Аргентинцы прервали немыслимую 28-летнюю серию без титулов, бразильцы получили неплохую оценку собственных сил, остальные решали локальные задачи. На ужасно организованном турнире все остались при своих.

Месси и Аргентина помогли друг другу победить. Лео провёл блестящий турнир, а команда его поддержала

Если смотреть только на цифры, может сложиться впечатление, что Месси в одиночку тащил сборную Аргентины к победе. До решающего матча он поучаствовал во всех 11 голах сборной: четыре забил сам, отдал пять голевых передач, а ещё две атаки начинал на предголевой стадии. В финале Месси (как оказалось, игравший с травмой) уже привычно стал тенью самого себя. Но в этот раз аргентинцы выиграли, потому что Лео на самом деле был не один.

Раньше игру команды можно было описать просто: сделай передачу Месси и смотри, что будет. Ему приходилось глубоко опускаться в поисках мяча, самому его таскать вперёд, попутно обыгрывая половину состава противника. Партнёры, как правило, за всем этим действительно просто наблюдали. Скалони удалось решить эту проблему, полноценно интегрировав его в команду благодаря двум ключевым изменениям.

Стал играть по-другому сам Месси. На Кубке Америки его часто можно было заметить в центре поля в момент контратак. Вместо того, чтобы бежать вперёд, он чуть задерживался сзади с мячом, будто пропуская игру дальше и управляя всем оттуда. Внезапной длинной передачей он бросал в прорыв партнёров. Это заставало врасплох защитников, которые не успевали расставиться и оказывались в полупозициях.

Когда-то работавший у Гвардиолы в «Барселоне» Доменек Торрент предсказывал, что с возрастом Месси при потере скорости сможет спокойно перейти на позицию полузащитника аля-Хави. Скалони использовал эту идею, хотя полноценной трансформации не произошло. Лео по-прежнему остаётся форвардом благодаря тому, что окружён молодыми и динамичными партнёрами, которые отрабатывают в защите, отбирают мячи и доставляют их вперёд.

Родриго Де Пауль был вездесущ и стал одним из лучших игроков турнира, Леандро Паредес и Джовани Ло Чельсо вместе с ним составили линию полузащиты, которая поддерживала Месси и отвечала за быстрое начало большинства игр. Лаутаро Мартинес и Нико Гонсалес также отлично с ним взаимодействовали, открываясь под те самые передачи. У аргентинцев появились топовый центральный защитник Кристиан Ромеро и вратарь Эмилиано Мартинес, без трэш-токов и сейвов которого не было бы никакого финала.

Аргентина обрела куда больше долгожданной победы. Случайно назначенный тренер построил новую команду, в которой Месси стал настоящим капитаном и лидером. Теперь Скалони наверняка повезет её на чемпионат мира. Это ещё не топовая сборная, но прогресс за два года впечатляет.

Бразилия, кажется, не сильно расстроилась из-за поражения. Но Тите есть над чем задуматься

Сборная Бразилии всего лишь во второй раз за всю историю проиграла финал на Маракане, но поражение было воспринято довольно буднично. Равновеликими с легендарным фиаско на ЧМ-1950 для них скорее навсегда останутся 1:7 от Германии, и дело вовсе не в уровне Кубка Америки. Просто свой турнир они уже выиграли два года назад на той же Маракане при болельщиках, а к завершившемуся отношение сразу было натянутое.

Футболисты не хотели играть и призывали к бойкоту, главный тренер на каждой пресс-конференции жаловался на поля, ругал организаторов и экспериментировал с составом, явно держа в уме следующий чемпионат мира. При таком подходе неудивительно, что трофей в итоге достался тем, кому был больше нужен. Даже Неймар, никогда не выигрывавший Кубок Америки, плакал недолго и уже вскоре радовался вместе с Месси его успеху.

Для Тите турнир был ценен в первую очередь как полигон для тех самых экспериментов. Предполагалось, что с помощью изменений позиций или функций футболистов команда наработает различные тактические альтернативы и найдёт идеальные сочетания в атаке. Не то чтобы не получилось — пищи для размышлений у тренера появилось много, но и эффект был не совсем ожидаемым.

Оказалось, что бразильцы зависят от Неймара чуть ли не сильнее, чем Аргентина от Месси. По-прежнему возникают серьёзные проблемы против организованно обороняющихся соперников, особенно хорошо готовых физически. Когда всё получается — Бразилию не остановить, а вот выигрывать матчи через не могу и держать удар пока удаётся с трудом.

Главное открытие турнира — Луис Диас. Забил наравне с Месси и привёл Колумбию к бронзовым медалям

Перед стартом Кубка Америки 24-летний вингер фигурировал практически во всех рейтингах футболистов, за которыми нужно следить. Диас стал одним из немногих, кто даже превзошёл ожидания. Разделил звание лучшего бомбардира с Месси, забил безумный мяч в ворота Бразилии, перевёл полуфинал с Аргентиной в серию пенальти и оформил дубль в ворота Перу с победным голом на 90+4-й минуте в матче за третье место.

Он уже два года выступает за «Порту», забил больше двух десятков мячей, в том числе «Манчестер Сити» и «Краснодару» в Лиге чемпионов, но пока не является твёрдым игроком стартового состава. Там у него возникали проблемы из-за игры на чистых мячах, но перформанс на Кубке Америки может круто поменять карьеру колумбийца. Диас — выносливый и скоростной дриблер с большим присутствием на фланге и отличным поставленным ударом.

Переписывать все успехи на него было бы не совсем справедливым. Вернувшийся в родную сборную после неудачной попытки перестроить Чили Рейнальдо Руэда буквально за месяц превратил команду из проигрывающей Уругваю и Эквадору с общим счётом 1:9 в бронзового призёра континента. Кто теперь вспомнит, что он отцепил Хамеса Родригеса?

Колумбия невнятно входила в турнир, но в итоге предстала организованной, физический мощной командой, которая может вцепиться в любого соперника. Неудивительно, что шикарный турнир провел Вильмар Барриос из «Зенита», которого многие считают лучшим опорником Копы.

На Кубке Америки зажигали итальянец и англичанин. Возможно, это станет трендом

Многие южноамериканские сборные сейчас объединяет назревшая смена поколений. Если Аргентина может позволить себе обновлять состав практически безболезненно, то уже Уругвай сталкивается с проблемами. Что говорить про Чили, золотое поколение которого — скорее уходящий феномен, чем закономерность. Пока даже потенциально равноценных замен стареющим победителям двух Кубков Америки не видно.

Еще Руэда до возвращения в Колумбию предложил поискать свежую кровь за границей. Первым был Николас Кастро из «Олесунна», который родился и всю жизнь прожил в Норвегии. Ему пока не удалось закрепиться в команде и произвести тот же фурор, что англичанину Бену Бреретону. На мгновение уроженец Стока даже заставил позабыть о травмированном Алексисе Санчесе, хотя в целом чилийцы выступили очень блёкло.

В сборной Перу обнажилась застаревшая проблема замены Хосе Паоло Герреро. Лучший бомбардир и духовный лидер команды не восстановился до конца от травмы колена и вообще в последние годы больше лечился и отбывал дисквалификации, чем играл. Шанс стать его наследником был у Рауля Руидиаса, который забивал пачками в Мексике и МЛС. Однако в сборной форвард был словно заговорённый, мяч просто не шёл в ворота. Один гол за пять лет — красноречивая статистика.

Спас ситуацию Джанлука Лападула. Итальянец ещё в отборе двумя голевыми передачами помог одержать важнейшую победу в Эквадоре, а Кубке Америки и вовсе забил три гола и сделал один ассист. Мог стать лучшим бомбардиром вместе с Лионелем Месси и Луисом Диасом, однако один из голов в ворота Парагвая записали на защитника. Лападула меньше чем за месяц влюбил в себя всю Перу и закрыл вопрос с нападающим на ближайшие пару-тройку лет.

Вряд ли на фоне их успехов южноамериканские сборные начнут собирать футболистов со всего мира, но появлением каких-то новых ярких личностей тренд вполне может продолжиться.

Месси выиграл Кубок Америки. Теперь он не будет проходить каждые два года?

Теории заговора — это всегда интересно, но на самом деле ради Месси никто ничего не проводил. Внеочередной розыгрыш появился из-за логичного желания синхронизировать календари с чемпионатом Европы, теперь они и дальше будут проходить одновременно. Да и чем больше Кубков Америки, тем больше денег можно заработать. К сожалению, всё это вместе с традиционной южноамериканской безалаберностью пошло в ущерб турниру. Событие такой важности и масштабности фактически было организовано в самый последний момент по остаточному принципу. Матчи проходили не на самых лучших бразильских стадионах и полях, потому что многие отказались. Массовые вспышки коронавируса в командах начались ещё до первой игры. Отсутствие зрителей усугубило впечатление на фоне Евро-2020, которому Копа проиграла по многим параметрам. Лишь финал мечты между Бразилией и Аргентиной немного спас ситуацию.

Кажется, будущее турнира — в объединении Южной и Северной Америк, ведь Кубок Столетия в 2016 году по своей атмосфере был наиболее приближён к чемпионатам мира или Европы.

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