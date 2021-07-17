«Зенит» учится играть без навесов на Дзюбу. Пара Азмун — Дриусси может стать основной

Нельзя столько ошибаться против хладнокровного хищника. В Суперкубке «Локомотив» все три гола привёз себе сам – в первом эпизоде обрез Крыховяка, во втором не успел Пабло, в третьем накосячил Гильерме. «Зенит» и не подумал пожалеть соперника хотя бы раз. Все моменты реализовывались без малейших надежд на ошибку.

Сам матч получился дико сумбурным. Но присутствовали интересные моменты: тренерский штаб «Зенита» впервые за долгое время показал модель игры без Артёма Дзюбы. Впереди вышли Азмун и Дриусси – именно эта пара здорово провела последний товарищеский матч с «Карлсруэ». В таком сочетании меняется стиль – Сердар совсем не атлет, ему сложно расталкивать соперников после навесов и скидывать на партнёров. Поэтому в игре с «Локо» команда опустила мяч вниз и старалась комбинировать. Пока, правда, получалось в основном благодаря индивидуальным действиям отдельных игроков. Малком мог пробежать по флангу, обыгравшись с кем-то из атаки, и создать момент. Либо Вендел мог вырезать чудо-пас, как в моменте со вторым голом. В игровом интеллекте Дриусси вряд ли кто-то сомневается: в хорошей форме и настроении это один из лучших игроков «Зенита» впереди. И теперь, судя по всему, он вышвырнул всех тараканов из головы и действительно выкладывается по максимуму.

Что уж говорить – Себа в этом матче с удовольствием даже бежал в оборону и активно участвовал в прессинге. В этом компоненте игры потенциально он эффективнее Дзюбы за счёт быстрых ног и большей выносливости. Но есть и минус. С Азмуном аргентинец ещё не так сыгран. И, возможно, иранцу на данный момент было бы комфортнее именно с капитаном сборной России.

«Зенит» учится играть без навесов на Дзюбу. Мы спросили у Семака после матча, может ли вариант в атаке Азмун – Дриусси стать основным в следующем сезоне. Тренер ответил расплывчато.

– Посмотрим. Артём здорово вышел, хорошо смотрелся в обороне и атаке. От тактической схемы и будет зависеть состав на будущие игры, – сказал главный тренер.

Конечно, посадить на лавку капитана тяжело. Но и сам Артём при своих безусловных достоинствах не молодеет. И каждый следующий сезон будет даваться всё тяжелее. Семак это понимает лучше других. Уверен, у него ещё нет чёткого решения по линии атаки в новом сезоне. Но есть все шансы, что теперь у команды действительно появятся два базовых варианта игры – с большим форвардом впереди и Азмуном рядом и двумя умными бегунками – Себой и Сердаром.

И ещё неизвестно, какая из этих опций окажется эффективнее.