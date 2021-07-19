«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов с «Бенфикой». Что нужно знать о сопернике

Сегодня состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой «Спартак» узнал своего соперника. Команда Руя Витории сыграет с португальской «Бенфикой». Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответный — 10-го числа в Лиссабоне. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда отправится в групповой этап Лиги Европы. Что представляет собой бывший клуб главного тренера «Спартака»?

Как «Бенфика» провела прошлый сезон

«Бенфика» заняла третье место в сезоне-2020/2021, пропустив вперёд «Спортинг» и «Порту». Бронзовые медали команда Жорже Жезуша обеспечила за несколько туров, оторвавшись от ближайшего преследователя на 12 очков. В Кубке Португалии «орлы» дошли до финала, где уступили «Браге» (0:2). Это был не единственный проигранный финал «Бенфики» в сезоне: в декабре она потерпела поражение от «Порту» в Суперкубке страны (0:2).

Что касается международных турниров, то в прошлом сезоне португальцы участвовали в Лиге Европы, где, выйдя из группы со второго места, остановились на стадии 1/16 финала. На групповом этапе «орлы» встретились с «Рейнджерс», «Стандардом» и «Лехом», а в раунде плей-офф в двухматчевом противостоянии уступили лондонскому «Арсеналу» (1:1, 2:3). В Лигу Европы «Бенфика» попала как раз после того, как проиграла ПАОКу в третьем квалификационном раунде ЛЧ (1:2).

Встреча старых знакомых: Витория против Жезуша

Предстоящие матчи красно-белых из российской и португальской столиц интересны и с точки зрения тренерской дуэли. Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория работал в «Бенфике» с 2015 по 2019 год и выиграл с командой два чемпионата Португалии, Кубок страны, Кубок Лиги и два Суперкубка. Нынешний рулевой «Бенфики» Жорже Жезуш тем временем тренировал «Спортинг», с котором взял Суперкубок Португалии — 2015 и Кубок Португальской лиги сезона-2017/2018. Кроме того, оба тренера в одно время тренировали в Саудовской Аравии, но только на протяжении месяца: пока Руй только осваивался в новой среде, Жезуш укатил в Бразилию, приняв «Фламенго».

Главный тренер «Спартака» против своего соперника провёл 21 матч (четыре победы, четыре ничьих, 13 поражений). В матчах с Жезушем Витория в разное время возглавлял «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику», а Жорже – «Бенфику» и «Спортинг». В последних пяти противостояниях у главного тренера «Спартака» две победы и три ничьих.

«Спартак» и «Бенфика»: сравнение

«Спартак» пересекался с «Бенфикой» всего два раза – в сезоне-2012/2013 в Лиге чемпионов при Унаи Эмери. Тогда красно-белые выиграли в «Лужниках» со счётом 2:1, а в Лиссабоне проиграли 0:2. Последний матч примечателен чёрной формой «Спартака» и отражённым Артёмом Ребровым пенальти. Тренировал же «Бенфику» не кто иной, как Жорже Жезуш.

Сейчас «Бенфика» подходит к двухматчевому противостоянию с некоторым преимуществом. Немного цифр.