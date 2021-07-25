Азмун может уйти из «Зенита». Давно пора

За Сердара Азмуна обидно. Игрок с таким потенциалом мог давно уехать даже в средний европейский клуб и продолжить развитие, но вместо это выбрал пару лет сомнительного прогресса в «Зените». Не уверен, что Азмун в принципе стал лучше после перехода из «Рубина», однако раз за разом привлекал скаутов элитных клубов. И теперь, возможно, уход наконец-то состоится. Один из источников «Чемпионата» утверждает, что «Зенит» и «Байер» близки к согласованию трансфера. Осталось довести сделку до конца и все будут довольны.

Не надо думать, что Сергей Семак сейчас обливается горькими слезами. У главного тренера «Зенита» в случае ухода Азмуна и Себастьяна Дриусси появится хоть какой-то трансферный бюджет и два слота для легионеров. Самое время погрузиться в творчество. Одно место наверняка готовится под Клаудиньо. Уход Азмуна станет не самым предсказуемым решением. Готова ли для него равноценная замена? Не уверен.

Уверен в другом: Сердару срочно надо уходить из зоны комфорта. В «Зените» он находится в мегалояльных условиях. Клуб нанял ему личного ассистента-переводчика, который везде с ним летал, оберегал и поддерживал. Поэтому неудивительно, что «Зенит» хочет заработать на таких инвестициях. Причём приличную сумму с учётом того, что Азмун – один из самых ценных лотов на российском трансферном рынке.

Забавно, что в случае перехода в «Байер» он может воссоединиться с Андреем Лунёвым. У игроков явно найдутся общие темы для общения. Правда,. Сердар так и не научился без стеснения говорить на русском в рамках большого разговора, а не нескольких фраз. Возможно, в Германии привыкание к местной культуре и языку пойдет быстрее.

Но, конечно, будет очень сложно: в первую очередь психологически. Сердар покинет клуб, который стал для него действительно родным. Выберется из тепличных условий в Германию, где даже несмотря на крупный трансфер, вряд ли кто-то будет с ним нянчиться. Не представляю в Бундеслиге личного ассистента игрока или кого-то в этом духе. Придётся вставать в один ряд со всеми и доказывать. Как сейчас делает и Лунёв.

Сердар – молодец. И если трансфер всё-таки случится, он точно заслужил красивое прощание с российским футболом.