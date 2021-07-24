Такой Дзюба не убедит Карпина. Капитан сборной России не в форме после Евро-2020

Чемпион России «Зенит» начал новый сезон с выездной победы над «Химками».

В составе «Зенита» отсутствовали не только Малком, уехавший на Олимпиаду, но и Барриос с Дриусси. Колумбиец получил отпуск после Кубка Америки и только перед матчем в Химках вернулся в Санкт-Петербург, а аргентинца не оказалось в заявке сине-бело-голубых на фоне информации о его переходе в другой клуб (по слухам, из МЛС). В результате в запасе у чемпионов России оказалось всего четыре опытных футболиста, а в остальном – своя молодёжь.

Уже на 8-й минуте «Зенит» потерял ещё одного игрока – Оздоева. Полузащитник получил травму колена в дебюте матча, нарушая правила на защитнике «Химок» Филине. Магомед остался на поле, пытался разбегаться, но надолго его не хватило. Пришлось менять Оздоева на молодого Кравцова.

Помимо этого эпизода, ничего запоминающегося в начале встречи не было. Команды заработали на двоих большое количество угловых, тем не менее ни подачи, ни розыгрыши успеха не приносили. Чемпион даже острее атаковал после угловых в исполнении «Химок». Сергей Семак стремится усовершенствовать игру «Зенита» в деталях: футболисты на стандартах соперника так расставляются в штрафной и около неё, чтобы организовать быстрый контрвыпад на скорости. Возможно, это станет новой «фишкой» сине-бело-голубых. В первом тайме после угловых химчан два момента имел Мостовой, который, к слову, в сложившихся кадровых обстоятельствах неожиданно появился на позиции правого хавбека. В одном случае он попал в штангу, в другом «Химки» спас голкипер Лантратов.

Но в целом игре «Зенита» недоставало скорости. Команда Игоря Черевченко уступала чемпиону разве что во владении мячом. И первой забила благодаря зенитовскому воспитаннику Идову (он теперь закрывает правый фланг). Игравшие по схеме 4-4-2 гости не всегда успевали переключаться и контролировать ширину атаки хозяев (против 5-3-2). Кухарчук мог открывать счёт с паса Идову на 20-й минуте, однако эта связка по-настоящему сработала чуть позже – на исходе получаса игры. Невысокий Караваев проиграл верховую дуэль, а Ловрен, чей уровень готовности на сегодняшний день вряд ли выше уровня Чистякова, отпустил Кухарчука.

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К перерыву «Химки» даже выигрывали по ударам – 9:7 (в створ – 5:4). Тем не менее «Зенит» смог довольно быстро отыграться. В ходе голевой атаки гости не спешили ни навешивать, ни бить. Караваев хитро покатил на Кузяева, а посланный Далером в штангу мяч добил прекрасно чувствующий такие ситуации Азмун.

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После перерыва в игре чемпиона стало больше попыток быстро довести мяч до форвардов, тем не менее это не улучшило качество футбола чемпиона. План «Химок» работал лучше. Зенитовцы допускали много брака, нервничали: например, Ракицкий в течение минуты напихал в атаке Азмуну (иранец решил пробить вместо того, чтобы поделиться мячом), а в обороне – Кравцову, который не подстраховал центрального защитника так, как должен был.

А что же Дзюба? Интриговало, как сыграет центрфорвард в первом матче после назначения в сборную России Валерия Карпина. Надо признать, что пока Артём не в лучшем состоянии после Евро-2020. За полтора тайма (на 68-й минуте его поменял Ерохин) Дзюба совершил 28 касаний мяча, отдал лишь 36% точных передач и только однажды пробил по воротам. Запорол отличный момент, когда свободно выскочил к углу вратарской. У Артёма не получились ни удар, ни передача. Такой Дзюба точно не убедит Карпина в необходимости зарыть «топор войны» и строить игру вокруг капитана прежней сборной.

А вот Ерохину хватило для гола трёх минут – Александр здорово сыграл на опережение. Ерохин вообще превратился в крутого «джокера» команды Семака: часто забивает, выходя на замену. Неожиданным для обороны химчан стало открывание на фланге Ракицкого, который вырезал идеальный кросс слева.

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Перестановки, сделанные Семаком, перевернули игру. Ещё один свежий хавбек Сутормин заработал пенальти, получив по ногам от Стойиновича. Фол был бесспорный, а с «точки», как ни удивительно, пробил вопреки известному правилу сам пострадавший. Забил спокойно – в первом туре РПЛ не то давление.

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Объективно говоря, «Химки» по игре заслужили ничью. Хозяева и во втором тайме перебили чемпиона – 8:6 (правда, в створ – 1:3). «Зенит» выиграл на классе.