«Я не спаситель». 5 главных тезисов с пресс-конференции Карпина — тренера сборной России

В пятницу РФС объявил о соглашении с Валерием Карпиным, а сегодня с ним официально был заключён контракт до 31 декабря 2021 года. Теперь Карпин будет пытаться вывести сборную России на чемпионат мира в Катаре. К РФС из-за этого решения возникло много вопросов, да и к Карпину как тренеру сборной — тоже. Сегодня специалист и президент РФС Александра Дюков на них ответили. Собрали главное с их совместной пресс-конференции.

«Я не спаситель», — ответил Карпин на вопрос о том, что ещё недавно он не хотел возглавлять сборную, а теперь пришёл её спасать. Тренер был не совсем на себя похож — обычно на пресс-конференциях он отвечал более односложно и с вызовом. Сегодня же Карпин сам признался: он волновался. И даже добавил, что для него это «нетипично и непривычно».

«Что касается моих слов о том, что я не хочу возглавлять сборную, — продолжил Карпин, — то поставьте себя на моё место: при действующем контракте в «Ростове», при действующем тренере сборной — как я мог ответить по-другому? Как бы к этому отнёсся президент клуба? А тренер сборной? Это было бы неэтично, поэтому другого ответа я дать не мог».

1. Дюков и Карпин против совмещения, но сейчас есть нюансы

Главный повод критиковать назначение Карпина на пост главного тренера сборной — не сама личность тренера или его тренерские способности, а совмещение работы в сборной и «Ростове». Дюков уже высказывался против совмещения (и не раз), но согласился на условия Карпина. И объяснил почему:

– Моё отношение к совмещению не изменилось, я его противник. Но в данном случае мы говорим, что это немного другая история. Мы пошли навстречу пожеланиям главного тренера, понимая его ситуацию — «Ростов» мог потерять тренера перед стартом сезона в РПЛ. Мы детально проговорили нюансы совмещения, проговорили, как будет распределена работа в тренерском штабе. Угроз и рисков в краткосрочном цикле с совмещением я не вижу. Контракт короткий, но он будет продлён до марта автоматом, если пройдём в стыки. Мы договорились, что в декабре подведём итоги. Мы говорим о краткосрочном контракте, потому что речь идёт о совмещении: дальше либо мы продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» будет искать ему преемника, либо наоборот.

Как и что будет в декабре — давайте не забегать вперёд. Может, он выполнит задачу и захочет работать в клубе — посмотрим. Угроз и рисков в краткосрочном цикле я не вижу.

В долгосрочном периоде совмещение неправильно.

Карпин при этой речи то ли в шутку, то ли серьёзно добавил: «Если только «Ростов» не уволит меня раньше декабря». Сам тренер тоже против совмещения: «Совмещать долгосрочно, понятно, никто бы не согласился — но случилась форс-мажорная ситуация. Если бы чемпионат Европы прошёл в прошлом году, то ситуация была бы другой. Все мы вошли в положение друг друга. Никто не за, но приходится идти на такие меры. От совмещения результат зависеть не будет. Для меня это тоже был сложный шаг, понимал всю сложность. Больше всего меня волнует психологическая усталость — хватит ли эмоций и на клуб, и на сборную. Я человек эмоциональный, но после долгих раздумий пришёл к мысли, что мне эмоций хватит. Будем работать, и нам всем нужна поддержка — без неё будет нелегко. Я готов, тренерский штаб готов, надеемся, всё будет хорошо. А приходить на длинный контракт тренеру, который может не выйти на чемпионат мира, начинать с этого работу со сборной — неправильно. Задачи подписать долгий контракт для меня не стояло».

2. Карпин готов вызвать Дзюбу

Практически сразу после объявления РФС о скором заключении контракта с Карпиным болельщики и журналисты вспомнили о его сложных отношениях с Артёмом Дзюбой — капитаном сборной, без которого последние пару лет было странно представлять сборную. Естественно, Карпину задали вопрос на эту деликатную тему:

— Дзюба был и остаётся важным игроком для российского футбола. Мои личные отношения не могут влиять на сборную, это останется за бортом. Если Артём покажет футбол, который может помочь сборной, то он в ней будет. Дорога в сборную никому не закрыта, но двери туда открываются не мной, а игроками. Это касается всех.

3. В первую очередь Карпин хочет изменить ментальность сборной

Футбол сборной России при Черчесове часто критиковали за трусость и отсутствие идей. Несколько раз по ходу пресс-конференции журналисты пытались выяснить у Карпина — каким будет футбол сборной при нём. Подробно новый тренер России отвечать на стал, но посыл и, кажется, где-то укол в адрес сборной Черчесова прозвучал:

— Играть хотелось бы как «Барселона» в лучшие годы — она всё выиграла, но это лишь красивые слова, — заявил тренер, — А я верю, что наши игроки могут играть в смелый футбол. Да, смелый футбол — подходящее слово. Многое можно изменить, но, если не изменить менталитет, толку никакого не будет. Можно в три защитника играть, можно в два, но, если делать это с опаской или выжидая, не будет результата. Хотите, назовите это страхом или опаской, но главное — никого не бояться.

4. Карпин открыто попросил клубы перенести тур ради сборной

Вопрос Карпину про первую тренировку — наверное, самый грустный, если рассуждать о перспективах сборной. И мысль о ней заставила нового тренера сборной публично попросить клубы перенести тур (правда, непонятно куда).

— 30 августа игроки приедут на сбор, будет восстановление, так что 30-31 августа, ориентировочно, будет 1,5 тренировки. Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть, правда, не знаю, куда и как. Да, я сам клубный тренер и да, я сам говорил: сдвинули тур — а толку никакого. Ну да. Может получиться, а может нет. Но это лично моя просьба, не требование, а просто просьба помочь и пойти навстречу сборной и лично мне. Заиметь игроков раньше, чем 30-го числа. Но всё зависит не от меня.

5. Карпин назвал тренерский штаб и рассказал, как будет привлекать игроков молодёжной сборной

В условиях совмещения работы огромная нагрузка ляжет на тренерский штаб Карпина в сборной. Вот кто в него войдёт: Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Из-за совмещения Карпин не сможет посещать все матчи (в чём и признался на пресс-конференции), поэтому это будут делать Онопко и Писарев:

— Что касается привлечения молодых игроков из молодёжки, то сначала идут интересы первой команды и все её нужды. Так должно быть что в клубе, что в сборной. С Галактионовым я знаком, но контакт в основном будет проходить через Писарева. Будем привлекать тех, кто нужен первой сборной.