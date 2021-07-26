Суперзамена Кержакова! Лучший бомбардир в истории сборной уже побеждает в РПЛ как тренер

Лучший бомбардир в истории сборной России снова победил в дебютном матче. В августе 2018 года Александр Кержаков выиграл с национальной командой до 18 лет. Осенью 2020-го разгромил «Шинник» после того, как занял пост тренера «Томи», а теперь стартовал с победы в РПЛ.

Победный гол через 11 секунд

«Нижний Новгород» одержал победу в первом матче в РПЛ. Новичок высшего дивизиона переиграл с минимальным счётом «Сочи» (1:0). Единственный мяч в середине второго тайма забил Игорь Горбунов, выйдя на замену. Полузащитник «Нижнего Новгорода» открыл счёт через 11 секунд после появления на поля.

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Этот мяч стал первым в РПЛ и для 26-летнего футболиста, и для нижегородского клуба. Примечательно, что Горбунов отличился в матче со своей бывшей командой. Игорь играл за «Сочи» в сезоне-2018/19, но покинул команду после того, как она вышла в РПЛ. В розыгрыше ФНЛ полузащитник принял участие в 33 матчах, отметившись пятью голами и девятью голевыми передачами.

Отличный дебют Кержакова

Нельзя не отметить заслугу Кержакова в исторической победе «Нижнего Новгорода». На протяжении всего матча «Сочи» был активен у ворот соперника, и грамотная замена на 68-й минуте перевернула игру. Важно отметить, что голевую передачу Горбунову отдавал Тимур Сулейманов, вышедший на поле за шесть минут до появления автора единственного мяча. Победный мяч соорудили два футболиста, вышедшие на замену.



События в жизни Кержакова за последние два с половиной месяца подходят для сюжета фильма. 15 мая стало известно, что «Томь» не сохранила прописку в ФНЛ и покинет лигу по итогам сезона. В этот же день Кержаков объявил об уходе из клуба на пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом». «Томь» проделала хорошую работу под руководством экс-зенитовца, но пути их разошлись. Через 2,5 месяца Кержаков уже одержал первую победу в РПЛ, а «Томь» осталась в ФНЛ благодаря отстранению «Чайки».