Карпин и Дзюба снова не поговорили. Тренера уже раздражают вопросы об этом

На пресс-конференции после игры с «Зенитом» Валерия Карпина взбесил только один вопрос. Не удивляйтесь, что он про Артёма Дзюбу. Тренер расстроен, он дважды подряд проиграл, а вместо рассуждений о делах команды вновь поднимается не самая приятная тема. Вопрос был о том, удалось ли им пообщаться.

«Да что ж такое? — ответил с раздражением тренер «Ростова» и сборной. — Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?»

С одной стороны, тема действительно важная, но и реакцию Карпина объяснить можно. И дело здесь не только в личных отношениях людей. Прямо сейчас Валерий не может думать исключительно о сборной. Под проект национальной команды у него есть два ассистента — Николай Писарев и Виктор Онопко. Именно они смотрят матчи, анализируют состояние игроков и наверняка с некоторыми уже поговорили. Было бы действительно странно, если бы в этом процессе вовсю участвовал тренер «Ростова». Ему наверняка обо всём докладывают, но прямых контактов он имеет право избегать.



Исключительно потому, что работает и в другом месте. И, согласитесь, картина получилась бы сюрреалистичной: на разминке Карпин подходит к Дзюбе и начинает разговор про сборную. Полагаю, Артём точно этого мог не понять. Как и все остальные.



Почти не сомневаюсь, что мужчины поговорят. Если для этого будет повод — то есть нападающий «Зенита» станет реальным кандидатом в сборную. Тогда Карпин наверняка лично наберёт Дзюбе и расскажет об условиях взаимной работы. Но сейчас все кандидаты максимально предварительные и останутся таковыми до 6-го тура РПЛ.

В нынешнем состоянии Артём вряд ли первая опция для Карпина и его ассистентов. Сам Семак признаёт, что футболист только набирает форму и ему далеко до максимума. Трёх недель может хватить, чтобы либо стать лучшим форвардом РПЛ, либо остаться на том же уровне и пролететь мимо первых матчей сборной под руководством нового тренера.



Сейчас у Карпина точно есть выбор: в «Спартаке» неплохо начал Соболев, в «Локо» оживился Смолов, Антона Заболотного тоже нельзя исключать из потенциальных кандидатов. А ещё есть динамовец Тюкавин и, например, Чалов.

Карпин точно не тот тренер, который будет жить прошлым. И сделает всё для выполнения задачи по выходу на чемпионат мира. Если Дзюба будет нужен этой сборной, он в ней окажется. При условии взаимных договорённостей о работе. Но пока нет ощущения в его безусловной необходимости.



Поговорить же можно и позже. Сейчас же у Дзюбы и Карпина достаточно проблем, помимо игры с Хорватией.