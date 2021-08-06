От конфликта с Кейном проигрывают все: и «Тоттенхэм», и сам Кейн, и Леви

Пропуск двух тренировок подряд вряд ли заставит Дэниела Леви передумать и срочно принять предложение «Манчестер Сити». Но это громкое заявление, которое Гарри Кейн показывает, что максимально не хочет оставаться. Фактически, самое громкое, которое он может сделать, имея ещё три года по контракту.

Открытый бунт, как всегда бывает, вызвал раскол: кто-то симпатизирует Кейну, которого держит почти в заложниках злой и жадный президент, кто-то считает бойкот тренировок непрофессионализмом – тем более после того, как он сам продлил контракт аж на шесть лет. В английских медиа болельщики ругают Леви активнее, чем Кейна, но это из-за его репутации, прилично достаётся обоим. Хотя логику обоих можно понять.



Не стоит слишком упрекать Кейна за подписание долгосрочного контракта. Три-четыре года у него были причины для этого, ведь тогда казалось, что в «Тоттенхэме» последовательно строят топ-клуб.

Сейчас так не кажется.



Сейчас кажется, что всё дело было в Маурисио Почеттино: это он превратил разрозненный и хаотично подобранный состав в цельную команду с узнаваемым стилем, вывел многих игроков на новый уровень и добился стабильных результатов без больших расходов. А с его уходом выяснилось, что никакого последовательного плана нет. Например, одновременное приглашение тренера Нуну Эшпириту-Санту и директора Фабио Паратичи выглядит просто нелепо. Паратичи – отличный скаут, но он думает о выгоде отдельной сделки, а не о целостности состава и балансе качеств команды. А. Эшпириту-Санту ставит футбол, который вряд ли подходит по стилю топ-клубу, – и совершенно не вяжется с наследием Почеттино.

Чтобы создать (и тем более сохранить) топ-клуб нужно не только много тратить, но и работать без метаний в стиле и комплектовании состава. В «Тоттенхэме» этого нет. Но нет и более важной вещи: при всей токсичности Жозе Моуринью, его назначение говорило хотя бы об амбициях, а сейчас не совсем понятно, о каких амбициях вообще может идти речь. Борьба за место в Лиге чемпионов? «МЮ» стал сильнее, «Сити» ищет усиления, «Челси» делает космическое предложение по Лукаку, «Лестер» нашёл преемника Варди. Кого получится вытеснить? За счёт чего? Один Кейн не вывезет.

«Тоттенхэм» занял седьмое место именно тогда, когда Кейн провёл индивидуально лучший сезон в карьере. Лучший бомбардир и ассистент лиги – потрясающе. А в награду он может поиграть в квалификации Лиги конференций.



Уровень Кейна тот же, что и три года назад, если не выше. Уровень «Тоттенхэма» категорически ниже – нормально передумать проводить здесь ещё долгие годы.

Вряд ли можно винить Кейна и в непрофессионализме. Проблема в том, что у него очень слабая позиция. Три года по контракту дают президенту возможность отклонять любое предложение и игнорировать желание игрока. Поэтому бойкот тренировок – единственный способ если не надавить на руководство, то хотя бы открыто заявить о намерениях. К тому же, в последние годы этот приём из запрещённого превратился в привычный. Нельзя требовать от Кейна, чтобы он вёл себя как Ширер, если эпоха изменилась.



Понять мотивацию Леви тоже легко. Сохранить лучшего игрока в команде – что может быть логичнее? К тому же, у него сильная позиция не только из-за контракта. Кейн – капитан, лидер, лучший игрок и символ «Тоттенхэма». Он свой, его обожают болельщики. Это ресурс, который он растрачивает с каждым днём конфликта. В отличие от Леви, которого не любят, Кейну есть, что терять в социальном плане. Тем более если он в итоге останется: бунт запомнят не только болельщики, но и партнёры по команде. Которые останутся партнёрами только потому, что ему не дали уйти в команду с игроками получше.



Именно поэтому текущая ситуация, при всей её понятности и при всей логике мотиваций участников, вредит всем. Чем дальше, тем меньше возможности выйти так, что все стороны не остались в проигрыше. Если Кейн останется после конфликта, то окажется в худшей точке, чем был в конце прошлого сезона, не говоря о том, что он потеряет, возможно, последний шанс поиграть в суперклубе.



А Леви останется с игроком, который в одиночку не спасёт сезон, даже если будет играть гениально – мы убедились в этом в прошлом сезоне, не спас. При этом и продажа будет ударом. И не только имиджевым – на фоне протестов.

Фото: Adam Davy/Getty Images

Не так просто найти замену лучшему игроку, когда все знают, что у тебя мешок денег, а до начала сезона осталась одна неделя (в лучшем случае), либо он уже начался. Можно вспомнить, как «Барселона» пыталась найти замену Неймару, и тот же «Тоттенхэм» — Бэйлу. Есть и удачные примеры реинвестирования, «Ливерпуль» на деньги от Коутиньо приобрёл ван Дейка, но это была не замена по позиции, и покупка совершалась не в спешке: клуб давно следил за игроком. «Тоттенхэму» скорее нужно готовиться переплачивать за Калверта-Льюина или Лаутаро Мартинеса.

С другой стороны, проект Леви всегда был ориентирован скорее на финансовую стабильность, чем спортивные достижения. Получить больше 100 млн фунтов за 28-летнего игрока, у которого проблемы с лодыжкой уже стали хроническими (с 2016 года Кейн только дважды набрал больше 30 выходов на поле в АПЛ), – это заманчиво. Исторически Леви не упускал такие шансы. А другого шанса может и не быть: не тот возраст. Сейчас игрок на пике карьеры, за него можно выручить наибольшие деньги. Вряд ли это было бы мощным доводом для «МЮ» или «Челси», но всё-таки речь о «Тоттенхэме», так что это довод.



Худшее, что может сделать Леви в такой ситуации: затянуть с продажей до последних дней трансферного окна, а потом всё-таки принять предложение «Сити». Возможно, это поможет заработать на несколько миллионов больше, но испортит подготовку и начало сезона собственной команде и Эшпириту-Санту, даже не говоря о «Сити», самом Кейне и нервах болельщиков. Поэтому каким бы ни было итоговое решение, главное, чтобы оно было быстрым. От затягивания конфликта проигрывают все.