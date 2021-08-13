Самые преданные футболисты 10 топ-лиг. Акинфеев — №1!

После ухода Лео Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» немецкий портал Transfermarkt обновил рейтинг самых преданных действующих футболистов в топ-10 лигах Европы. Его возглавил наш вратарь Игорь Акинфеев, который оказался не единственным российским футболистом в этом списке.

Марсель Шмельцер («Боруссия» Дортмунд, 14 лет, 1 месяц и 9 дней)

Немецкий защитник начал карьеру в родном Магдебурге, но уже в 17 лет перебрался в молодёжную команду дортмундской «Боруссии». С тех пор Шмельцер провёл за «шмелей» 367 матчей, забил семь голов и отдал 34 результативные передачи. Футболист дважды выиграл Бундеслигу и добрался до финала Лиги чемпионов, где команда Клоппа уступила «Баварии» (1:2). Уже следующим летом у 33-летнего Шмельцера заканчивается контракт, и стороны пока не спешат его продлевать.

Андрей Пятов («Шахтёр» Донецк, 14 лет, 7 месяцев и 11 дней)

Воспитанник кировоградского футбола последовал примеру легенды киевского «Динамо» Александра Шовковского и стал одним из самых преданных футболистов в истории украинского футбола. Голкипер дебютировал за «Шахтёр» в 2007-м ещё при Мирче Луческу, а теперь на его счету 468 матчей (407 пропущенных мячей, 214 матчей «на ноль»). Сейчас 37-летний Пятов чаще сидит на скамейке запасных, поскольку в воротах играет молодой Анатолий Трубин.

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Антон Шунин («Динамо» Москва, 14 лет, 7 месяцев и 11 дней)

Российский голкипер находится в структуре московского «Динамо» с семи лет. В 1994-м Шунин пришёл в академию бело-голубых, а спустя 13 лет дебютировал за московский клуб и стал основным вратарём до конца сезона. Затем Антон уступил место в основе Габулову, но после ухода опытного вратаря снова занял пост номер один, а впоследствии Шунин получил и капитанскую повязку. Статистика Антона в «Динамо» — 297 матчей, 314 пропущенных мячей и 108 матчей «на ноль».

Марсело («Реал», 14 лет, 7 месяцев и 11 дней)

Бразилец переехал в Мадрид зимой 2007 года из «Флуминенсе». Потом он помог команде трижды кряду победить в Лиге чемпионов. Суммарно защитник выиграл с мадридцами 22 трофея, а в грядущем сезоне сыграет с капитанской повязкой под руководством Карло Анчелотти. Кстати, у 33-летнего Марсело остаётся всего лишь год по контракту, поэтому клубу срочно нужно решить вопрос с его будущим.

Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем», 15 лет, 1 месяц и 12 дней)

В феврале 2007 года Боссут дебютировал за бельгийский клуб в матче плей-офф Кубка УЕФА с «Ньюкаслом», пропустив единственный мяч от Обафеми Мартинса. С тех он провёл 420 матчей и пропустил 600 голов. В 2014-м Боссут даже провёл один матч за сборную Бельгии. В прошлом сезоне 36-летний бельгиец потерял место в основе из-за травмы и теперь довольствуется ролью резервиста.

Джорджо Кьеллини («Ювентус», 16 лет, 1 месяц, 12 дней)

Итальянский защитник играет в Турине с 2005 года. После ссылки «Ювентуса» в Серию B из-за договорных матчей Кьеллини закрепился в основном составе. Он стал неотъемлемой частью команды и провёл 535 матчей (36 голов, 24 ассиста). В июле 36-летний защитник помог сборной Италии на Евро-2020 и первым поднял долгожданный трофей над головой. После окончания турнира подписал новый контракт с туринским клубом — до 2023 года.

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Франческо Маньянелли («Сассуоло», 16 лет, 1 месяц, 12 дней)

На старте карьеры у Маньянелли были серьёзные проблемы. Он не закрепился ни в «Роме», ни в «Кьево», ни в «Фиорентине». Всё изменилось после перехода в «Сассуоло», с которым он в сезоне-2012/2013 добрался до Серии А (клуб попал туда впервые в истории). С каждым годом Маньянелли играет всё реже и реже, но при этом по-прежнему остаётся важным футболистом для раздевалки.

Ойер Санхурхо («Осасуна», 16 лет, 1 месяц, 12 дней)

Воспитанник «Осасуны» дебютировал за основную команду в сентябре 2008 года. Какое-то время играл там вместе с будущим защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой. В сезоне-2011/2012 Ойера отправили в аренду в «Сельту», но он вернулся и продолжил выступления за родной клуб. Всего на его счету 328 матчей, 14 голов и 12 результативных передач. Кажется, 35-летний футболист не планирует покидать Памплону.

Марк Ноубл («Вест Хэм», 17 лет, 7 месяцев, 11 дней)

34-летний Ноубл стал для «Вест Хэма» такой же важной фигурой, какой являлся Джеррард в «Ливерпуле» или Лэмпард в «Челси». В 2000-м он пришёл в клуб, а спустя четыре года впервые появился в основном составе. С тех пор Ноубл провёл за «Вест Хэм» 525 матчей, забил 60 голов и отдал 61 голевую передачу. Англичанин вырвался в лидеры клуба по числу проведённых матчей, но с каждым сезоном его игровое время сокращается. В марте Марк продлил контракт ещё на один сезон и теперь готовится к выступлению на групповом этапе Лиги Европы.

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Игорь Акинфеев (ЦСКА, 18 лет, 7 месяцев, 11 дней)

На первом месте списка расположился Игорь Акинфеев. Он пришёл в систему ЦСКА в четырёхлетнем возрасте, а в 2002 году дебютировал в основе армейцев. Акинфеев не раз говорил, что не перейдёт в другой российский клуб. Он остаётся верен ЦСКА и провёл уже 677 матчей (604 пропущенных мяча, 286 матчей «на ноль»). В 2018 году Игорь завершил карьеру в сборной, но за ЦСКА легендарный вратарь по-прежнему готов играть.