Самый смешной момент дня в РПЛ — фол против судьи Карасёва

Центральный матч четвёртого тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» получился очень непростым для ведущего российского судьи Сергея Карасёва. Есть ощущение, что эмоционально (а может, и физически) москвич не совсем отошёл от игры за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом», которая состоялась всего четыре дня назад. Во встрече на «РЖД Арене» многие судейские решения активно оспаривались и железнодорожниками, и зенитовцами. Правда, все ключевые эпизоды – с фолами Далера Кузяева и пенальти в ворота обеих команд были непростыми для Карасёва. Каждая сторона могла найти в споре с арбитром аргументы в собственную пользу.

Но в этом матче игроки «Локомотива» и «Зенита» фолили не только друг на друге. По ходу встречи пострадал также… Карасёв! Эпизод с его падением – пожалуй, самый смешной момент дня в РПЛ. На 79-й минуте полузащитники Алексей Сутормин и Антон Миранчук вступили в жёсткое единоборство за мяч и, сами того не желая, взяли судью в коробочку. Получив двойной удар по спине, Сергей оказался на газоне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте «Матч ТВ».

Назначить штрафной за фол против себя судья, разумеется, не мог. Да и трудно понять, кто в моменте с атакой Карасёва был больше виноват – зенитовец или железнодорожник. Поэтому Сергей ограничился свистком и вводом в игру спорного мяча. «Берегите Карасёва!» – воскликнул комментатор встречи Константин Генич. Действительно, нужно беречь, ведь лучше арбитра в России сейчас нет, даже если в сегодняшнем матче москвич не доказал, что он топ. К счастью, обошлось без серьёзного повреждения. Поэтому можно чуть-чуть посмеяться, разбирая курьёзное столкновение с участием Карасёва.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»